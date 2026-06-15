КС может пересмотреть порядок учета надбавок при расчете МРОТа

Проблема заявительницы известная и массовая, причем не только среди учителей, но и среди всех, кто работает в особых условиях, говорит юрист Мария Федотова. КС РФ на этот счет уже не раз высказывался предельно четко: еще в 2017 г. он запретил включать в МРОТ районные коэффициенты и северные надбавки. В 2019 г. аналогичное решение вынесли по сверхурочным, ночным и работу в праздничные дни. В 2024 г. по жалобе другого педагога он распространил эту логику на педагогические доплаты за классное руководство, проверку тетрадей, заведование кабинетами и другую дополнительную работу, отметила Федотова.