World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики

«Совет согласился восстановить ВФЛА после семилетнего отстранения. Однако атлеты, официальные лица и персонал из России и Белоруссии все еще отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за событий на Украине»,— сказал он (цит. по «РИА Новости»).