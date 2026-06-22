Депутаты направили в правительство новую версию законопроекта о домашнем насилии

Хайманов обратил внимание, что совершение преступления в отношении близкого лица не выделено в УК в качестве самостоятельного отягчающего обстоятельства. Кроме того, понятие «близкое лицо» трактуется достаточно широко и может включать не только родственников, но и, например, друзей, добавил он. Юрист также поставил под вопрос логику авторов инициативы, отметив, что аналогичный подход не предлагается распространить на другие преступления, совершаемые в семейно-бытовой сфере. Также остается неясным, почему авторы не учли категорию несовершеннолетних, говорит адвокат «Аронов и партнеры» Иван Александров. По его мнению, редактирование текста УК принципиально не решит проблему домашнего насилия. Впрочем, общественный запрос пострадавших на защиту высок и не исчезнет, добавила Грикевич.