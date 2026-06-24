Состав Общественной палаты РФ обновился более чем на треть

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков сказал, что стратегия ОП «совершенно правильная» – объединять общество в диалоге с властью. ОП – это «не заскорузлый орган», прокомментировал он значительное обновление состава палаты в девятом созыве. По словам Новикова, на повестке дня палаты сегодня находится поддержка ветеранов спецоперации и членов их семей. Он также подчеркнул, что членам ОП предстоит работать в год, ознаменовавшийся выборами депутатов в Госдуму. Чиновник напомнил, что члены ОП проводят общественное наблюдение за их проведением.