Искупительный долгострой: как возведение Саграда Фамилия растянулось на 144 года

Искупительный долгострой: как возведение Саграда Фамилия растянулось на 144 годаПапа римский Лев XIV освятил самую высокую башню храма
На этой неделе исполнилось сто лет со дня смерти каталонского архитектора Антонио Гауди, прославившегося благодаря своим необычным творениям. Один из главных его проектов – храм Саграда Фамилия в Барселоне – так и не был завершен при жизни мастера: строительство растянулось на 144 года. Последнюю башню установили в феврале 2026-го, а 10 июня, в годовщину кончины Гауди, ее освятил папа римский Лев XIV.
Мечты книготорговца
Испанский книготорговец Хосеп Мария Бокабелла, посетивший в 1872 г. Рим, был глубоко вдохновлен увиденным. Католическая церковь в его стране в те годы переживала не лучшие времена: в XIX в. государство принимало законы об экспроприации ее имущества, среди населения росло неприятие религии, а многие представители рабочего класса становились атеистами.
Под впечатлением от церкви в итальянском Лорето Бокабелла решил возвести храм в родной Барселоне. Книготорговец основал общество для сбора средств: финансирование предполагалось исключительно за счет пожертвований горожан.
Будущий храм посвящался Святому Семейству (по-испанский Sagrada Família) – Иосифу, Марии и Иисусу Христу. Его полное название звучало так: «Искупительный храм Святого Семейства» или сокращенно «Саграда Фамилия», под которым сооружение больше всего известно сейчас.
Строительство началось в 1882 г. под руководством архитектора Франсиско де Паула дель Вильяра. Тогда в Европе был популярен неоготический стиль, вдохновленный средневековыми храмами с их строгими пропорциями, каркасными системами, витражами и стрельчатыми окнами. Дель Вильяр успел заложить фундамент, но уже спустя год был вынужден покинуть проект из-за финансовых разногласий с заказчиками.
На смену ему пригласили 31-летнего архитектора Антонио Гауди. Он убедил Бокабеллу отказаться от первоначального неоготического проекта, и тогда ему предоставили полную свободу действий – чем он и не преминул воспользоваться.
Храм природы и религии
«Великая книга, всегда открытая и которую мы должны стараться читать, – это книга Природы», – утверждал сам Гауди.
Антонио Гауди-и-Корнет родился 25 июня 1852 г. в городке Реус в испанской провинции Каталония. Детство он часто проводил в соседнем Риудомсе. Позднее биографы отмечали, что местные окрестности с их яркими и светлыми средиземноморскими пейзажами во многом сформировали вкус будущего архитектора. «Гауди в детстве был подобен губке, впитывающей обычаи, традиции, благочестие и нравы», – рассказывал его биограф и священник Арман Пуиг.
Гауди полностью переосмыслил идеи своего предшественника. Он решил создать не просто неоготический храм, а воплотить в архитектуре образ самой природы – с присущими геометрическими формами. Внутри здания, например, предполагалось разместить наклонные и разветвляющиеся колонны, напоминающие деревья. В работе Гауди опирался на законы геометрии и использовал физические модели для проектирования.
Храм Гауди – не просто архитектурный шедевр, но и подлинное инженерное чудо. Мастер строил методом проб и ошибок, поэтому особое значение придавал моделям. Зачастую архитектор экспериментировал и тестировал их прямо на строительной площадке, чтобы затем воплотить на практике. За это сочетание старины и новаторства биограф Гийс ван Хенсберген охарактеризовал Гауди как «человека со средневековой душой и авангардным мышлением».
Уже в наше время архитекторы, продолжившие строительство, прибегли к компьютерному моделированию, чтобы проверить устойчивость храма, и пришли к выводу, что создатель точно знал, что делает. «Он добился этих органических форм, которые очень характерны для его архитектуры, но при этом использовал очень строгие правила», – отметил один из ведущих архитекторов, завершивших строительство башни Иисуса Христа Маурисио Кортес.
Фасады здания, по замыслу Гауди, должны были иллюстрировать главные этапы жизни Иисуса Христа – его рождение, смерть и воскресение, – а также другие сюжеты из Библии. Проект предусматривал возведение 18 башен: 12 из них посвящались апостолам, четыре – евангелистам, еще одна – Деве Марии, и главная башня – Иисусу Христу.
В 1885 г. была открыта часовня Святого Иосифа, где прошла первая месса. Затем начались работы по оформлению фасада, посвященного Рождеству, а после – над самим храмом. Они продолжались до самой смерти архитектора.
При жизни Гауди удалось возвести лишь одну из запланированных башен – колокольню апостола Варнавы. Также, были завершены крипта, апсида и фасад Рождества.
Неоконченное дело мастера
Параллельно с работой над собором Гауди занимался и другими гражданскими и религиозными сооружениями в Испании – в основном в Каталонии. В отличие от храма они были завершены, и некоторые из них сейчас входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитектор, в частности, оставил после себя парк Гуэль, дома Висенс, Батльо, Мила, Кальвет, особняк Бельесгуарди, здание колледжа Святой Терезы и ряд других объектов.
