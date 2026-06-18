В 2025 году в 12 регионах России не проводили ЭКО

В 2025 году в 12 регионах России не проводили ЭКОСубъекты не могут выполнить нормативы по оказанию такой помощи из-за низкой численности населения, говорят эксперты
В 2025 г. центров вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) не было в 12 регионах России, говорится в исследовании проекта «Если быть точным» (есть в распоряжении «Ведомостей»). В их числе – Еврейская автономная область, Ленинградская и Магаданская области, Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Камчатский край, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Алтай, Ингушетия и Калмыкия.
Авторы исследования проанализировали и сопоставили друг с другом отчеты Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), Единой системы нормативной справочной информации и аналитической компании Eqiva.
ВРТ – это методы лечения бесплодия, при которых зачатие и раннее развитие эмбрионов частично или полностью происходят вне организма матери. Базовой программой ВРТ является экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), следует из приказа Минздрава о порядке использования репродуктивных технологий. Жители регионов, где эта процедура не проводится, вынуждены обращаться за помощью в медучреждения других субъектов, говорится в исследовании «Если быть точным».
Например, пациенты из Камчатского края проходят процедуру ЭКО преимущественно в медицинских организациях Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска, рассказал «Ведомостям» глава местного минздрава Александр Нохрин. Такую медпомощь там получили 56% нуждающихся жителей региона, уточнил министр. Он подтвердил, что на территории Камчатского края нет ни частных, ни государственных центров ВРТ. Чтобы обеспечить доступность технологий, регион оплачивает пациентам проезд до места проведения ЭКО и обратно, добавил Нохрин. Подобные меры поддержки действуют также на Чукотке, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, выяснили авторы исследования.
Неравенство в доступности ВРТ проявляется и на региональном уровне: центры ЭКО чаще концентрируются в крупных городах и областных центрах. Это связано со сложностью и высокой стоимостью проведения процедуры, объясняется в исследовании. В результате порядка 40% от всех циклов ВРТ в России проводятся в Москве и Санкт-Петербурге, следует из регистра РАРЧ.
В программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи закреплено пороговое требование в 100 циклов ЭКО в год для получения объемов средств из бюджета ОМС, рассказал «Ведомостям» старший аналитик Eqiva Дмитрий Камаев. Из-за небольшой численности населения ряд субъектов Дальнего Востока, Калмыкия и отдельные регионы Северного Кавказа не могут обеспечить достаточный поток пациенток. В Ленинградской области ситуация особая: из-за близости Санкт-Петербурга экономически и логистически выгоднее направлять пациенток в соседний, более развитый с точки зрения ВРТ регион, чем открывать собственный центр, объяснил Камаев.
Доступность ЭКО зависит и от активности врачей по направлению пациенток на процедуру. Влияет также то, как работает региональная комиссия по выдаче квот на ЭКО и насколько оперативно эти квоты оформляются, подчеркнул аналитик. Он добавил, что до 2025 г. рынок ЭКО в России рос стабильно и совокупный объем циклов увеличивался в среднем на 6% в год, однако в начале 2026 г. появились «тревожные сигналы». В частности, столичный план по проведению ЭКО в 2026 г. был установлен ниже ориентира 2025 г., параллельно сократилась сеть московских клиник, оказывающих такие услуги по ОМС.
В 33–35%
Представитель пресс-службы «Мать и дитя» сообщил «Ведомостям», что группа реализует несколько различных программ развития ВРТ, поэтому говорить о планах по открытию клиник в конкретных регионах пока сложно. При этом директор по ВРТ группы компаний «Мать и дитя» Нина Доронина отметила, что сокращение пути пациента от дома до клиники ЭКО позволяет снизить медицинские риски для пациентки.
В расчете на 1 млн населения в 2025 г. в России было проведено 937 циклов ЭКО, рассказал Камаев. Это на 38% ниже минимального ориентира РАРЧ (1500 циклов на 1 млн) и заметно ниже показателей стран ОЭСР: во Франции – 1800, в Дании – 3575, в Израиле – 5711.
По данным РАРЧ, в прошлом году в государственных и коммерческих клиниках РФ было выполнено около 180 000 циклов ЭКО. За счет средств ОМС в этом же году было запланировано проведение более 103 000, следует из данных ФФОМС. Средние нормативы затрат на один случай ЭКО в 2025 г. составляли около 110 000 руб., в 2026 г. – почти 115 000 руб.
«Ведомости» направили запросы в регионы без центров ВРТ и крупнейшие специализированные клиники ЭКО (Клиника Фомина, NGC, Центр ЭКО), чтобы узнать об их планах по открытию таких клиник.