С Всероссийской федерации легкой атлетики сняли связанные с допингом санкции

По его словам, подразделение по целостности легкой атлетики (AIU) и независимые эксперты фиксировали прогресс на протяжении всего периода. Итоговой оценкой стало полное соответствие и превышение заданных стандартов. Дегтярев также добавил, что ВФЛА показывает устойчивое развитие под руководством заместителя председателя Олимпийского комитета России, председателя федерации Петра Фрадкова. Речь об укреплении управленческой модели, повышении прозрачности, росте финансовой стабильности, расширении региональной сети и улучшении показателей антидопингового контроля.