Во время строгого поста 1894 г. Гауди поразила серьезная болезнь, которая привела его к духовным поискам. Вскоре он потерял всю семью, после чего кардинально изменил образ жизни: отказался от большинства проектов и полностью посвятил себя строительству собора.
По воспоминаниям современников, из опрятного денди, посещающего оперы и театры и любящего вкусно поесть, он постепенно превратился в аскета и перестал следить за своей внешностью. С 1925 г., в последние месяцы перед смертью, Гауди буквально жил на строительной площадке, обустроив себе небольшое жилище рядом с церковью.
Трагедия произошла 7 июня 1926 г. Пересекая дорогу, Гауди попал под трамвай. В исхудавшем и изможденном старике никто не узнал знаменитого архитектора: его приняли за бездомного и доставили в больницу для бедняков. Вскоре ошибку обнаружили, но Гауди отказался переезжать в более комфортабельную лечебницу. Приняв последние таинства, архитектор скончался 10 июня. Он завещал направить все свои сбережения на завершение строительства собора. Проститься с Гауди пришли 30 000 человек. Архитектора похоронили в подземной крипте собора, в самой старой части комплекса – часовне Святой Девы Кармельской.
Гауди изначально не рассчитывал дожить до завершения строительства. «Мой клиент никуда не спешит», – отвечал архитектор на вопрос о сроках, намекая, что он строит храм не для людей, а для Бога.
У такого затяжного строительства были свои причины. Поскольку его возведение велось исключительно на пожертвования прихожан, то специального отдельного бюджета не было. К тому же во многом новаторские идеи Гауди требовали и более скрупулезного подхода. Позднее политическая обстановка в Испании тоже внесла свои коррективы в реализацию проекта.
Потерянные чертежи
После смерти архитектора руководство строительством взял на себя его ученик Доменек Суграньес. Но в 1936 г. в Испании началась Гражданская война между республиканским правительством и восставшими правыми силами во главе с Франсиско Франко. В ходе трехлетнего конфликта большая часть гипсовых моделей и чертежей Гауди была уничтожена анархистами.
Что интересно, у политических противников франкистов храм не вызывал особого воодушевления. Критически к Саграда Фамилия был настроен автор «1984» Джордж Оруэлл, воевавший в те годы на стороне республиканцев и называвший его одним из самых безобразных зданий в мире.
«Его украшали четыре зубчатых шпиля, формой напоминавшие винные бутылки. Собор, в отличие от большинства барселонских церквей, не был разрушен во время революции. Кое-кто утверждал, что его пощадили как «художественную ценность». Я думаю, что не взорвав собор, когда была такая возможность, анархисты доказали свой скверный вкус, хотя они и вывесили на его башнях черно-красные флаги», – вспоминал писатель в своей книге «Памяти Каталонии».
К активному строительству храма вернулись в 1950-е. Преемникам Гауди пришлось самостоятельно восполнять утраченное: значительная часть информации была восстановлена благодаря идеям мастера, задокументированным в книгах, статьях, рисунках и фотографиях, а также воспоминаниям строителей. Эти материалы затем помогли последующим поколениям архитекторов ориентироваться в процессе возведения храма и воссоздавать первоначальный замысел автора.
Храм возводили с перерывами на протяжении всего XX в. До середины столетия строительство велось с использованием деревянных строительных лесов, что сильно отличается от современных методов. За последние несколько десятилетий появление высокоточных технологий позволило заметно ускорить работы. Например, архитекторы дополнили Саграда Фамилия хрустальной звездой на одной из башен, создали изысканные фасады, установили новые двери и орган.
Также на ускорение строительства повлияло и изменение финансирования. Летние Олимпийские игры 1992 г. сильно преобразили имидж Барселоны, превратив город в востребованное туристическое место. Если раньше возведение Саграда Фамилия финансировалось только за счет пожертвований, то с 2010 г., по мере роста популярности города и самого здания, основной свой вклад стали вносить туристы, которые теперь платят за вход.
В том же 2010-м тогдашний папа римский Бенедикт XVI официально освятил Саграда Фамилия и присвоил ему титул «Малая папская базилика», который в Римско-Католической церкви имеет ряд преимуществ перед обычными храмами.
Из-за падения турпотока в период пандемии COVID-19 и, как следствие, финансирования, работы ненадолго замедлились, но в последние годы вновь активизировались. По итогам 2025 г. храм посетили почти 4,9 млн человек, а доходы от продажи билетов составили 155 млн евро, из которых 68 млн евро пошли на строительство Саграда Фамилия.
Последний крест
В октябре 2025 г. часть центральной башни была поднята и установлена на место – после этого Саграда Фамилия стала самым высоким храмом в мире. Его высота достигла почти 163 м. Для сравнения: у предыдущего рекордсмена – Ульмского собора в Германии – высота шпиля достигает 161,5 м.
