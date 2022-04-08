Правительство утвердило кандидатуру Сергея Александровского на пост гендиректора «Аэрофлота»Сегодня состоится совет директоров авиакомпании, который одобрит назначение
Сегодня совет директоров «Аэрофлота» должен прекратить полномочия Михаила Полубояринова на посту генерального директора авиакомпании и одобрить назначение на этот пост Сергея Александровского. Соответствующие правительственные директивы представителям государства в совете директоров авиакомпании 5 апреля подписал первый вице-премьер Андрей Белоусов, который курирует транспортную отрасль. Об этом «Ведомостям» сообщили источник в совете директоров национального перевозчика и федеральный чиновник.
Согласно документу, говорят они, срок полномочий Александровского – три месяца. Один из собеседников уточнил, что это «испытательный срок». Предыдущего руководителя «Аэрофлота» Полубояринова в ноябре 2020 г. утверждали на пять лет. До этого более 10 лет авиакомпанию возглавлял нынешний министр транспорта Виталий Савельев, и у него также были пятилетние контракты. «Ведомости» направили запрос в «Аэрофлот» и в пресс-службу правительства.
Александровский ранее возглавлял авиакомпанию «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Он начал исполнять обязанности гендиректора «Аэрофлота» в марте 2022 г., когда Полубояринов досрочно покинул свой пост вскоре после начала специальной военной операции на Украине.
Выступая перед сенаторами 23 марта, Савельев прокомментировал кадровые перестановки в авиакомпании: «Что касается Полубояринова Михаила Игоревича <…> Но вы знаете, так бывает, что люди не могут в стрессовых условиях работать. Есть условия мирного времени, а стрессовые условия требуют принятия решений очень быстрых». По словам Савельева, Полубояринов займет пост заместителя гендиректора одной из госкомпаний. РБК писал, что речь идет о «Почте России».
Кроме Полубояринова «Аэрофлот» покинули еще несколько топ-менеджеров, в том числе заместитель гендиректора по стратегии Андрей Панов, который уехал из страны. Также ушел в отставку Андрей Калмыков, который возглавлял с момента основания низкобюджетную авиакомпанию «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»).
Авиатранспортная отрасль стала одной из наиболее сильно пострадавших от санкций, введенных США, ЕС, Великобританией и их союзниками против России. В частности, они закрыли небо для российских самолетов, запретили передавать авиакомпаниям в лизинг зарубежные самолеты и т. д. «Аэрофлот» традиционно был лидером по перевозкам в этом сегменте. Сейчас перевозчики крайне ограничены в возможностях полетов за рубеж. Авиакомпании группы «Аэрофлот» запускают рейсы в дружественные страны на самолетах российского производства Superjet 100.
Задача «Аэрофлота» – не допустить срыва туристического сезона, объяснял ранее источник «Ведомостей» в одной из компаний группы. По его словам, новый менеджмент должен реализовать стратегию единого и эффективного управления всеми ресурсами перевозчиков группы – флотом, маршрутными сетями – без объединения авиакомпаний. «Ресурсов немного, и если каждая компания будет действовать в собственных интересах, то они быстрее закончатся. Необходимо синхронизировать маршрутные сети и флот с учетом всех текущих ограничений», – говорил собеседник.
57,3% «Аэрофлота» принадлежит государству. В 2021 г., по данным Росавиации, группа перевезла 45,8 млн пассажиров: головная авиакомпания – 21,4 млн, «Россия» – 9,96 млн, «Победа» – 14,4 млн.