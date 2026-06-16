Экс-директор «Русагро» Басов обвиняет бизнесмена Бурова в уголовном преступлении

Следствие, говорит Кравченко, представило ситуацию так, как будто «Русагро» обманом выкупило у Бурова акции компании стоимостью 50 млрд руб., которые тот непонятно зачем продавал, а потом, получив контроль над этой компанией, зачем-то тут же ее обанкротило по и так существующему долгу перед собой же. Материалы дела, по мнению Басова, свидетельствуют о «явном оговоре его со стороны Бурова». Более того, утверждает фигурант, именно бывший владелец «Солнечных продуктов» выиграл в результате договоренности с Мошковичем, избавившись от проблемного бизнеса и получив освобождение от личного поручительства по его кредитам на 35 млрд руб. и снятие залогов с ряда его девелоперских активов.