В 2026 году выросло число ликвидаций компаний, занимающихся НИОКР

В 2026 году выросло число ликвидаций компаний, занимающихся НИОКРЭксперты связывают это с завершением части проектов импортозамещения и экономическими причинами
В январе – мае 2026 г. в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) было ликвидировано 1037 компаний, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К такому выводу пришли «Ведомости», подсчитав данные на основе СПАРК, Росстата и других источников. Схожую динамику фиксируют и данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile, основанные на сведениях Федеральной налоговой службы: в январе – апреле 2026 г. деятельность прекратили 903 компании – на 28% больше, чем годом ранее.
Одновременно, судя по этим данным, сократилось число новых регистраций. По расчетам «Ведомостей», в январе – мае 2026 г. было зарегистрировано 478 компаний в сфере НИОКР – на 16% меньше, чем за аналогичный период 2025 г. По данным Rusprofile, в январе – апреле 2026 г. зарегистрировано 579 новых организаций. По расчетам «Ведомостей», на конец 2025 г. в России насчитывалось 28 854 компании в сфере НИОКР, что на 6% меньше, чем в конце 2019 г. По данным Rusprofile, число действующих организаций за этот период сократилось примерно на 3% до 30 596 компаний.
«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки.
Если рассматривать более длительный период, то в 2018–2025 гг. число компаний в сфере НИОКР уменьшилось почти на 13%. Наиболее значительное сокращение произошло в 2019 г., когда было ликвидировано рекордное количество организаций – 4168, а по данным Rusprofile – 4179 компаний.
После этого высокие показатели ликвидаций сохранялись еще два года. В 2020 г. было упразднено более 3000 организаций, а в 2021 г. – почти 2900 по расчетам «Ведомостей» и около 3900 и 3500 за те же годы соответственно по данным Rusprofile. При этом максимальное число новых компаний начиная с 2019 г. было зарегистрировано в 2025 г. – 2330 по расчетам «Ведомостей» и 2825 по данным Rusprofile.
В целом и данные Rusprofile, и расчеты «Ведомостей» показывают, что пик ликвидаций в сфере НИОКР пришелся на 2019–2021 гг., когда число закрывающихся организаций превышало число создаваемых. В 2023–2025 гг. ситуация изменилась: ежегодно регистрировалось больше компаний, чем ликвидировалось. Однако в начале 2026 г. темпы ликвидаций вновь ускорились.
По данным Rusprofile, на середину мая 2026 г. в сфере было зарегистрировано 29 143 действующие организации, по подсчетам «Ведомостей» – 28 144 (на 3% меньше). Около 15% из них работали в форме индивидуальных предпринимателей. Основной организационно-правовой формой в секторе остаются коммерческие корпоративные организации – их насчитывается более 20 000, отмечают аналитики Rusprofile. Существенную долю также составляют индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства.
Большинство организаций специализируется на исследованиях в области естественных и технических наук – на этот сегмент приходится более 24 000 компаний. Еще около 3500 организаций работают в общественных и гуманитарных науках, свыше 1000 – в биотехнологиях. Значительно меньше компаний занимается исследованиями в области нанотехнологий, защиты информации и атомной энергетики.
Динамику регистраций и ликвидаций компаний в сфере НИОКР можно объяснить «структурным разрывом», говорит технический директор ГК «Лартех» Вячеслав Шириков. По его словам, основное финансирование исследований и разработок сосредоточено в госсекторе и оборонной сфере, в то время как независимые малые и средние компании сталкиваются с последствиями высокой ключевой ставки и роста НДС до 22%. На этом фоне доля НИОКР в ВВП России снизилась с 1,1 до 0,9%, отмечает эксперт.
Помимо этого происходит «откат» импортозамещения: компании, созданные под спрос 2022–2024 гг., закрываются. К внешним факторам относятся и санкционная изоляция институций, занятых НИОКР в России, кадровый кризис, «невидимая утечка» молодых специалистов, которые изначально не связывают карьеру с работой в российской науке, отметил он.
Многие малые научные компании создавались под конкретный грант или под узкую задачу, например замена ушедшей западной технологии, подтверждает старший аналитик инвесткомпании «Риком-траст» Валерия Попова. Когда проект завершен, а новые конкурсы становится сложнее выигрывать или они сместились в сторону среднего и крупного бизнеса, такие фирмы закрываются. По ее словам, скачок ликвидаций – это не внезапный обвал, а сочетание ряда факторов: завершение жизненных циклов проектов, подорожание ведения бизнеса и административная расчистка реестра.
Ликвидации касаются в основном малых предприятий, говорит проректор по научной работе МФТИ Виталий Баган. Но это не тот показатель, на основе которого можно делать выводы о состоянии науки в стране. Доля таких предприятий в общей численности персонала, занятого в науке, составляет всего около 3%, пояснил он. Иными словами, они играют относительно небольшую роль в обеспечении ключевых научных прорывов. Причинами роста числа ликвидаций малых компаний могут быть разные факторы: от завершения отдельных проектов до изменения правил финансирования.
Вместе с тем, продолжил Баган, в научных кругах действительно есть обеспокоенность по поводу достижения поставленных президентом целей по выходу на 2% ВВП к 2030 г. в части внутренних затрат на исследования и разработки. По его словам, наиболее важными индикаторами здесь являются общая численность научного персонала и средние зарплаты ученых. Если целевые показатели указа президента будут выполнены, то и предприятия будут работать, и наука будет показывать достойные результаты. Наука делается не в одном отдельном предприятии, а через объединение усилий ученых и специалистов из разных организаций, подчеркнул он.