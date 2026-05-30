Борьба с мошенниками по-голландски: новости, которые вы могли пропустить

Борьба с мошенниками по-голландски: новости, которые вы могли пропуститьКитай делает компьютерщиков невыездными, «Игры на стероидах» окончились провалом
На этой неделе стало известно, что допинг не дал спортсменам особых преимуществ в «Играх на стероидах», китайские ИИ-специалисты стали невыездными, Victoria’s Secret вспомнила о сексуальности, топ-менеджеры стали экономить время, посылая вместо себя ИИ-двойников, голландцы опробовали новый способ борьбы с телефонными мошенниками, Polymarket запрещают после рискованных политических ставок, гонка за Луну обостряется, роботакси заражают водобоязнью.
Мошенников признали по лицу
В Нидерландах придумали, как бороться с телефонными мошенниками. Полиция подвела промежуточные итоги операции Game Over. В марте на рекламных щитах и в соцсетях появились размытые фотографии 100 мошенников и их подельников, которые, притворяясь сотрудниками службы безопасности банка и полицейскими, выманивали деньги. Им было предложено явиться с повинной в течение двух недель. После этого фотографии оставшихся опубликовали без размытия.
34 человека сдались добровольно, чтобы не светить лицо на всю страну. Еще 40 человек были опознаны знакомыми, которые сообщили о них в полицию. Подозреваемым от 14 до 42 лет, средний возраст составляет 22 года. В основном это курьеры: мало кто из жертв делает скриншоты во время общения с мошенниками. Но полиция считает, что работа мошенников усложнится, потому что станет куда меньше желающих поработать курьерами. Сейчас молодежь рассматривает такие преступления как игру и называет ее F-Game.
Да и сами курьеры не всегда безобидны. В прошлом году в Амстердаме была убита 80-летняя Ирен Винкель, когда лже-полицейский прибыл забрать у нее ценности, а она что-то заподозрила и попыталась выставить его из дома.
Допинг не помог «Горе» из «Игры престолов»
В Лас-Вегасе 24 мая прошли первые в истории «Игры на стероидах» (Enhanced Games). Идея была дерзкой: провести аналог Олимпийских игр, на которых можно пользоваться допингом и любыми другими средствами, улучшающими результат. Организовала игры компания Enhanced, которая как раз производит подобные средства. В начале мая она провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, и игры должны были стать ее рекламой. Но не стали: в ближайшую торговую сессию курс акций упал почти вдвое.
В трех дисциплинах «золото» взяли спортсмены, которые вообще не принимали допинга (такое тоже разрешалось на играх). Накачанные химией конкуренты так и не смогли обогнать в стометровке ни Фреда Керли у мужчин, ни Тристан Эвелин у женщин, а в заплыве 50 метров на спине – Хантера Армстронга. Оконфузился сыгравший «Гору» в «Игре престолов» Тор Бьёрнссон: под препаратами он не смог побить даже собственный рекорд в становой тяге, поставленный без допинга.
На «Играх на стероидах» удалось побить всего один мировой рекорд. Греческий пловец Кристиан Голомеев проплыл 50 м за 20,81 сек., на 0,07 сек. превзойдя нынешнего рекордсмена Кэмерона Макэвоя (20,88 секунды). Год назад Голомеев тоже побил мировой рекорд на мероприятии, организованном той же Enhanced: проплыл дистанцию за 20,89 сек., на 0,02 сек. быстрее рекордных в то время 20,91 сек. (естественно, оба рекорда официально не зарегистрированы). Остается вопрос, помог ли ему допинг или запрещенный на официальных соревнованиях специальный костюм, сильно уменьшающий сопротивление воды.
Луна все ближе
Гонка за Луну обостряется. Китай начал тестирование, как длительное пребывание в космосе влияет на человека. На орбитальную станцию «Тяньгун» отправились три астронавта, один из которых останется там на рекордное для тайконавтов время – один год (мировой рекорд поставил в 2025 г. россиянин Валерий Поляков – 437 суток и 18 часов). Китайская лунная миссия запланирована на 2030 г.
Тем временем НАСА рассказало, как будет захватывать Луну. До 2029 г. туда отправят 25 миссий, причем 21 раз либо на поверхность доставят груз, либо произойдет высадка. К 2032 г. лунная база должна быть построена и там постоянно станут жить люди.
Китай делает компьютерщиков невыездными
Китай неожиданно запретил специалистам по ИИ выезжать за рубеж без разрешения. Запрет на выезд давно существует для ценных кадров: руководителей госкомпаний, ведущих ученых из госинститутов, специалистов-ядерщиков. Но теперь работники частных, а не государственных компаний будут вынуждены согласовывать поездки за рубеж, сообщает Bloomberg. Свободы передвижения лишились, в частности, ведущие специалисты по ИИ компаний Alibaba и DeepSeek.
