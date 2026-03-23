С Всероссийской федерации легкой атлетики сняли связанные с допингом санкции
Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) принял решение об отмене всех санкций, связанных с допингом, в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«ВФЛА прошла трехлетний «карантин» в рамках Программы специальных условий: выполнены все 34 стратегических условия и операционных требования, внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры», – рассказал министр.
По его словам, подразделение по целостности легкой атлетики (AIU) и независимые эксперты фиксировали прогресс на протяжении всего периода. Итоговой оценкой стало полное соответствие и превышение заданных стандартов. Дегтярев также добавил, что ВФЛА показывает устойчивое развитие под руководством заместителя председателя Олимпийского комитета России, председателя федерации Петра Фрадкова. Речь об укреплении управленческой модели, повышении прозрачности, росте финансовой стабильности, расширении региональной сети и улучшении показателей антидопингового контроля.
ВФЛА лишилась членства в World Athletics в ноябре 2015 г. из-за допингового скандала. После этого российские спортсмены могли принимать участие в международных стартах только в нейтральном статусе. В дальнейшем World Athletics неоднократно продлевала отстранение российских спортсменов. В марте 2023 г. Совет World Athletics восстановил полноценный статус ВФЛА.
В ноябре 2025 г. генсекретарь ВФЛА Александр Джорджадзе заявил о переговорах с World Athletics о поэтапном возвращении российских спортсменов на международные соревнования, писали «Ведомости. Спорт».
23 января Дегтярев сообщил, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешила российским спортсменам в возрасте до 23 лет выступать на турнирах с национальным флагом и гимном.