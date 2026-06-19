Экс-депутата Госдумы Напсо заочно арестовали по делу об изнасиловании

Напсо, находящийся, с его слов, на лечении в ОАЭ, стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании в сентябре 2025 г. Как сообщал «Коммерсантъ», преступление было совершено 22 марта 2023 г., когда потерпевшей было 19 лет. По словам экс-депутата, заявление об изнасиловании написала его бывшая помощница, которая в 2022 г. якобы подделала его подпись на служебном документе, на основании которого получила премию в размере 2 млн руб.