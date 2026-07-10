Более 50% россиян отмечают влияние контента на взгляды детей и их поведение

Более 50% россиян отмечают влияние контента на взгляды детей и их поведениеГраждане хотели бы, чтобы большую роль в этом играли школа и книги
Родители остаются главным агентом формирования личности ребенка, их влияние отмечают 68% россиян. Практически в такой же степени, по мнению опрошенных, на взгляды ребенка и его поведение влияют друзья и сверстники (61%). Рядом с ними идет потребляемый контент (57%) – фильмы, сериалы, мультфильмы, музыка, компьютерные игры. К такому выводу пришел Аналитический центр ВЦИОМ совместно с Национальным центром «Россия».
Респонденты отметили меньшее, но заметное влияние блогеров, стримеров и инфлюенсеров (43%) на детей. По мнению почти каждого третьего опрошенного (31%), на личность ребенка, его взгляды и поведение также оказывают влияние школа, учителя, воспитатели и тренеры. В значительно меньшей степени это делают СМИ (11%), бабушки и дедушки (7%), книги (4%). В этом и следующем вопросах респонденты могли выбрать до трех вариантов ответов.
Помимо оценки фактического влияния респонденты ответили на вопрос, кто и что, по их мнению, должно в первую очередь влиять на формирование личности ребенка, его взглядов и поведение. 96% опрошенных считают, что это должны быть родители. 69% россиян выбрали школу, учителей и воспитателей, 32% – книги, 26% – бабушек и дедушек. Потребляемый контент стоит только на 5-м месте, его в качестве ответа выбрали 16% респондентов. Блогеры, стримеры и инфлюенсеры набрали всего лишь 3% ответов.
Как проводили опрос
Взрослые ранжируют агентов влияния по доверию и подконтрольности, поэтому наверх «желаемого» уходят семья, школа, книги, считает доцент РАНХиГС Кристина Иваненко. На самом деле картину определяют те, кому никто воспитание «официально» не делегировал, – сверстники, контент и блогеры, пояснила она. В вопросе влияния медиа и соцсетей важно понимать, что экран замещает родителя ровно там, где родителя нет, отмечает эксперт.
Влияние медиа – это вызов, который нужно брать под контроль и оборачивать в свою пользу, указывает эксперт «Народного фронта» Виктория Рашина. Медиа и соцсети являются эффективными инструментами доставки смыслов. Вопрос состоит в качестве контента, личностях авторов и алгоритмах, добавила эксперт. По словам Рашиной, блогосфера как канал влияния отлично работает и задача не в том, чтобы его запретить, а в том, чтобы, с одной стороны, насыщать его достойным содержанием, а с другой – учить детей критически это содержание оценивать. Медиаграмотность сейчас – это такой же базовый навык воспитания, как когда-то наставления «не разговаривай с незнакомцами», сказала она.
Интернет содержит важный и позитивный контент, но вместе с тем в нем много опасного – например, деструктивные группы, подчеркивает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее мнению, деструктиву нужно противостоять. Когда родитель понимает, какие есть угрозы, он может говорить о них с ребенком, отметила Лантратова.