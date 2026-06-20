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Главная / Общество /

Что известно о нападении на посетителей ТЦ в Краснодаре

В результате атаки пострадали пять человек, одна женщина погибла
Ася Султанова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В Краснодаре 19-летний юноша с ножом напал на посетителей торгового центра West Mall. В результате погибла женщина, еще несколько человек получили ножевые ранения.

Что известно о нападении – в материале «Ведомостей».

Нападение произошло в 14:00 20 июня. Как сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю, ножевые ранения посетителям центра нанес местный житель.

Ранены пять человек, их состояние оценивают как средней тяжести, написал глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. Ранения получил охранник, который пытался остановить мужчину. Одна из пострадавших скончалась по пути в больницу.

Нападавший также бросил петарду в помещение, где расположен детский развлекательный центр. Telegram-канал Mash сообщил, что речь идет о самодельном взрывном устройстве с поражающими элементами. По данным полиции, в детском центре никто не пострадал, сработала пожарная сигнализация.

Преступника задержал очевидец.

На место происшествия сразу приехали сотрудники полиции и Росгвардии. Сейчас там работает следственно-оперативная группа.

Слественный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Прокуратура организовала проверку произошедшего. Ведомство даст оценку соблюдения законодательства в местах массового пребывания людей.

Как сообщает Telegram-канал Mash, среди пострадавших есть беременная женщина и ребенок. Погибшей женщине был 41 год, она работала стоматологом. У нее остались двое сыновей.

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