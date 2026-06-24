КС поручил внести поправки о разумных сроках в правила повышения утильсбора

Рассмотрев дело, КС решил, что обжалуемое постановление правительства не соответствует Конституции. До тех пор, пока законодатель не определит правила вступления в силу и правила действия во времени нормативных правовых актов об утильсборе, будут применяться сроки, установленные Налоговым кодексом для актов по сборам. Оспоренное регулирование сохраняет свое действие, но подлежит применению по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. При этом не исключается право законодателя и правительства в пределах их компетенции уточнить действующее регулирование, с тем чтобы лица, не подавшие своевременно расчет суммы утильсбора, не оказывались в более благоприятном положении относительно дня, на который рассчитывается размер этого сбора, чем лица, вовремя исполнившие данную обязанность. Дело заявителя подлежит пересмотру.