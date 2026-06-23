В 2026 году выросло число ликвидаций компаний, занимающихся НИОКР

Вместе с тем, продолжил Баган, в научных кругах действительно есть обеспокоенность по поводу достижения поставленных президентом целей по выходу на 2% ВВП к 2030 г. в части внутренних затрат на исследования и разработки. По его словам, наиболее важными индикаторами здесь являются общая численность научного персонала и средние зарплаты ученых. Если целевые показатели указа президента будут выполнены, то и предприятия будут работать, и наука будет показывать достойные результаты. Наука делается не в одном отдельном предприятии, а через объединение усилий ученых и специалистов из разных организаций, подчеркнул он.