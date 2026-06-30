Белый дом указал на риск подмены испытательного срока стажировкой для студентов

Правительство в своем отзыве отмечает, что в соответствии с действующими нормами ТК испытание для выпускников колледжей и вузов не устанавливается, если они впервые устраиваются на работу по полученной специальности. При этом со дня получения профессионального образования должно пройти не более одного года.