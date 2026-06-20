Блумсдэй: как дата первого свидания Джеймса Джойса стала литературным праздником

Блумсдэй: как дата первого свидания Джеймса Джойса стала литературным праздникомЕжегодно поклонники ирландского писателя отмечают день, посвященный роману «Улисс»
На этой неделе мир отмечал Блумсдэй, или «день Блума». Праздник приурочен к 16 июня – дате действия романа Джеймса Джойса «Улисс», чьим главным героем является Леопольд Блум. Хотя поклонники произведения собрались во многих городах – от Ханоя до Загреба, от Вашингтона до Кампалы, – эпицентр торжеств пришелся на Дублин, где разворачиваются события книги. В ирландской столице прошло около 130 мероприятий: туристов водили по знаковым местам романа, в пабе Davy Byrnes предлагали сэндвич с горгонзолой и бокал бургундского вина (именно такой заказ сделал там Блум), в колледже Бельведер (где Джойс учился с 1893 по 1898 г.) устроили традиционный завтрак в честь писателя, а по улицам, нарядившись в костюмы начала ХХ в., прогуливались люди, среди которых актеры и любители разыгрывали яркие сцены из «Улисса».
Чтение как традиция
Главная особенность Блумсдэя – публичные чтения «Улисса» прямо на улицах. Любой прохожий может подхватить эстафету и продолжить чтение. Например, в Вашингтоне такая читка прошла на Коннектикут‑авеню. Организаторы заранее предупредили: марафонские чтения модернистского шедевра способны растянуться на несколько дней, поэтому для мероприятия выбрали отрывок продолжительностью около часа. Чтобы участники чувствовали себя свободнее, им сказали: «Главное – это веселье, поэтому не беспокойтесь о том, чтобы точно произносить имена или названия».
От первого свидания к «Улиссу»
Для большинства людей день свадьбы – особая дата. Но для Джойса она не имела большого значения. Со своей избранницей Норой Барнакл он официально оформил отношения в 1931 г., хотя к тому моменту они уже 27 лет жили вместе и вырастили двоих детей. Брак стал скорее необходимостью: приближалась женитьба их сына, и пара не хотела, чтобы гости обсуждали неопределенный статус родителей. Вдобавок так было юридически проще отписать наследство детям. Так что для Джойса праздником любви был не день свадьбы, а день первого свидания.
Знакомство с будущей женой произошло в июне 1904 г. на оживленной дублинской улице Нассау. Барнакл вспоминала, что поначалу приняла Джойса за шведского моряка. «Но стоило ему заговорить, я поняла, что еще один дублинский болван болтает с деревенской девушкой», – признавалась она. После короткого, но оживленного разговора Джойс позвал ее на свидание. Барнакл вроде бы согласилась, но так и не пришла – Джойс напрасно прождал ее.
Не сдавшись, Джойс вспомнил, что Барнакл работает горничной в гостинице Finn’s Hotel неподалеку. Он отправился туда, но не решился подойти и вместо этого отправил записку: «Возможно, я слепой. Я долго смотрел на рыжевато‑коричневые волосы и решил, что они не ваши. Я вернулся домой совершенно подавленным». В послании он вновь предложил встретиться – и на этот раз девушка пришла. Это было 16 июня 1904 г.
Осенью того же 1904 г. пара переехала из Дублина в итальянский Триест, а затем в Цюрих, где в 1914 г. Джойс начал работать над «Улиссом». События в романе перекликаются с эпосом гомеровской «Одиссеей», поэтому на Блумсдэй в 2026 г. в Сан-Паулу (Бразилия) вслух читали не только «Улисса», но и 12-ю песнь «Одиссеи».
Но если Одиссей десять лет стремился домой к верной Пенелопе, то приключения Блума укладываются в один день: он бродит по городу, стараясь оттянуть возвращение к жене, которая ему изменила. Джойс выбрал местом действия хорошо знакомый ему Дублин, хотя к моменту начала работы над романом уже давно не жил там и в описании улиц и домов полагался на память. А датой событий он выбрал милую его сердцу дату – 16 июня 1904 г.
Блум шагает по миру
Роман увидел свет на английском языке во Франции 2 февраля 1922 г. – как раз в 40-й день рождения Джойса. Уже через два года состоялось первое известное нам празднование Блумсдэй. В 1924 г. Джойс отправил своему издателю письмо, где упоминалось, что кто-то отметил «день Блума» и прислал ему букет белых и синих гортензий – цветов, украшавших обложку «Улисса». Тогда же в своем дневнике Джойс с грустью задавался вопросом: вспомнит ли кто‑нибудь эту дату в будущем?
Вспомнили. В феврале 1929 г. Адриенна Монье опубликовала французский перевод «Улисса». В июне она решила отметить 25-летнюю годовщину событий романа и организовала неподалеку от Версаля в отеле Léopold (так же зовут главного героя романа) «Ужин Улисса» для избранных гостей. Правда, организация мероприятия затянулась и ужин прошел не 16-го, а 29 июня.
К сожалению, Джойс не дожил до следующего празднования Блумсдея, которое, как считается, положило начало современной традиции. Писатель скончался в 1941 г. Спустя более десяти лет, в 1954-м, в Дублине художник и бизнесмен Джон Райан собрал друзей, чтобы 16 июня проследовать по городу на двух конных экипажах – по маршруту Леопольда Блума. Каждый участник выбрал себе персонажа из романа и по пути разыгрывали сцены из книги. В сети сохранилась архивная кинозапись этой поездки. Увы, паломники так и не добрались до конца маршрута, сойдя с дистанции где-то посередине. Доехав до паба The Bailey, принадлежавшего Райану, они напились так, что не смогли двигаться дальше.
Постепенно Блумсдэй вышел за пределы Ирландии. В 1962 г. его впервые отметили в США: Общество Джеймса Джойса в Нью-Йорке собралось в книжном магазине The Gotham Book Mart, чтобы зачитать вслух «Улисса».
В 1967 г. Дублин вновь заговорил о Джойсе. Дом №7 на улице Эклс, где по сюжету жили герои «Улисса» Леопольд и Молли Блум, планировали снести, чтобы построить на этом месте частный госпиталь. Райан с друзьями устроили громкую акцию: они «спасли» дверь дома и перенесли ее в паб The Bailey. Там она хранилась в течение десятилетий, пока в 1990-х гг. ее не перевезли в Центр Джеймса Джойса, где ее можно увидеть и сегодня.
Долгое время Блумсдэй оставался камерным событием, интересным лишь узкому кругу любителей литературы. Все изменилось в 1982 г., когда Ирландия отмечала столетие со дня рождения Джойса. В Дублине установили памятник писателю и открыли Центр его имени, радио RTÉ транслировало 30-часовую аудиоверсию книги, 150 актеров воссоздали на улицах события эпизода «Блуждающие скалы». Все это подогрело интерес ирландцев к творчеству знаменитого земляка.
К концу 1980-х Блумсдэй стал ежегодным благодаря усилиям энтузиастов. А в 1994 г. за его организацию впервые взялись власти Дублина и с тех пор он стал масштабным мероприятием, которое не только привлекает тысячи туристов в Ирландию, но и празднуется в самых разных уголках планеты.