В феврале 2026 г. на башню Иисуса Христа установили заключительный архитектурный элемент: на центральный и самый высокий шпиль водрузили крест высотой с пятиэтажный дом и весом 100 т – по задумке Гауди он сделан так, чтобы светиться и днем и ночью. Храм с этого момента стал еще выше и теперь официально достигает 172,5 м.
При этом сооружение всего на полметра ниже холма Монтжуик в Барселоне – такой выбор был сделан сознательно. Архитекторы следовали заветам Гауди: мастер был убежден, что ни одно человеческое творение не должно возвышаться над творением Божьим.
10 июня, в честь столетней годовщины со дня смерти Гауди, строительство Саграда Фамилия было символически завершено. Во время визита в Испанию папа римский Лев XIV провел мессу и освятил последнюю достроенную башню. На церемонии присутствовали тысячи людей, включая короля Испании Филиппа VI и премьер-министра страны Педро Санчеса. Таким образом, возведение храма продлилось 144 года.
Завершение строительства собора не осталось незамеченным в массовой культуре. В честь такого долгожданного события и столетия со дня смерти Гауди в начале июня 2026 г. компания Lego объявила о выпуске своего самого большого набора. Модель храма Саграда Фамилия высотой 62 см состоит из 12 060 деталей и стоит $799,99.
«Мы чувствовали огромную ответственность за то, чтобы в этом проекте отдать должное собору Саграда Фамилия <...> Это не только самый большой набор Lego в истории, но и модель одного из самых амбициозных архитектурных произведений в мире», – рассказал дизайнер Lego Architecture Рок Жгалин Кобе.
Заслуги архитектора также не остались без внимания. Последние несколько десятков лет Гауди хотят причислить к лику святых. Для этого была организована специальная Ассоциация за беатификацию, занимающаяся сбором различных документов, необходимых для канонизации архитектора.
Сторонники канонизации ссылаются не только на факты биографии мастера, но и на духовную силу возведенного им собора. По их мнению, храм помогает обращать к Богу тех, кто ранее не исповедовал веру.
От Римско-Католической церкви Гауди получил прозвище «Божий архитектор», а в апреле 2025 г. был сделан и первый шаг к его канонизации – папа римский присвоил ему статус «досточтимого слуги Божьего».
Конец или новое путешествие
Несмотря на возведение последней башни и внешне завершенный облик, архитекторы не намерены останавливаться на этом. Предполагается, что строительство будет вестись еще ближайшие десять лет. В планах – возвести фасад и лестницу перед центральным входом, а также благоустроить территорию вокруг храма. На церемонии освящения башни папа Лев XIV сказал, что это не умаляет красоты сооружения, а, наоборот, напоминает верующим, «что христианская жизнь – это всегда путешествие».
Однако у этих планов есть и обратная сторона. Идеи по расширению Саграда Фамилия вызывают споры и неоднозначную реакцию, поскольку для их реализации придется снести часть жилых зданий вокруг храма и переселить около 2000 человек. По другим оценкам, пострадать могут и вовсе до 10 000 горожан.
Местные жители годами борются против идеи расширения, создав даже «Ассоциацию людей, пострадавших от строительства Саграда Фамилия». Они утверждают, что купили квартиры на законных основаниях и никто не предупредил их о том, что эта территория может стать частью храмового комплекса. Поскольку значительная часть проектов Гауди была уничтожена в Гражданскую войну, критики утверждают: нынешние нововведения не входили в его планы. В ответ архитекторы подчеркивают, что неукоснительно следуют духу Гауди и смогли реконструировать его модели.
Кроме того, жители Барселоны, как и обитатели многих популярных туристических городов, страдают и от так называемого овертуризма. Чрезмерное число гостей негативно сказываются на комфорте и уровне жизни горожан. Для этого даже пришлось ограничить одновременное число посетителей храма до 1500 человек, а билеты начали продавать на определенное время. Также был введен специальный утренний «час тишины» для молитвы и созерцания.
«Я надеюсь, что спор будет урегулирован. Чего я не могу сказать, так это будет ли он разрешен в суде или за столом переговоров», – сказал AFP президент ассоциации Сальвадор Барросо.
Вопрос об авторстве храма – считать ли его полностью принадлежащим Гауди или или результатом коллективного творчества – ЮНЕСКО в некоторой степени разрешила еще в 2005 г. Организация тактично внесла в свой список Всемирного наследия не весь комплекс, а лишь части Саграда Фамилия, построенные при жизни архитектора: фасад Рождества и крипту.
Вместе с другими шедеврами архитектора они входят в единый список «Произведений Антонио Гауди», которые отражают «эклектичный, очень личный стиль». «Его работы укоренены в особом характере той эпохи, опираясь, с одной стороны, на традиционные каталонские патриотические источники, а с другой – на технический и научный прогресс современной промышленности», – отмечают в ЮНЕСКО.