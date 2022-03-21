В «Аэрофлот» могут вернуться Ринат Асматуллов и Николай Алтухов

В «Аэрофлоте» продолжается замена высшего руководящего состава. Ринат Асматуллов может занять пост заместителя гендиректора по стратегии вместо уволенного ранее Андрея Панова, а Николай Алтухов – должность заместителя по административному управлению вместо Василия Авилова. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в группе «Аэрофлот» и подтвердил человек, близкий к авиакомпании «Россия» (входит в группу). По словам одного из них, решение может быть принято уже на этой неделе. Кроме того, говорит другой собеседник, планируется кардинально изменить распределение полномочий между всеми заместителями генерального директора – новая структура управления сейчас разрабатывается. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу «Аэрофлота».