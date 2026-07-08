Российские вузы не собираются массово отказываться от дипломных работ из-за ИИ

В инженерной, экономической и управленческой сфере ИИ пока может использоваться как своеобразная логарифмическая линейка, сказал декан факультета бизнес-информатики и управления комплексными системами НИЯУ МИФИ Александр Путилов. С ИИ ответы даются быстрее и полнее, но задачу, исходные данные и методику получения конкретного результата определяет человек – студент или аспирант. По словам Путилова, детализация технического задания на ВКР, четкое формулирование решаемой задачи, определение численных показателей итогов – это то, чем надо совершенствовать образовательную практику. Стремление к практикоориентированности ВКР будет возрастать, ИИ-технологии здесь могут выступать в формате помощника и справочного пособия, добавил он.