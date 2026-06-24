Состав Общественной палаты РФ обновился более чем на треть

Состав Общественной палаты РФ обновился более чем на третьВ нее переизбрали Екатерину Мизулину, Гоблина и Дмитрия Киселева
В Общественной палате (ОП) РФ 23 июня прошло первое пленарное заседание девятого созыва. В новом составе палата проработает три года, до 2029 г. В нее вошло 172 человека, из них 65 новых членов. Таким образом, состав ОП обновился на 37%.
Секретарем переизбрали Лидию Михееву, члена совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Первым ее заместителем повторно избрали Героя России Вячеслава Бочарова, участника освобождения заложников во время теракта в Беслане в 2003 г. Также заместителями секретаря назначили экс-министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушку, вице-президента Федеральной палаты адвокатов Владислава Гриба. Эту же должность заняли заслуженный врач РФ Оксана Драпкина и гендиректор Музея Победы на Поклонной горе в Москве Александр Школьник.
Девятый состав ОП начал формироваться в апреле 2026 г. Тогда президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении 40 членов по президентской квоте. В ее состав впервые вошли, например, эксперт программы журналиста Владимира Соловьева «Полный контакт» Армен Гаспарян и раввин Александр Борода.
Помимо этого новыми членами ОП в этом году стали исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Владимир Горох, советник гендиректора АНО «Диалог» Светлана Замарацкая, а также президент «Креативной дипломатии» Наталья Бурлинова и учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Арег Агасарян.
От НКО были избраны в члены ОП 43 человека. В их числе заседавшие в предыдущем, восьмом созыве блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Общественные палаты регионов выбрали 89 членов в ОП РФ. В их числе, например, Ирина Борисова из Белгорода, исполнительный директор фонда «Гражданская инициатива». Организация помогала жителям Грайворона, которые потеряли имущество из-за атак вооруженных сил Украины.
Самыми молодыми членами ОП РФ стали 27-летняя военный корреспондент «Первого канала» Марьяна Наумова и ее ровесница, дочь командира роты батальона «Спарта» Екатерина Агранович.
В начале заседания с приветственным словом выступили чиновники. Председатель ЦИК Элла Памфилова пожелала членам ОП сейчас, как никогда, быть авангардом российского общества и концентрацией народной воли. Участники спецоперации должны чувствовать, что у них очень крепкий тыл, продолжила Памфилова. Она призвала ОП противостоять фейкам и пропаганде насилия. «Наши враги действуют не только извне, но и внутри пытаются сеять это», – сказала она.
Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков сказал, что стратегия ОП «совершенно правильная» – объединять общество в диалоге с властью. ОП – это «не заскорузлый орган», прокомментировал он значительное обновление состава палаты в девятом созыве. По словам Новикова, на повестке дня палаты сегодня находится поддержка ветеранов спецоперации и членов их семей. Он также подчеркнул, что членам ОП предстоит работать в год, ознаменовавшийся выборами депутатов в Госдуму. Чиновник напомнил, что члены ОП проводят общественное наблюдение за их проведением.
В конце Новиков вручил благодарственные грамоты от Путина бывшим членам ОП. Например, покинула пост председателя комиссии ОП по физкультуре и популяризации здорового образа жизни бывший тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер. Впрочем, в новом созыве такой комиссии нет.
На заседании утвердили 19 комиссий. Председателем комиссии по поддержке ветеранов и членов их семей избрали Гороха, участника кадровой программы «Время героев». Его первым замом стала руководитель Комитета семей воинов Отечества Самарской области Екатерина Колотовкина. Комиссию по развитию креативных индустрий возглавил гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Его заместителем выбрали экс-солиста оркестра Большого театра Петра Лундстрема. Главой комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций стал руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, а его первым замом – ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев, избранный членом ОП РФ и в предыдущем созыве.
ОП занимается теми направлениями, которые интересны ее лидерам, но не вызовами, которые стоят перед гражданским обществом, считает эксперт по Госдуме Павел Склянчук. Он считает, что в последние годы палата минимально участвует в законотворчестве. Также ОП никак не проявила себя в кампании по блокировке соцсетей и политике в отношении VPN, продолжил Склянчук. Новый созыв должен доказать эффективность бюджетных расходов на общественников, надеется он.
По словам политолога Михаила Виноградова, ОП сильно изменилась с начала ее работы в 2005 г. Тогда она была точкой поиска консенсуса, считает он. Спустя годы палата стала местом презентации идеологической лояльности, нередко в радикальной форме, продолжил он. На этом фоне в составе ОП довольно трудно выглядеть уникально, заключил Виноградов.