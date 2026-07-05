Генетическая копия: чем стало клонирование спустя 30 лет после овечки Долли

Генетическая копия: чем стало клонирование спустя 30 лет после овечки ДоллиИ почему дублировать Эйнштейна или других гениев не получится
Когда мир узнал, что 5 июля 1996 г. родилась овечка Долли, казалось, человечество стоит на пороге эпохи массового клонирования. Газеты рассуждали о скором появлении человеческих клонов, политики спешно вводили запреты: в 1997 г. ЮНЕСКО приняла соответствующую декларацию, а в 2002-м в России вступил закон «О временном запрете на клонирование человека». Спустя 30 лет реальность оказалась иной: клонирование стало важным, но нишевым инструментом биологии и зачастую сочетается с редактированием генов.
Долли как точка отсчета
Овечка Долли, появившаяся на свет 5 июля 1996 г. в шотландском институте Рослин, стала сенсацией для научного сообщества. Прежде считалось, что для клонирования пригодны лишь половые клетки, но эксперимент доказал: подойдут и соматические, т.е. любые.
Процедура выглядела так: ученые взяли клетку вымени взрослой овцы и извлекли из нее ядро. Затем его перенесли в яйцеклетку другой особи, предварительно лишенную собственного ядра. Получившийся эмбрион вынашивала третья овца.
Широкой общественности о существовании Долли рассказали в феврале 1997 г.: полгода ученые посвятили тестам и оформлению патентов. Тогда же они объяснили выбор имени для питомицы: клетку взяли из вымени, а американская певица Долли Партон как раз известна пышными формами.
Овцы обычно живут 10-12 лет. Однако Долли пришлось усыпить, когда ей не исполнилось и семи лет: животное страдало от тяжелого заболевания легких и артрита. Тут же возникла теория, что клоны живут меньше и чаще болеют.
Скептики парировали: любая овца рискует заболеть, если всю жизнь ее держать в закрытом помещении – именно так Долли и содержали ради удобства наблюдения. К тому же последующие эксперименты показали, что у клонированных животных пороки развития возникают не намного чаще, чем при естественном зачатии. Четыре овцы, созданные из того же биоматериала, что и Долли, оказались здоровы и прожили около десяти лет.
Прощайте, динозавры!
Новость о Долли вызвала волну оптимизма: казалось, вот-вот ученые возьмут ДНК вымерших животных, и по Земле снова будут бродить дронты, мамонты и динозавры. В 2003 г. испанские и французские исследователи и впрямь попытались возродить пиренейского горного козла букардо – вид, последний представитель которого вымер всего за три года до этого. Из взятых образцов клеток создали 439 эмбрионов, 57 из них одобрили для подсадки суррогатным матерям – обычным козам. Беременность наступила у семи самок, но родила лишь одна. Радость ученых оказалась недолгой: новорожденный козленок умер через семь минут из-за тяжелого порока развития. У него сформировалась дополнительная доля легких, занимавшая большую часть грудной клетки, но совершенно нефункциональная.
После неудачи с букардо ученые сосредоточились на клонировании видов, которые еще не исчезли окончательно. В 2004 г. американская компания Advanced Cell Technology клонировала бантенгов – диких быков, обитавших в Юго-Восточной Азии. Чтобы повысить генетическое разнообразие сохранившегося поголовья, использовали клетки животных, умерших 20 лет назад. Роль суррогатных матерей сыграли коровы. Из 16 подсаженных эмбрионов родились двое бычков. Первый прожил меньше месяца: он появился на свет аномально крупным и страдал сердечной недостаточностью. Второй семь лет жил в зоопарке Сан-Диего, пока не сломал ногу настолько серьезно, что его пришлось усыпить.
В 2023 г. был клонирован один из самых редких хищников Северной Америки – черноногий хорек. Образцы его клеток заморозили еще в 1980 г. В феврале этого года в Национальном зоопарке Смитсоновского института у клонированных хорьков естественным путем родился уже четвертый помет.
В 2025 г. американская компания Colossal Biosciences наделала шуму, объявив, что ей удалось воскресить Aenocyon dirus – зверя, который, по распространенному мнению, послужил прототипом лютоволка из «Игры престолов». Ученые работали с двумя образцами ДНК: из 13 000-летнего зуба и 72 000-летнего черепа.
Но речь не шла о клонировании когда-то жившего хищника. Руководствуясь расшифрованной ДНК, исследователи взяли клетку современного серого волка и внесли 20 правок в 14 ее генов – в частности, увеличили размер зверя и сделали шерсть белой.
Отредактированную клетку клонировали. Большинство палеонтологов и биологов не признали полученных щенков настоящими Aenocyon dirus. Хотя у этого древнего хищника и современного серого волка ДНК совпадает на 99,5%, оставшиеся полпроцента дают миллионы комбинаций, что на порядки больше 20 внесенных в гены правок.
Столь же скептически научный мир воспринял планы Colossal Biosciences по «воскрешению» мамонта. У него с азиатским слоном был общий предок примерно 6 млн лет назад, а их геномы совпадают на 99,96%. Но оставшиеся 0,04% дают около 1,4 млн различий в ДНК, тогда как для своего «мамонта» Colossal Biosciences планировала внести всего 50 правок в клетку современного азиатского слона, в том числе дать ему шерсть и увеличить слой подкожного жира. Биологи иронизировали, что вместо мамонта получится «волосатый жирный слон».
Современная наука не способна клонировать давно вымерших животных. У мамонтов, которые исчезли около 4000 лет назад, ДНК сильно повреждена, а от динозавров она не осталась вовсе. Поэтому Colossal Biosciences переключилась на виды, которые еще сохранились. 25 июня 2026 г. компания объявила о совместном проекте с правительством США по сбору и заморозке клеток вымирающих животных.
