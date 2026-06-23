Чем известен Михаил Полубояринов

Чем известен Михаил ПолубояриновЭкс-глава «Аэрофлота» стал фигурантом уголовного дела
В отношении экс-гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова возбуждено уголовное дело, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. По информации одного из них, это может быть связано с работой Полубояринова в ВЭБе в 2009–2019 гг. По данным «Интерфакса», его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Чем известен бывший топ-менеджер – в справке «Ведомостей».
Михаил Полубояринов родился 2 апреля 1966 г. в Москве. В 1988 г. окончил Московский финансовый институт (сейчас – Финансовый университет при правительстве РФ) по специальности «Финансы и кредит», после чего устроился работать в центральный аппарат Сберегательного банка СССР.
В 1990 г. перешел в АО «Автоимпорт», где следующие девять лет работал сначала главным бухгалтером, а затем финансовым директором. В 1998 г. в Академии народного хозяйства им. Г. В. Плеханова (сейчас – Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова) защитил кандидатскую диссертацию на тему «Ценовая адаптация российских компаний в рыночных условиях».
В 1999 г. Полубояринов начал работать в «Аэрофлоте»: сначала заместителем главного бухгалтера, а через год – главным бухгалтером. В 2003 г. занял должность заместителя гендиректора Валерия Окулова по финансам и планированию. В 2009 г., с приходом на пост главы авиаперевозчика Виталия Савельева и его новой команды, Полубояринов покинул компанию.
После ухода из «Аэрофлота» Полубояринов перешел на работу во Внешнеэкономбанк (сейчас – «ВЭБ.РФ»). Сперва он возглавил департамент инфраструктуры, а в 2011 г. стал заместителем председателя ВЭБ. Год спустя вошел в состав правления госкорпорации и занял пост первого зампреда.
В марте 2020 г. Полубояринов возглавил «Государственную транспортную лизинговую компанию» (ГТЛК), но уже в ноябре вернулся в «Аэрофлот» – совет директоров избрал его гендиректором авиаперевозчика. Этому предшествовало назначение Савельева министром транспорта. При этом Полубояринов еще с августа 2017 г. возглавлял совет директоров «Аэрофлота».
В марте 2022 г. Полубояринов, попавший под санкции Евросоюза из-за спецоперации на Украине, покинул свой пост главы «Аэрофлота». Министр транспорта Виталий Савельев заявил тогда: «Вы знаете, так бывает, что люди не могут в стрессовых условиях работать. Есть условия мирного времени, а стрессовые условия требуют принятия решений очень быстрых».
После ухода Полубояринова руководство «Аэрофлотом» перешло к Сергею Александровскому, ранее занимавшему пост главы авиакомпании «Россия». В этот период компанию также покинули несколько топ‑менеджеров, в том числе заместитель гендиректора по стратегии Андрей Панов, который выехал за пределы страны, и Андрей Калмыков, возглавлявший с момента основания лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»).
В январе 2023 г. Полубояринов начал работать в «Ростехе». Как писал в 2023 г. РБК, он занял высокую управленческую должность с фокусом на финансовом обеспечении группы компаний, хотя госкорпорация это не подтверждала. Савельев при этом тогда говорил, что экс-глава «Аэрофлота» займет пост заместителя гендиректора одной из госкомпаний. По информации РБК, речь шла о «Почте России», но назначение так и не произошло.