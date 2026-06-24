КС поручил внести поправки о разумных сроках в правила повышения утильсбора

КС поручил внести поправки о разумных сроках в правила повышения утильсбораЭксперты считают, что суд пошел навстречу бизнесу и устранил двойные стандарты между налоговыми и неналоговыми платежами
Конституционный суд (КС) определил порядок вступления в силу нормативных актов, повышающих размер утилизационного сбора: законодателю предстоит очертить правила вступления в силу с учетом потребности в обеспечении необходимого и достаточного срока для адаптации плательщиков, в частности для случаев повышения размера данного платежа. С жалобой в КС обратилось ООО «Терра групп». Заявитель оспаривал конституционность положения постановления правительства от 6 июня 2023 г., которым были внесены изменения в перечень и категории самоходных машин, подпадающих под утильсбор, и размер утильсбора.
В январе 2023 г. «Терра групп» и АО «Агромашхолдинг KZ» (Казахстан) заключили договор на поставку сельхозтехники. Согласно транспортным накладным, трактора были поставлены под погрузку 29 июня 2023 г. и доставлены обществу 30 июня – за день до вступления постановления правительства в силу. «Терра групп» представила на Центральную акцизную таможню (ЦАТ) расчет утильсбора с применением коэффициента к базовой ставке 2,5, действовавшего на дату ввоза машин. Но таможенный орган счел, что заявитель должен заплатить утильсбор, исходя из базовой ставки и нового коэффициента 10,14. Суды признали действия ЦАТ законными.
Заявитель в суде настаивал, что на практике оспариваемые нормы допускают применение акта правительства, увеличивающего размеры утильсбора, ранее чем через месяц после его опубликования и к отношениям, возникшим до даты его вступления в силу. А предложенный правительством механизм установления даты, на которую определяются базовая ставка и коэффициент утильсбора, приводит к дискриминации лиц, осуществляющих ввоз не подлежащего декларированию товара.
Рассмотрев дело, КС решил, что обжалуемое постановление правительства не соответствует Конституции. До тех пор, пока законодатель не определит правила вступления в силу и правила действия во времени нормативных правовых актов об утильсборе, будут применяться сроки, установленные Налоговым кодексом для актов по сборам. Оспоренное регулирование сохраняет свое действие, но подлежит применению по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. При этом не исключается право законодателя и правительства в пределах их компетенции уточнить действующее регулирование, с тем чтобы лица, не подавшие своевременно расчет суммы утильсбора, не оказывались в более благоприятном положении относительно дня, на который рассчитывается размер этого сбора, чем лица, вовремя исполнившие данную обязанность. Дело заявителя подлежит пересмотру.
Утилизационный сбор уже давно стал «наболевшей темой» и вызывает активные обсуждения как в юридическом сообществе, так и в сфере автомобильного рынка – у граждан, производителей, импортеров, говорит руководитель таможенной практики и ВЭД Taxology Инна Елисанова. Фактически КС распространил на утильсбор, как на неналоговый платеж, весь комплекс конституционно-правовых гарантий, обычно применяемых к налогам и сборам, пояснила она. По словам эксперта, решение является долгожданным для профессионального сообщества ввиду давно назревшей необходимости устранить правовую неопределенность, позволяющую правительству вводить повышающие коэффициенты ретроспективно. По мнению руководителя практики по банкротству и арбитражным спорам «АНП Зенит» Риммы Фатыховой, для бизнеса это принципиально важный сигнал.
Суд прямо указал, что утильсбор по своей природе является публичным обязательным платежом и не может выводиться за рамки общих гарантий, установленных для налогов и сборов. «Это означает, что государственные органы лишаются возможности возлагать дополнительную финансовую нагрузку на компании без времени на адаптацию, когда ключевые коммерческие решения (контракты, авансы, логистика) уже приняты», – отметила она. Для компаний это решение не просто отдельная победа импортера сельхозтехники, а изменение правил игры в целом. Любое новое повышение утильсбора теперь должно планироваться с учетом минимального срока для адаптации, а попытки «поднять ставки задним числом» обречены на судебный спор с высокой вероятностью успеха плательщика, добавила Фатыхова.
При этом в той части, в какой оспаривалось применение коэффициентов утилизационного сбора на дату подачи расчета (а не на дату ввоза), КС заявителя не поддержал, обратила внимание старший менеджер группы разрешения налоговых споров Kept Наталья Файзрахманова. «Но вывод суда не выглядит последовательным, так как, по сути, речь идет об обратной силе закона, на недопустимость которой КС указал в начале постановления», – уточняет она.