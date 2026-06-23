Чем известен Михаил Полубояринов

В январе 2023 г. Полубояринов начал работать в «Ростехе». Как писал в 2023 г. РБК, он занял высокую управленческую должность с фокусом на финансовом обеспечении группы компаний, хотя госкорпорация это не подтверждала. Савельев при этом тогда говорил, что экс-глава «Аэрофлота» займет пост заместителя гендиректора одной из госкомпаний. По информации РБК, речь шла о «Почте России», но назначение так и не произошло.