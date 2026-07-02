Телефонные соцопросы чаще всего прерывают при уточнении рода занятий

Одной из распространенных причин категорического отказа стало недоверие к исследователям (29%). Респонденты сомневались в том, кто проводит исследование, зачем собираются их ответы и как впоследствии будут использоваться полученные данные. Вместе с тем причины, связанные с политической тематикой, в совокупности составили 43% случаев: в 22% тема казалась респондентам неактуальной, еще в 21% они прямо отказывались обсуждать политику. Еще 14% отказов были связаны с методическими особенностями опроса – длиной анкеты, формулировками вопросов и поведением интервьюеров. Кроме того, авторы отдельно выделили ошибки кодировки статуса интервью (8%), а также более редкие причины отказов, такие как занятость респондента (5%). Оставшиеся доли пришлись на вмешательство третьих лиц и неадекватное поведение респондентов.