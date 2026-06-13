Искупительный долгострой: как возведение Саграда Фамилия растянулось на 144 года

Кроме того, жители Барселоны, как и обитатели многих популярных туристических городов, страдают и от так называемого овертуризма. Чрезмерное число гостей негативно сказываются на комфорте и уровне жизни горожан. Для этого даже пришлось ограничить одновременное число посетителей храма до 1500 человек, а билеты начали продавать на определенное время. Также был введен специальный утренний «час тишины» для молитвы и созерцания.