В 2025 году в 12 регионах России не проводили ЭКО

Доступность ЭКО зависит и от активности врачей по направлению пациенток на процедуру. Влияет также то, как работает региональная комиссия по выдаче квот на ЭКО и насколько оперативно эти квоты оформляются, подчеркнул аналитик. Он добавил, что до 2025 г. рынок ЭКО в России рос стабильно и совокупный объем циклов увеличивался в среднем на 6% в год, однако в начале 2026 г. появились «тревожные сигналы». В частности, столичный план по проведению ЭКО в 2026 г. был установлен ниже ориентира 2025 г., параллельно сократилась сеть московских клиник, оказывающих такие услуги по ОМС.