Victoria’s Secret вспомнила о сексуальности
Бренд Victoria’s Secret со 2 июня меняет тикер на Нью-Йоркской фондовой бирже на VSXY, созвучный со словом «сексуальный», вместо прежнего VSCO. Это часть стратегии гендиректора Хиллар Супер (такая у нее фамилия), возглавляющей компанию с августа 2024 г. «Сексуальность всегда была частью нашей ДНК», – цитирует ее New York Post.
В 2019 г. Victoria’s Secret решила пересмотреть свой имидж, отменила ежегодный показ с «ангелами» и принялась заигрывать с инклюзивностью и бодипозитивом. Это была попытка удержать рынок: с 2016 по 2019 г. ее доля на рынке США упала с 33% до 24%. Не помогло: год назад доля компании оценивалась в 18%. Но стратегия Супер по возврату к истокам вроде бы работает. Компания отчиталась, что увеличила на 5% продажи в финансовом году, окончившемся 31 января 2026 г.
Роботам не хватило водобоязни
У роботакси обнаружился неожиданный глюк. Машины Waymo решили, что они корабли, и смело ринулись в воду. Наводнения в ряде американских городов превратили дороги в реки, но роботов это не остановило. Они всего лишь снижали скорость перед тем, как форсировать водное препятствие.
20 апреля в Сан-Антонио (Техас) автомобиль Waymo был просто смыт потоком. Он ехал без пассажиров, так что компания попросила спасателей не рисковать собой и не спасать робота: у него есть GPS, и когда вода схлынет, его вывезут. Через четыре дня автомобиль был погружен на эвакуатор в нескольких километрах от места происшествия. В Сан-Антонио это был уже второй случай за две недели.
Позже автомобили пытались плавать в Атланте и ряде других городов, причем как-то раз такси умудрилось ринуться в поток и застрять там, когда в нем ехал журналист. Waymo уверяет, что уже изменила программное обеспечение и заразила свои такси водобоязнью.
ИИ-лицо Почтеннейшего Начальника
Топ-менеджеры все активнее создают своих ИИ-двойников и посылают их выступать онлайн на конференциях, общаться с подчиненными и давать интервью СМИ, пока сам начальник занят более важными делами, пишет The Wall Street Journal. Рид Хоффман, соучредитель LinkedIn и партнер венчурной фирмы Greylock Partners, еще в 2024 г. создал ИИ-близнеца. Он обучил его на своих речах и статьях, накопленных за 22 года. С тех пор ИИ вместо Хоффмана 75 раз появлялся на публике. В частности, на конференции в Дубае он обратился к собравшимся на французском, китайском и хинди. Настоящий Хоффман умеет говорить только на английском, а вот ИИ-Хоффман владеет 74 языками.
Известно о наличии цифрового двойника у главы Quantium Health Брайана Хартцера, директора по персоналу лидера в области промышленной упаковки Greif Балы Сатьянараянан (которая назвала своего ИИ-двойника BalaBot), а ИИ-дубль для Марка Цукерберга сейчас активно разрабатывают.
Но есть проблемы. ИИ-двойники порой расходятся во мнениях с оригиналом. Например, «цифровой» Хоффман любит ванильное мороженое, а настоящий – фисташковое. Наверняка есть и более чувствительные для бизнеса расхождения, но о них журналистам пока не известно. А порой у ИИ случаются технические проблемы. Весной 2025 г. клон управляющего директора института Upwork должен был приветствовать 200 топ-менеджеров, но неожиданно стал заикаться и повторяться.
Polymarket сделал не ту ставку
На этой неделе сразу три страны заблокировали платформу Polymarket, где делаются ставки на грядущие события. Так совпало, что в Индонезии запрет введен через несколько дней после того, как на Polymarket принялись спорить, когда же президент Прабово Субианто лишится своего поста. Официально срок полномочий истекает в 2029 г. Но президент заявил, что намерен взять под контроль экспорт угля, пальмового масла и других ключевых сырьевых товаров страны. Сразу после этого возникли пари, удержится ли он на должности.
В Испании тоже так совпало, что Polymarket запретили после ставок на досрочное прекращение полномочий премьер-министра Педро Санчеса.
Индия стоит особняком. Там еще 1 мая вступил в силу запрет онлайн-игр на реальные деньги. Polymarket решил, что закон не про него, – и теперь власти ввели адресный запрет. Индия – третий по размеру рынок для Polymarket после США и Канады. А всего Polymarket уже частично или полностью запрещен более чем в 30 странах.