Будущие учителя реже других ориентируются на зарплату при выборе работы

С одной стороны, они привносят в школы человекоцентричность и современные технологии, с другой – массово выгорают и уходят из профессии из-за несовпадения их внутренних ожиданий с внешней школьной реальностью. Внутренний мотиватор без должного финансового обеспечения на фоне жесточайшего эмоционального выгорания ломается уже через пару лет и молодой педагог уходит из этой сферы, добавила она. Внешне ситуация с кадровым голодом пока себя не проявляет за счет того, что педагоги готовы работать на две и более ставки, преподавать разные, часто несопряженные, предметы. Крайне важно, чтобы такой идеализм не спровоцировал ситуацию, когда государственная система начнет паразитировать на энтузиазме молодых специалистов, подчеркнула Лебединская.