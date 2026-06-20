Блумсдэй: как дата первого свидания Джеймса Джойса стала литературным праздником

На этой неделе мир отмечал Блумсдэй, или «день Блума». Праздник приурочен к 16 июня – дате действия романа Джеймса Джойса «Улисс», чьим главным героем является Леопольд Блум. Хотя поклонники произведения собрались во многих городах – от Ханоя до Загреба, от Вашингтона до Кампалы, – эпицентр торжеств пришелся на Дублин, где разворачиваются события книги. В ирландской столице прошло около 130 мероприятий: туристов водили по знаковым местам романа, в пабе Davy Byrnes предлагали сэндвич с горгонзолой и бокал бургундского вина (именно такой заказ сделал там Блум), в колледже Бельведер (где Джойс учился с 1893 по 1898 г.) устроили традиционный завтрак в честь писателя, а по улицам, нарядившись в костюмы начала ХХ в., прогуливались люди, среди которых актеры и любители разыгрывали яркие сцены из «Улисса».