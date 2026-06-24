Реестр вместо бумаги: Минюст представил реформу исполнительного производства

Директор службы также рассказал, что с тех пор цифровизация шла поступательно: сегодня 34,3% действий по исполнительным производствам выполняется в автоматическом режиме, а в 2025 г. в электронном виде поступило более 36,5 млн исполнительных документов. За первые пять месяцев 2026 г. их число уже превысило 14 млн.