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В «Аэрофлот» могут вернуться Ринат Асматуллов и Николай Алтухов

Их кандидатуры рассматриваются на должности заместителей гендиректора
Ирина Казьмина Денис Ильюшенков
И Асматуллов, и Алтухов ранее работали в авиакомпании / Максим Стулов / Ведомости

В «Аэрофлоте» продолжается замена высшего руководящего состава. Ринат Асматуллов может занять пост заместителя гендиректора по стратегии вместо уволенного ранее Андрея Панова, а Николай Алтухов – должность заместителя по административному управлению вместо Василия Авилова. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в группе «Аэрофлот» и подтвердил человек, близкий к авиакомпании «Россия» (входит в группу). По словам одного из них, решение может быть принято уже на этой неделе.  Кроме того, говорит другой собеседник, планируется кардинально изменить распределение полномочий между всеми заместителями генерального директора – новая структура управления сейчас разрабатывается. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу «Аэрофлота». 

И Асматуллов, и Алтухов ранее работали в авиакомпании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных