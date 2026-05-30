Борьба с мошенниками по-голландски: новости, которые вы могли пропустить

Топ-менеджеры все активнее создают своих ИИ-двойников и посылают их выступать онлайн на конференциях, общаться с подчиненными и давать интервью СМИ, пока сам начальник занят более важными делами, пишет The Wall Street Journal. Рид Хоффман, соучредитель LinkedIn и партнер венчурной фирмы Greylock Partners, еще в 2024 г. создал ИИ-близнеца. Он обучил его на своих речах и статьях, накопленных за 22 года. С тех пор ИИ вместо Хоффмана 75 раз появлялся на публике. В частности, на конференции в Дубае он обратился к собравшимся на французском, китайском и хинди. Настоящий Хоффман умеет говорить только на английском, а вот ИИ-Хоффман владеет 74 языками.