С прицелом на выгоду
Стадо клонированных, похожих друг на друга животных – мечта сельскохозяйственных компаний. Так можно было бы получать мясных бычков строго определенного размера или коров, стабильно дающих повышенные надои. Но природа заложила во все живое механизм, обеспечивающий генетическое разнообразие при размножении половым путем. Из-за этого всегда появляются особи, отклоняющиеся от стандарта, которых приходится выбраковывать.
К сожалению для аграрного бизнеса, клонирование пока остается слишком дорогим для массового применения. Его используют преимущественно для воссоздания особо ценных экземпляров. Так, в 2007 г. в Японии клонировали знаменитого быка-производителя Ясуфуку-го, умершего в 1993 г. Также клонируют лошадей-призеров скачек и служебных собак: с 2008 г. службу на таможне Южной Кореи начали семь щенков-копий лучшего таможенного пса страны Чейза.
Коммерчески перспективным оказалось клонирование домашних питомцев. Актриса Барбра Стрейзанд дважды клонировала свою любимую собаку Саманту породы котон-де-тулеар: первую копию назвала Скарлетт, вторую – Виолет.
По данным The Daily Beast, стоимость услуги начинается от $50 000: далеко не каждый перенос ядра клетки оказывается успешным, и не каждый эмбрион выживает. Например, в 2025 г. в Таиланде родился первый в стране клонированный пес – французский бульдог по кличке Папхенг. На его «воскрешение» хозяйка в итоге потратила более 6 млн бат (около $176 000).
Бьется в груди сердце свиньи
Клонирование оказалось полезным и для медицины, особенно в доклинических испытаниях. Тестирование лекарств на генетически идентичных обезьянах дает более надежную статистику, поскольку снижается влияние индивидуальных особенностей животных. Однако долгое время клонирование приматов не удавалось: эмбрионы развивались с тяжелыми патологиями, а у суррогатных матерей случались выкидыши. Лишь в 2017 г. ученым из Китайской академии наук в Шанхае удалось получить двух яванских макак (макак-крабоедов). Два года спустя в ходе эксперимента исследователи отключили у этих животных ген BMAL1, отвечающий за регуляцию циркадного ритма. Так появилась группа идеальных подопытных для разработки лекарств против нарушений сна и других расстройств, связанных с биологическими часами.
Метод клонирования также применяют для выращивания органов, пригодных для трансплантации. В 2000 г. в США впервые удалось клонировать свинью – среди животных это лучший донор для человека. В 2022 г. ученые решились на пересадку пациенту сердца, полученного от свиньи, которая родилась из генетически модифицированной и затем клонированной клетки. Человек после операции прожил еще два месяца и скончался из-за вируса, присутствовавшего в пересаженном органе.
Неудачный дубль
В 2002 г. организация Clonaid объявила о рождении первого клонированного ребенка по имени Ева и обещала, что скоро появятся еще четверо. Научное сообщество посчитало это обманом: компания отказалась предоставить образцы ДНК для анализа, не допустила независимых экспертов и даже не показала ребенка. А за самой Clonaid стояло раэлианское движение – секта, приверженцы которой верят, что человечество было создано инопланетянами Элохим с помощью генной инженерии и клонирования.
Позже, в 2004 г., о получении человеческих эмбриональных стволовых клеток методом клонирования сообщил южнокорейский ученый Хван У Сок. Однако год спустя выяснилось, что результаты его исследований были сфальсифицированы. Первым, кому действительно удалось клонировать человеческий эмбрион, стала в 2013 г. группа американского ученого казахского происхождения Шухрата Миталипова. При этом целью исследователей было не репродуктивное клонирование (рождение детей-клонов), а терапевтическое – получение эмбриональных стволовых клеток для научных работ.
Миталипов отмечал, что из клетки кожи 70-летнего человека можно получить молодую пятидневную клетку. В основном работа проводится для исследования процессов старения. Но ученый надеется, что в будущем станет обычной медицинской практикой пересадка специально выращенных для пациента клеток сердца и других органов.
Неповторимый гений
После появления овечки Долли СМИ нередко пугали читателей перспективой массового производства клонов – как гениев, так и величайших злодеев. Например, воображали университет из Эйнштейнов или возвращение Гитлера. Ученые относились к этой идее скептически. В биологии клоном называют организм с идентичным другим набором генов. Вегетативное размножение растений (усы, клубни) и появление однояйцевых близнецов у животных и людей – естественные примеры такого процесса. При этом никто не вырастает полностью идентичным.
В 2012 г. группа исследователей под руководством эпидемиолога Руи Ли из Университета Макгилла (Канада) изучила 92 пары однояйцевых близнецов и выяснила, что еще до рождения у них накапливается до 360 небольших отличий из-за мутаций ДНК.
Дальнейшие исследования подтвердили, что с возрастом различия между близнецами усиливаются. Так, работа группы ученых во главе с Марио Фрагой и Манелем Эстеллером в 2005 г., охватившая 80 пар близнецов в возрасте от 3 до 74 лет, показала, насколько сильно на формирование личности влияет разный жизненный опыт. Поэтому нет никакой гарантии, что клон Эйнштейна проявит такой же талант или хотя бы интерес к науке.
Наконец, клетки даже самых выдающихся людей не бесконечны, а многократное клонирование имеет свои пределы. В марте того же года биолог Терухико Вакаяма из японского Университета Яманаси рассказал об эксперименте, длящемся с 2005 г. Ученый клонировал мышь, потом – ее клона, а затем – следующего клона и так далее. До 25-го поколения все шло относительно нормально, но впоследствии генетические мутации стали накапливаться все быстрее. К 58-му поколению жизнеспособных клонов уже не осталось.