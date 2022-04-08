Правительство утвердило кандидатуру Сергея Александровского на пост гендиректора «Аэрофлота»

Согласно документу, говорят они, срок полномочий Александровского – три месяца. Один из собеседников уточнил, что это «испытательный срок». Предыдущего руководителя «Аэрофлота» Полубояринова в ноябре 2020 г. утверждали на пять лет. До этого более 10 лет авиакомпанию возглавлял нынешний министр транспорта Виталий Савельев, и у него также были пятилетние контракты. «Ведомости» направили запрос в «Аэрофлот» и в пресс-службу правительства.