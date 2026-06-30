Белый дом указал на риск подмены испытательного срока стажировкой для студентов

Белый дом указал на риск подмены испытательного срока стажировкой для студентовНо он поддержал инициативу о ее закреплении в законодательстве при условии доработки
Новый законопроект о стажировках может ухудшить положение выпускников колледжей и вузов по сравнению с действующими нормами Трудового кодекса (ТК). Исходя из текущей редакции, принятой в первом чтении в Госдуме 23 июня, стажировка становится аналогом испытательного срока.
Это следует из отзыва правительства на законопроект (есть у «Ведомостей»). Белый дом поддержал его с учетом доработки, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии по законопроектной деятельности, второй – в правительстве.
Законопроект, предлагающий закрепить в ТК понятия «стажер» и «стажировка в сфере труда», в июне этого года внесла в Госдуму группа депутатов из «Единой России» и сенаторов. Под стажировкой в текущей редакции понимается трудовая деятельность на основании срочного трудового договора, а под стажером – лицо, которое получило или получает среднее профессиональное или высшее образование.
Предложенные поправки в ТК предусматривают, что работник, заключивший бессрочный трудовой договор по окончании стажировки, не будет проходить испытательный срок. При этом сама стажировка не может превышать шести месяцев, а договор о ней заключается не позднее одного года после получения образования.
Правительство в своем отзыве отмечает, что в соответствии с действующими нормами ТК испытание для выпускников колледжей и вузов не устанавливается, если они впервые устраиваются на работу по полученной специальности. При этом со дня получения профессионального образования должно пройти не более одного года.
Из содержания законопроекта также не ясно, почему запрет на установление испытательного срока бывшему стажеру распространяется только на бессрочные трудовые договоры, но не применяется при заключении срочного. Это положение нуждается в дополнительном обосновании и уточнении, следует из отзыва Белого дома.
Определить стажировки как вид трудовых отношений в феврале 2026 г. поручил президент Владимир Путин по итогам заседания Госсовета. Поручение главы государства должно быть реализовано таким образом, чтобы новый институт действительно помогал молодым людям получать первый профессиональный опыт, а не создавал риски снижения уже существующего уровня трудовых гарантий, говорит председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев, поддерживая позицию правительства.
По его мнению, принципиально важно разделить правовой статус студентов, которые еще получают образование, и молодых специалистов, уже завершивших обучение. Если распространить стажировку на выпускников и разрешить заключать с ними срочные трудовые договоры сроком до шести месяцев, это фактически станет заменой испытательного срока, который законом для молодых специалистов запрещен, пояснил Черногаев.
После окончания обучения речь должна идти уже не о стажировке, а о профессиональной адаптации молодых работников, продолжил Черногаев. По его словам, необходимо развивать институт наставничества и закреплять обязанность работодателей создавать условия для успешного вхождения молодых специалистов в профессию. Такой подход позволит одновременно выполнить поручение президента, сохранить действующие гарантии и обеспечить молодежи уверенный старт трудовой деятельности, отметил Черногаев.
Законопроект решает важную задачу – легализует стажировку как самостоятельный вид трудовых отношений, но в текущей редакции ряд положений действительно требует более четкого разграничения с уже существующими институтами трудового права, говорит советник Федеральной палаты адвокатов РФ Майя Шевцова. По ее мнению, правительство справедливо обращает внимание на риск фактического дублирования испытательного срока и возможного ухудшения положения отдельных категорий работников по сравнению с действующими гарантиями ст. 70 ТК.
По словам Шевцовой, нужно четко определить сферу применения стажировки, исключить пересечение с испытательным сроком, ученическим договором и практической подготовкой обучающихся, а также использовать терминологию, полностью согласованную с законодательством об образовании. Это позволит избежать правовой неопределенности как для работодателей, так и для молодых специалистов, отмечает она.
«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой официально подтвердить позицию по законопроекту.