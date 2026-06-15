КС может пересмотреть порядок учета надбавок при расчете МРОТа

КС может пересмотреть порядок учета надбавок при расчете МРОТаС жалобой обратилась педагог, которая работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья
В Конституционный суд (КС) обратилась жительница Башкирии Лола Лутфуллина. Она просит проверить конституционность положений Трудового кодекса (ТК), которые позволяют включать в минимальный размер оплаты труда (МРОТ) различные компенсационные и стимулирующие выплаты. С содержанием жалобы ознакомились «Ведомости».
Лутфуллина работала учителем, обучающим детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в муниципальной школе Дюртюлинского района Башкирии. В 2024 г. она обратилась в суд с требованием взыскать недополученную заработную плату. По ее мнению, работодатель неправомерно учитывал при доведении зарплаты до МРОТа районный коэффициент, уральскую надбавку, выплаты и повышающие коэффициенты, связанные с работой с детьми с ОВЗ, компенсационные и стимулирующие выплаты.
В июле 2024 г. Дюртюлинский райсуд в удовлетворении требований о взыскании недоплаченной зарплаты, компенсации за просрочку выплаты недополученной заработной платы, компенсации морального вреда и взыскании судебных расходов отказал. Вышестоящие инстанции оставили это решение в силе.
Заявительница считает, что действующее правовое регулирование и его применение судами позволяют работодателям доводить зарплату до уровня МРОТа за счет выплат, которые должны начисляться сверх него. По ее мнению, сначала работнику должен быть гарантирован оклад не ниже МРОТа, а уже затем сверху должны начисляться районные коэффициенты, выплаты за особые условия труда, работу с детьми с ОВЗ и другие надбавки.
В жалобе также отмечается, что работа с детьми с ОВЗ требует дополнительной квалификации и связана с повышенной нагрузкой. Но из-за действующего порядка расчета зарплаты соответствующие выплаты, по мнению заявительницы, фактически теряют компенсационный и стимулирующий характер, поскольку включаются в МРОТ.
Лутфуллина просит проверить статьи 129, 133, 133.1 и 149 ТК в той мере, в какой они позволяют учитывать при доведении зарплаты до МРОТа различные компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе районный коэффициент, уральскую надбавку, выплаты, связанные с работой с детьми с ОВЗ и другие надбавки. По мнению заявительницы, такая практика нарушает ее конституционные права на справедливую оплату труда.
Структура зарплаты педагогов состоит из базового оклада – ставки и системы компенсационных и стимулирующих выплат, говорит доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Мария Кутарова. Региональные, муниципальные и локальные нормативные акты устанавливают перечень дополнительных выплат, включая надбавки за квалификационную категорию, проверку тетрадей, классное руководство и работу с детьми с ОВЗ. По ее словам, это создает риск того, что формально работнику платят не менее уровня МРОТа, но фактическая надбавка за особые условия размывается. Позиция КС по другим делам, которые касались дополнительных выплат и МРОТа, однозначно требует, чтобы повышенная оплата за условия, отклоняющиеся от нормальных, не поглощалась МРОТом, а выполняла свою компенсационную функцию сверх гарантированного минимума.
На практике, судя по разъяснениям онлайн-инспекции (официальный интернет-сервис Роструда, созданный для защиты прав работников и помощи работодателям), не ниже МРОТа должна быть тарифная – окладная часть, тогда как стимулирующие надбавки могут учитываться при доведении до установленной минимальной зарплаты в регионе, в то время как компенсации за условия труда и районные коэффициенты – нет, пояснила Кутарова. При этом фактическое исполнение на местах часто отстает от обозначенных стандартов, поэтому доплаты за работу с детьми с ОВЗ в ряде образовательных организаций действительно оказываются внутри суммы, равной МРОТу.
КС последовательно исключил из состава заработной платы, сопоставимой с МРОТом, ряд выплат, имеющих самостоятельное компенсационное назначение, говорит старший юрист трудовой практики Key Consulting Group София Жидких. К ним относятся районные коэффициенты, процентные надбавки за работу в особых климатических условиях, оплата сверхурочных часов, труда в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также отдельные выплаты за выполнение дополнительной деятельности, пояснила она.
В части доплат за работу с детьми с ОВЗ вопрос остается дискуссионным. В основном это связано с тем, что такая доплата характеризует особенности самой трудовой функции педагога и потому может учитываться в составе оплаты труда при сравнении с МРОТом. В этой логике такая выплата рассматривается не как компенсация за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, а как элемент оплаты труда за выполнение обычных должностных обязанностей, считает Жидких.
Проблема заявительницы известная и массовая, причем не только среди учителей, но и среди всех, кто работает в особых условиях, говорит юрист Мария Федотова. КС РФ на этот счет уже не раз высказывался предельно четко: еще в 2017 г. он запретил включать в МРОТ районные коэффициенты и северные надбавки. В 2019 г. аналогичное решение вынесли по сверхурочным, ночным и работу в праздничные дни. В 2024 г. по жалобе другого педагога он распространил эту логику на педагогические доплаты за классное руководство, проверку тетрадей, заведование кабинетами и другую дополнительную работу, отметила Федотова.