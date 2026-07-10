Более 50% россиян отмечают влияние контента на взгляды детей и их поведение

Влияние медиа – это вызов, который нужно брать под контроль и оборачивать в свою пользу, указывает эксперт «Народного фронта» Виктория Рашина. Медиа и соцсети являются эффективными инструментами доставки смыслов. Вопрос состоит в качестве контента, личностях авторов и алгоритмах, добавила эксперт. По словам Рашиной, блогосфера как канал влияния отлично работает и задача не в том, чтобы его запретить, а в том, чтобы, с одной стороны, насыщать его достойным содержанием, а с другой – учить детей критически это содержание оценивать. Медиаграмотность сейчас – это такой же базовый навык воспитания, как когда-то наставления «не разговаривай с незнакомцами», сказала она.