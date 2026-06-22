Будущие учителя реже других ориентируются на зарплату при выборе работы

Будущие учителя реже других ориентируются на зарплату при выборе работыНизкий доход не отпугивает студентов педнаправлений, но их идеализм не бесконечен, говорят эксперты
Студенты педагогических, естественно-научных и творческих специальностей реже других называют зарплату главным критерием при выборе работодателя. Если среди студентов общественных наук – будущих экономистов, юристов, социологов и специалистов в сфере медиа – высокую и справедливую оплату труда главным критерием назвали 58% опрошенных, то среди обучающихся педагогическим специальностям этот показатель составил 48%, математических и естественно-научных направлений – 44%, искусства и культуры – 45%.
Такие данные приводит в своем исследовании платформа «Неравнодушный человек» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Респонденты могли выбрать до трех вариантов ответа.
В целом высокая и справедливая заработная плата остается главным критерием выбора работы для большинства студентов – этот вариант выбрали 52% респондентов по общей выборке. Но ожидания от работодателей заметно различаются в зависимости от направления подготовки.
Наиболее амбициозными оказались студенты общественных наук. Возможности карьерного роста важны для 39% будущих экономистов, юристов и социологов, для 35% представителей инженерно-технических специальностей и 33% студентов медицинских наук. При этом среди обучающихся по педагогическим направлениям этот критерий выбрали всего 24% респондентов. По мнению авторов исследования, представители общественных наук чаще воспринимают первое место работы как площадку для профессионального продвижения и накопления карьерного опыта.
Студенты IT-направлений обращают внимание на условия организации труда. Почти каждый третий из них считает важным баланс между работой и личной жизнью (29%), столько же хотели бы иметь возможность работать удаленно. Еще 26% назвали одним из приоритетов гибкий график.
Будущие медики чаще других оценивают качество рабочей среды. Для 23% студентов медицинских специальностей важно комфортное и технически оснащенное рабочее место, а для 13% – возможность работать с современными технологиями. В целом же опрошенные учащиеся (в общей выборке) реже озабочены этими вопросами: 16 и 9% ответов соответственно.
Среди студентов педагогических специальностей одним из ключевых факторов остается атмосфера в коллективе. Более трети будущих учителей (37%) назвали важным благоприятный психологический климат в команде. Для сравнения: среди студентов инженерных направлений этот показатель составил 26%.
Кого опрашивали
Служение людям, помощь им в получении образования, просвещение, приобщение к культуре и искусству, улучшение здоровья, поддержка уязвленных групп – миссия социально значимых профессий и тип людей, которые идут по этому пути, говорит председатель наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов. Важно, чтобы эти специальности считались престижными, ведь в современном обществе престиж профессии часто определяется доходом, добавил он.
Учащиеся педагогических и творческих вузов осведомлены о состоянии рынка труда в их сферах, говорит доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Они понимают, что в государственном секторе образования или культуры стартовые зарплаты объективно ниже, чем по другим специальностям.
Утверждать, что молодежь заранее адаптируется к хронически низким доходам в этих сферах, нельзя, считает эксперт. По ее словам, выпускники скорее готовы обменять часть оплаты труда на отсутствие токсичности, поддержку коллектива и смысл в работе. Результаты вовлечения в профессию молодых школьных педагогов пока парадоксальны, отметила Лебединская.
С одной стороны, они привносят в школы человекоцентричность и современные технологии, с другой – массово выгорают и уходят из профессии из-за несовпадения их внутренних ожиданий с внешней школьной реальностью. Внутренний мотиватор без должного финансового обеспечения на фоне жесточайшего эмоционального выгорания ломается уже через пару лет и молодой педагог уходит из этой сферы, добавила она. Внешне ситуация с кадровым голодом пока себя не проявляет за счет того, что педагоги готовы работать на две и более ставки, преподавать разные, часто несопряженные, предметы. Крайне важно, чтобы такой идеализм не спровоцировал ситуацию, когда государственная система начнет паразитировать на энтузиазме молодых специалистов, подчеркнула Лебединская.
Приоритеты будущих педагогов и студентов творческих специальностей все же различаются, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Для людей искусства на первый план часто выходят возможности для самореализации, профессионального роста и признания. Поэтому на начальном этапе карьеры они нередко готовы мириться с относительно невысокими доходами, отметил он. У будущих педагогов мотивация иная: для многих из них важна возможность реализовать свое призвание – работать с детьми. Поэтому невысокий уровень дохода не становится для них определяющим фактором при выборе профессии. При этом важной задачей для решения кадровой проблемы в сфере образования является снижение нагрузки на педагогов при сохранении нынешнего уровня заработной платы, а в перспективе и ее повышение, заключил Илюхин.