Что известно о нападении на посетителей ТЦ в Краснодаре

Что известно о нападении на посетителей ТЦ в КраснодареВ результате атаки пострадали пять человек, одна женщина погибла
В Краснодаре 19-летний юноша с ножом напал на посетителей торгового центра West Mall. В результате погибла женщина, еще несколько человек получили ножевые ранения.
Что известно о нападении – в материале «Ведомостей».
Нападение произошло в 14:00 20 июня. Как сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю, ножевые ранения посетителям центра нанес местный житель.
Ранены пять человек, их состояние оценивают как средней тяжести, написал глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. Ранения получил охранник, который пытался остановить мужчину. Одна из пострадавших скончалась по пути в больницу.
Нападавший также бросил петарду в помещение, где расположен детский развлекательный центр. Telegram-канал Mash сообщил, что речь идет о самодельном взрывном устройстве с поражающими элементами. По данным полиции, в детском центре никто не пострадал, сработала пожарная сигнализация.
Преступника задержал очевидец.
На место происшествия сразу приехали сотрудники полиции и Росгвардии. Сейчас там работает следственно-оперативная группа.
Слественный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
Прокуратура организовала проверку произошедшего. Ведомство даст оценку соблюдения законодательства в местах массового пребывания людей.