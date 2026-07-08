Российские вузы не собираются массово отказываться от дипломных работ из-за ИИ

Российские вузы не собираются массово отказываться от дипломных работ из-за ИИОни делают ставку на разнообразие форматов – от проектов и стартапов до научных статей и портфолио
Российские университеты пересматривают форматы проведения выпускных квалификационных работ (ВКР). При этом совсем отказываться от написания дипломов они не собираются. Об этом «Ведомостям» сообщили опрошенные представители вузов. В конце июня министр науки и высшего образования Валерий Фальков также заявил, что из-за развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) дипломные и курсовые работы перестали выполнять ту функцию проверки знаний, которую осуществляли еще 10–20 лет назад. По его словам, прежний текстовый вариант работы с опорой на источники будет меняться.
На этом фоне Сочинский филиал Российского университета дружбы народов 1 июля принял решение первым в РФ отказаться от ВКР на бакалавриате по направлению «юриспруденция» из-за развития ИИ. Вместо этого институт перейдет на другой формат оценки знаний выпускников, которые поступили в 2024–2026 гг., сообщила пресс-служба вуза.
Даже вузы с правом на собственные образовательные стандарты не могут устанавливать требования к выпускникам ниже федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), говорит проректор РАНХиГС Владимир Колодкин. «Это значит, что, если ВКР обязательна, мы не вправе отменить ее своим решением», – пояснил он. По его мнению, новые ФГОС, ожидаемые к 2030 г., могут отказаться от такого требования и стать более рамочными.
С 2025 г. РАНХиГС расширила перечень доступных студентам форматов ВКР: теперь это не только традиционная исследовательская работа или стартап, но и общественный либо творческий проект, научная статья, методическая разработка, добавил Колодкин.
Проректор по образовательной деятельности Томского политехнического университета (ТПУ) Михаил Соловьев отметил, что вуз не «демонизирует» ИИ, а считает его удобным инструментом, который применяется студентами и преподавателями. По его словам, изменение форматов ВКР будет идти вместе с внедрением новой образовательной модели ТПУ до 2030 г.
Например, вуз может ввести многоступенчатую процедуру предзащиты. На ней студенты будут презентовать промежуточные результаты. На отдельных направлениях ВКР могут заменить госэкзаменами или демонстрационным экзаменом с решением ситуационных задач и кейсов, добавил он.
В инженерной, экономической и управленческой сфере ИИ пока может использоваться как своеобразная логарифмическая линейка, сказал декан факультета бизнес-информатики и управления комплексными системами НИЯУ МИФИ Александр Путилов. С ИИ ответы даются быстрее и полнее, но задачу, исходные данные и методику получения конкретного результата определяет человек – студент или аспирант. По словам Путилова, детализация технического задания на ВКР, четкое формулирование решаемой задачи, определение численных показателей итогов – это то, чем надо совершенствовать образовательную практику. Стремление к практикоориентированности ВКР будет возрастать, ИИ-технологии здесь могут выступать в формате помощника и справочного пособия, добавил он.
Диплом – это способ проверки знаний и навыков студента, если текст перестал это показывать, значит, будет другое решение для оценки, сказал ректор Уральского федерального университета Илья Обабков. По его словам, инженерным программам это не грозит. Например, на IT-направлениях вуза оцениваются разработанный студентами программный продукт, принятые ими технические решения и ценность проекта для заказчика, отметил он.
Старший директор по основным образовательным программам НИУ ВШЭ Анна Коровко рассказала, что вуз не планирует отказываться от ВКР. Если университет может организовать процесс активного взаимодействия студента и руководителя при создании ВКР, то эта форма вполне состоятельна и при использовании ИИ. ВШЭ на протяжении ряда лет использует проектные формы ВКР: стартап, портфолио и т. д., пояснила она. В каждом из них ИИ может стать помощником. «Это не вопрос формы, а скорее вопрос квалификации автора ВКР», – добавила Коровко.
Представитель пресс-службы МГТУ им. Баумана заявил, что в вузе не считают необходимым менять действующий формат государственной итоговой аттестации. По его словам, одна из главных задач – научить студентов понимать, что даже при использовании ИИ ответственность за конечный результат остается на них. Он также пояснил, что МГТУ готовит инженеров, а ИИ пока не способен воссоздать чертежи, разработать конструкции или провести эксперименты. Поэтому выпускники подтверждают квалификацию не объемом написанного текста, а реальными результатами инженерных разработок, добавил он.
Университетам уже сейчас стоит самостоятельно пересматривать систему оценки знаний и компетенций студентов, не дожидаясь рекомендация от Минобрнауки, считает директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Необходимо перепроектировать образовательные программы, технологии обучения и фонд оценочных средств с учетом компетенций, востребованных на современном рынке труда, добавил он.
Профессор Финансового университета Александр Сафонов не согласился с тем, что дипломные работы себя исчерпали. По его словам, ВКР – это совместный продукт преподавателя и студента. Проблема в том, что сейчас у педагогов зачастую просто нет времени полноценно работать с обучающимися, отметил он.
«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки с просьбой уточнить, планируется ли изменить требования ФГОС к ВКР.