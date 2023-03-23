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World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики

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Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) восстановил полноценный статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил президент World Athletics Себастьян Коу.

«Совет согласился восстановить ВФЛА после семилетнего отстранения. Однако атлеты, официальные лица и персонал из России и Белоруссии все еще отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за событий на Украине»,— сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

По словам Коу, World Athletics будет продолжать мониторинг ВФЛА еще в течение трех лет. «На этом работа нашей группы завершена», – добавил он. 

Как отметил президент ВФЛА Петр Иванов, это решение стало следствием «восстановления доверия к российской легкой атлетике как к чистому виду спорта, в котором нетерпимость к нарушению антидопинговых правил твердо вошла в культуру спортсменов, тренеров, федерации в целом».

О том, что статус ВФЛА может быть восстановлен, Коу говорил в ноябре 2022 г. По его словам, рабочая группа сообщала о прогрессе по восстановлению статуса ВФЛА. 

ВФЛА была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 г. из-за допингового скандала. После этого российские спортсмены могли принимать участие в международных стартах только в нейтральном статусе. В дальнейшем World Athletics неоднократно продлевала отстранение российских спортсменов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных