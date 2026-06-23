Источники «Ведомостей»: задержан экс-гендиректор «Аэрофлота» Полубояринов

О том что Полубояринов, попавший под санкции Евросоюза, покинул свой пост гендиректора «Аэрофлота», стало известно в марте 2022 г., писали «Ведомости». Министр транспорта Виталий Савельев так тогда прокомментировал его уход перед сенаторами: «Вы знаете, так бывает, что люди не могут в стрессовых условиях работать. Есть условия мирного времени, а стрессовые условия требуют принятия решений очень быстрых».