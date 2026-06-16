Экс-директор «Русагро» Басов обвиняет бизнесмена Бурова в уголовном преступлении

Экс-директор «Русагро» Басов обвиняет бизнесмена Бурова в уголовном преступленииОн обратился с заявлением в МВД с просьбой возбудить дело против бизнесмена
Как стало известно «Ведомостям», обвиняемый в мошенничестве бывший директор «Русагро» Максим Басов подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении потерпевшего, бывшего владельца «Солнечных продуктов» Владислава Бурова. По словам собеседника, знакомого с документом, по результатам ознакомления с материалами уголовного дела в отношении основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича, бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова и Басова, последний потребовал прекратить в отношении него уголовное преследование по всем эпизодам, провести проверку в отношении Бурова и принять решение о возбуждении в отношении него уголовного дела.
В заявлении самого Бурова речь идет о том, что в 2018 г. представители «Русагро» заключили договор купли-продажи 85% акций холдинга «Солнечные продукты» по номинальной стоимости, но не исполнили свои обязательства в полном объеме. В заявлении Басова эта фабула опровергается. Тот со ссылкой на материалы дела пишет, что с июля по сентябрь 2018 г. предприятия холдинга Бурова уже допускали неплатежи по кредитам Россельхозбанка (РСХБ). Также из документов следует, что поступлений выручки в «Солнечные продукты» еще до переговоров с Мошковичем о продаже актива не хватало, чтобы гасить долги по графику.
Подачу заявления Басовым подтвердил «Ведомостям» его защитник Дмитрий Кравченко. «Даже материалы, собранные следствием, прямо-таки кричат о том, что «Солнечные продукты» были в банкротном состоянии задолго до переговоров Бурова с Мошковичем», – заявил он. По его словам, это следует из материалов арбитражных дел, из аналитических документов РСХБ, из показаний свидетелей, да и из самого факта, что и Буров, и РСХБ искали «спасателя» его падающего бизнеса.
Кроме того, указывает Басов, в деле есть документы, подтверждающие, что Буров принимал решения и подписывал документы от имени ключевых компаний холдинга «Солнечные продукты» значительно позже момента, когда, согласно версии следствия, они с Мошковичем получили над его холдингом полный контроль. Кроме того, в своем заявлении Басов ссылался на семь решений арбитражных судов, которыми признаны недействительными сделки по выводу из «Солнечных продуктов» активов в интересах Бурова и подконтрольных ему структур, совершенные как до, так и существенно после договоренности с Мошковичем.
Следствие, говорит Кравченко, представило ситуацию так, как будто «Русагро» обманом выкупило у Бурова акции компании стоимостью 50 млрд руб., которые тот непонятно зачем продавал, а потом, получив контроль над этой компанией, зачем-то тут же ее обанкротило по и так существующему долгу перед собой же. Материалы дела, по мнению Басова, свидетельствуют о «явном оговоре его со стороны Бурова». Более того, утверждает фигурант, именно бывший владелец «Солнечных продуктов» выиграл в результате договоренности с Мошковичем, избавившись от проблемного бизнеса и получив освобождение от личного поручительства по его кредитам на 35 млрд руб. и снятие залогов с ряда его девелоперских активов.
Буров не ответил на звонок «Ведомостей». Его адвокат Владимир Прищепа отказался от комментариев по этому поводу. «Ведомости» направили запрос в МВД и РСХБ.
Мошкович и Басов были задержаны в марте 2025 г., суд продлил их арест до 26 июня. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Позднее были добавлены статьи о легализации денежных средств (174.1 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (196 УК РФ).
Следствие оценивало общий ущерб и объем легализации в 86 млрд руб. По данным источников, речь идет, в частности, о предполагаемом хищении 85% холдинга «Солнечные продукты» и обязательствах перед 18 кредиторами. Также в июле 2025 г. против Мошковича возбуждено отдельное дело о даче взятки Иванову. По версии следствия, он получил охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 млн руб. в обмен на содействие бизнесу, тогда как защита утверждает, что это был подарок.
Расследование уголовного дела в отношении Мошковича, Басова и Иванова было завершено в конце мая, а обвинительное заключение было утверждено 10 июня. В ближайшие дни дело для разбирательства по существу поступит в Замоскворецкий суд Москвы.