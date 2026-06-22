Депутаты направили в правительство новую версию законопроекта о домашнем насилии

Депутаты направили в правительство новую версию законопроекта о домашнем насилииОни предложили снова ввести уголовную ответственность за побои от родственников
Депутаты предложили правительству ввести уголовную ответственность за побои или другие насильственные действия, совершенные в отношении близкого лица или близкого родственника. Речь идет о побоях, которые причинили физическую боль, но не привели к расстройству здоровья или незначительной утрате трудоспособности. Максимальное наказание по предлагаемой норме – до двух лет лишения свободы. Также предусмотрены обязательные или исправительные работы, ограничение свободы, арест и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
«Ведомости» ознакомились с текстом документа, который депутаты фракции «Новые люди» 19 июня направили в аппарат правительства в ответ на отзыв к предыдущей версии законопроекта. На поступление обращений в Белый дом требуется до двух дней, поэтому в день подготовки материала оно еще не было получено, пояснил «Ведомостям» представитель пресс-службы правительства.
Новую инициативу разработали вице-спикер ГД Владислав Даванков, руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и первый зампредседателя думского комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева.
С 2017 г. в России действует закон, согласно которому домашние побои, совершенные впервые, являются административным правонарушением. При повторном аналогичном эпизоде наступает уголовная ответственность.
Депутаты предлагают внести поправки в ст. 116 УК РФ. Сегодня ее действие распространяется на случаи, когда побои были совершены из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или с публичной демонстрацией насилия.
В новом проекте от парламентариев ст. 116 УК РФ дополняется новым основанием для уголовной ответственности. Ее предлагается распространить на случаи, когда побои или иные насильственные действия совершаются в отношении совершеннолетнего близкого лица или близкого родственника, беременной женщины, а также совершеннолетнего человека, заведомо находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного.
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Выступая на круглом столе в нижней палате, посвященном работе кризисных центров, Горячева сказала, что авторы учли замечания к предыдущим версиям законопроекта. Сегодня, возможно, этой инициативы будет недостаточно для полноценной защиты жертв насилия. Но она может стать первым шагом к разработке комплексного законопроекта в этой сфере, добавила депутат.
По мнению Горячевой, нельзя делать вид, что побои близкого человека – это менее опасное деяние, чем побои из хулиганских побуждений. В особенности когда речь идет о людях, которые зависят от агрессора, живут с ним под одной крышей или не могут безопасно выйти из отношений. Государство должно оперативно реагировать на такое насилие, а не ждать повторных эпизодов, считает депутат.
Практически все пострадавшие от домашнего насилия сталкиваются с тем, что сотрудники МВД не знают, как вести себя с ними, сказала на круглом столе член Совета по правам человека Ева Меркачева. Речь идет об отсутствии алгоритма действий, которые исключат повторную травматизацию и насмешки. Меркачева считает, что для сотрудников МВД необходимо разработать ознакомительный курс на эту тему. Она предложила полицейским действовать в соответствии с опросниками: например, в первую очередь спрашивать у пострадавшей возраст агрессора, имеет ли он оружие, алкогольную или наркотическую зависимость.
Опрошенные «Ведомостями» юристы считают маловероятным принятие законопроекта в нынешнем виде. В России до сих пор не принят закон о домашнем насилии, так как действующие нормы уже содержат в себе запрет на применение насилия к кому угодно, сказал старший юрист консалтинга Legal principles Илья Хайманов. По мнению адвоката Оксаны Грикевич, предложение установить уголовную ответственность уже за первый эпизод побоев вызывает вопросы о соразмерности наказания.
Хайманов обратил внимание, что совершение преступления в отношении близкого лица не выделено в УК в качестве самостоятельного отягчающего обстоятельства. Кроме того, понятие «близкое лицо» трактуется достаточно широко и может включать не только родственников, но и, например, друзей, добавил он. Юрист также поставил под вопрос логику авторов инициативы, отметив, что аналогичный подход не предлагается распространить на другие преступления, совершаемые в семейно-бытовой сфере. Также остается неясным, почему авторы не учли категорию несовершеннолетних, говорит адвокат «Аронов и партнеры» Иван Александров. По его мнению, редактирование текста УК принципиально не решит проблему домашнего насилия. Впрочем, общественный запрос пострадавших на защиту высок и не исчезнет, добавила Грикевич.
«Ведомости» направили запрос в МВД, чтобы уточнить, возможно ли разработать курс для полицейских по обращению с жертвами насилия.