Реестр вместо бумаги: Минюст представил реформу исполнительного производства

Реестр вместо бумаги: Минюст представил реформу исполнительного производстваК 2031 году бумажные исполнительные листы полностью уйдут из оборота
На Петербургском международном юридическом форуме Министерство юстиции России провело дискуссионную сессию, посвященную переходу к реестровой модели исполнительного производства. Ключевые участники – первый заместитель министра юстиции, директор ФССП, представитель Федерального казначейства и представители бизнеса – обозначили контуры одного из крупнейших за последние годы преобразований в сфере принудительного исполнения.
Что меняется
Суть реформы — создание централизованного цифрового реестра исполнительных документов, который станет единым достоверным источником информации и основой для автоматического взаимодействия между судами, судебными приставами, работодателями и банками. По словам первого заместителя министра юстиции Евгения Забарчука, автоматический обмен данными без участия человека должен сократить число ошибок и ускорить исполнение решений.
«Автоматический обмен информацией между судами, судебным приставом и работодателем. Автоматический обмен информацией без участия физического человека. Это уменьшит количество ошибок, вызванных человеческим фактором и повысит надежность и быстроту исполнения исполнительных дел», – сообщил первый зам.
Готовность инфраструктуры
Директор ФССП – главный судебный пристав России Дмитрий Аристов заявил, что служба фактически уже подготовлена к переходу. Идея реестровой модели впервые была сформулирована еще в 2019 г. в рамках концепции суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».
Директор службы также рассказал, что с тех пор цифровизация шла поступательно: сегодня 34,3% действий по исполнительным производствам выполняется в автоматическом режиме, а в 2025 г. в электронном виде поступило более 36,5 млн исполнительных документов. За первые пять месяцев 2026 г. их число уже превысило 14 млн.
Аристов особо подчеркнул осторожность в расширении автоматизации: технические возможности позволяют обрабатывать больший объем решений без участия человека, однако служба сознательно сохраняет ряд ограничений, признавая чувствительность этой сферы права.
На этот момент также обратил внимание заместитель министра юстиции. Он сообщил,что реестр исполнительных документов совершенно не дублирует действующий в настоящий момент открытый банк данных исполнительных производств. «Доступ к информации в реестр исполнительных документов будет предоставляться ограниченному кругу лица – это взыскатель, должник, их представители, орган или должностное лицо, которое выдало исполнительный документ. Такие ограничения позволят защитить персональные данные от несанкционированного доступа», – добавил Забарчук.
Законодательные изменения
Законопроект уже подготовлен и, по словам Забарчука, в скором времени должен пройти все этапы согласования.
«В настоящее время внесен законопроект, который находится в правительстве и в ближайшее время мы надеемся, что он поступит в установленном порядке для рассмотрения в Государственную Думу», – отметил выступающий.
Реализация предусматривает поэтапный переход: с 1 января 2028 г. регистрация исполнительных документов в реестре станет обязательной, однако до 1 января 2031 г. допускается предъявление к исполнению ранее выданных бумажных документов. После этой даты исполнение будет осуществляться исключительно на основании записей в реестре.
Масштаб необходимых правок впечатляет: потребуется внести изменения в 9 кодифицированных законов и 17 федеральных законов.
Роль казначейства и вопрос об ИИ
Начальник управления развития бюджетных платежей Федерального казначейства Оксана Рудь рассказала, что ведомство делает ставку на глубокую структуризацию реестровой записи – именно это, по ее словам, позволит минимизировать необходимость применения искусственного интеллекта для разбора неструктурированных данных. Тем не менее казначейство не исключает использования ИИ-инструментов в будущем и уже ведет соответствующие разработки совместно с ведущими российскими вузами.
Участники сессии сошлись во мнении: переход к реестровой модели – не точечная техническая доработка, а системная реформа, которая меняет саму логику взаимодействия государства, взыскателей и должников. Взыскатели получат возможность самостоятельно выбирать режим исполнения и отслеживать его на каждом этапе; должники – оперативно узнавать о задолженностях и ограничениях, а также решать вопросы онлайн, не приходя к приставу лично.