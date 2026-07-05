Генетическая копия: чем стало клонирование спустя 30 лет после овечки Долли

Клонирование оказалось полезным и для медицины, особенно в доклинических испытаниях. Тестирование лекарств на генетически идентичных обезьянах дает более надежную статистику, поскольку снижается влияние индивидуальных особенностей животных. Однако долгое время клонирование приматов не удавалось: эмбрионы развивались с тяжелыми патологиями, а у суррогатных матерей случались выкидыши. Лишь в 2017 г. ученым из Китайской академии наук в Шанхае удалось получить двух яванских макак (макак-крабоедов). Два года спустя в ходе эксперимента исследователи отключили у этих животных ген BMAL1, отвечающий за регуляцию циркадного ритма. Так появилась группа идеальных подопытных для разработки лекарств против нарушений сна и других расстройств, связанных с биологическими часами.