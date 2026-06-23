Источники «Ведомостей»: задержан экс-гендиректор «Аэрофлота» Полубояринов

Источники «Ведомостей»: задержан экс-гендиректор «Аэрофлота» ПолубояриновПретензии правоохранителей могут быть связаны с его работой в ВЭБе в 2009–2019 годах
Михаил Полубояринов, возглавлявший «Аэрофлот» с ноября 2020 г. по апрель 2022 г., стал фигурантом расследования уголовного дела, рассказали «Ведомостям» два собеседника, знакомых с топ-менеджером. По их информации, Полубояринов задержан, с ним проводятся следственные действия. Но статус его в рамках уголовного дела собеседники назвать затруднились.
По словам второго источника, дело может быть связано с работой Полубояринова в ВЭБе в 2009–2019 гг. Еще один собеседник, знакомый с обстоятельствами дела, уточняет, что эпизод, заинтересовавший правоохранителей, имел место в 2016 г.
Ранее был арестован член совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и зампредседателя госкорпорации ВЭБ.РФ Артем Довлатов. Его уголовное дело связано с санацией банков в 2016 г. В начале мая 2026 г. суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК).
Официальной информацией правоохранительных органов «Ведомости» пока не располагают. Телефон Полубояринова выключен. «Ведомости» направили запрос в МВД.
О том что Полубояринов, попавший под санкции Евросоюза, покинул свой пост гендиректора «Аэрофлота», стало известно в марте 2022 г., писали «Ведомости». Министр транспорта Виталий Савельев так тогда прокомментировал его уход перед сенаторами: «Вы знаете, так бывает, что люди не могут в стрессовых условиях работать. Есть условия мирного времени, а стрессовые условия требуют принятия решений очень быстрых».
После «Аэрофлота» в январе 2023 г. Полубояринов перешел на работу в «Ростех». РБК со ссылкой на источники писал, что он будет заниматься вопросами финансового обеспечения деятельности всей группы компаний, входящих в «Ростех».
«Ведомости» направили запрос в «Ростех» и ВЭБ.