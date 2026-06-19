Экс-депутата Госдумы Напсо заочно арестовали по делу об изнасиловании

Экс-депутата Госдумы Напсо заочно арестовали по делу об изнасилованииСам он обвиняет в оговоре бывшую помощницу
Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте досрочно лишенного мандата депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо по уголовному делу об изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ). Об этом «Ведомостям» сообщил он сам. Напсо не признает своей вины, защита обжалует объявление его в розыск и заочный арест.
«Меня никто ни о чем не оповещал, никуда не приглашал. Причины для объявления меня в розыск отсутствуют. Родственники, проживающие по месту моей регистрации, не получали никаких повесток. Мне никто не звонит. Вы до меня сразу дозвонились, а следователь почему-то не может», – сказал экс-депутат.
Напсо, находящийся, с его слов, на лечении в ОАЭ, стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании в сентябре 2025 г. Как сообщал «Коммерсантъ», преступление было совершено 22 марта 2023 г., когда потерпевшей было 19 лет. По словам экс-депутата, заявление об изнасиловании написала его бывшая помощница, которая в 2022 г. якобы подделала его подпись на служебном документе, на основании которого получила премию в размере 2 млн руб.
В январе 2026 г. уголовное дело в отношении Напсо было прекращено из-за процессуальных нарушений. Следствие не учло особый статус Напсо – на тот момент он являлся членом участковой избирательной комиссии в Ростове-на-Дону от партии «Справедливая Россия», что требовало применения специального порядка уголовного преследования. В феврале 2026 г. старший следователь ГСУ СКР по Москве вынес постановление о повторном возбуждении дела по ч. 1 ст. 131 УК РФ, писал «Коммерсантъ».
В апреле 2025 г. Госдума лишила Напсо депутатского мандата за отсутствие на рабочем месте более 200 дней без уважительной причины. Экс-депутат пытался оспорить в Конституционном суде (КС) нормы закона о статусе депутата, позволяющие досрочно прекращать полномочия при длительном отсутствии, указывая на нарушение права на охрану здоровья. КС не стал рассматривать его жалобу.
В 2025 г. Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил изъять активы, фактически принадлежавшие Напсо, но оформленные на родственников и доверенных лиц. В перечень вошли акции, земельные участки, жилые и коммерческие объекты общей стоимостью свыше 1,4 млрд руб., приобретенные с нарушением антикоррупционного законодательства. Апелляционный и кассационный суды оставили решение без изменений.