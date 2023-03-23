World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики
Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) восстановил полноценный статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил президент World Athletics Себастьян Коу.
«Совет согласился восстановить ВФЛА после семилетнего отстранения. Однако атлеты, официальные лица и персонал из России и Белоруссии все еще отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за событий на Украине»,— сказал он (цит. по «РИА Новости»).
По словам Коу, World Athletics будет продолжать мониторинг ВФЛА еще в течение трех лет. «На этом работа нашей группы завершена», – добавил он.
Как отметил президент ВФЛА Петр Иванов, это решение стало следствием «восстановления доверия к российской легкой атлетике как к чистому виду спорта, в котором нетерпимость к нарушению антидопинговых правил твердо вошла в культуру спортсменов, тренеров, федерации в целом».
О том, что статус ВФЛА может быть восстановлен, Коу говорил в ноябре 2022 г. По его словам, рабочая группа сообщала о прогрессе по восстановлению статуса ВФЛА.
ВФЛА была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 г. из-за допингового скандала. После этого российские спортсмены могли принимать участие в международных стартах только в нейтральном статусе. В дальнейшем World Athletics неоднократно продлевала отстранение российских спортсменов.