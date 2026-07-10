В России создали международную базу данных «часов старения»

В России проживает около 35,6 млн людей старше 60 лет, говорил в сентябре 2025 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко. Это чуть больше 24% всего населения страны – 146,1 млн человек, по данным Росстата. По прогнозам Минздрава, в ближайшие годы доля пожилых граждан будет только расти. К 2030 г. на них придется больше 25% населения, а к 2046 г. – почти треть (30%). В конце мая 2026 г. был утвержден приказ Минздрава о введении новой медицинской специальности «врач здорового долголетия».