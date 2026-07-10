В России создали международную базу данных «часов старения»Она позволяет ученым подбирать алгоритмы оценки биологического возраста
Открытая международная база данных «часов старения» создана в Российском научном центре хирургии (РНЦХ) имени академика Б. В. Петровского. Собранная в ней информация позволяет ученым подбирать подходящие алгоритмы для оценки старения организма человека и его систем. Об этом сообщил директор центра Константин Котенко на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».
База данных «часов старения» (exBAClock) – это веб-платформа, которая систематизирует опубликованные модели оценки биологического возраста, используемые в них биомаркеры и данные об их связи с заболеваниями, смертностью, образом жизни и клиническими исследованиями. Она создана для того, чтобы исследователям не приходилось вручную искать и сравнивать информацию о различных «часах старения» в научных публикациях.
По словам Котенко, работа, посвященная базе данных, была опубликована в марте 2026 г. в высокорейтинговом зарубежном научном журнале первого квартиля (Q1) Ageing Research Reviews.
Он также сообщил, что в РНЦ хирургии им. Петровского разработали прототип панели для оценки биологического старения организма и отдельных его систем на основе 32 генов, отражающих 16 механизмов старения (по два гена на каждый механизм). Для ее создания ученые сформировали панель на большой выборке молодых и пожилых людей. Сейчас проводится масштабное исследование активности этих генов: данные уже получены по 452 образцам крови доноров, распределенным на шесть возрастных групп, а всего собрано 1047 образцов крови. По словам Котенко, в 2028 г. центр планирует зарегистрировать панель.
Кроме того, совместно с Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» ученые изучают биомаркеры старения приматов, в том числе на уникальной выборке приматов-долгожителей, исследуют возрастные изменения их генома и сопоставляют полученные данные с биомаркерами старения и изменениями генома человека. По словам Котенко, эти исследования позволят создать новую модель для оценки эффективности и безопасности технологий управления предрисками заболеваний.
Директор РНЦ также рассказал, что центр планирует разработать препарат на основе экзосом для профилактики и лечения саркопении (прогрессирующая и генерализованная утрата мышечной массы и силы. – «Ведомости»). По его словам, в ходе доклинических исследований ученые выявили, что пересадка экзосомы от стареющих клеток к молодым усиливает воспаление и ускоряет старение клеток, тогда как экзосомы молодых клеток вызывают обратный эффект – при их введении в стареющие клетки ученые наблюдают их омоложение.
Еще одним направлением исследований Котенко назвал генную терапию старения. По его словам, ученые изучают ген RAGE: его активация ускоряет старение клетки, а блокировка – продлевает ее молодость. Экспериментальная проверка этой гипотезы на клеточных линиях уже проведена, и исследователи рассчитывают создать первый в мире геннотерапевтический препарат, блокирующий этот ген.
Отдельно Котенко сообщил, что по решению правительства в структуре РНЦХ создан геномный центр мирового уровня, включающий центр фармакогенетики, предиктивной генетики и персонализированной терапии. По его словам, там уже сформирован биобанк пациентов с неадекватным ответом на терапию – около 7000 образцов. Помимо этого собраны семь фармакогенетических панелей, специфичных для российской популяции. Их планируют внедрить с 2027 г., в том числе для пациентов с ишемической болезнью сердца, аритмиями, депрессией и другими заболеваниями. В дальнейшем это позволит врачам безопасно и персонализированно назначать терапию с использованием фармакогенетического паспорта пациента, добавил Котенко.
Основной акцент современной медицины должен быть сделан на доклинической диагностике, считает вице-президент РАН, директор Научного центра неврологии Михаил Пирадов. По его словам, предриски – это более ранний этап, который позволяет выявить вероятность заболевания еще до формирования привычных факторов риска. Многие заболевания начинают развиваться задолго до появления первых симптомов, отметил Пирадов.
Что такое экзосомы
Например, болезнь Альцгеймера начинает формироваться примерно за 20 лет до появления клинических симптомов, связанных с ухудшением памяти и других когнитивных функций. При болезни Паркинсона изменения в черной субстанции головного мозга возникают примерно за 10 лет до клинических проявлений. Сама болезнь проявляется лишь тогда, когда погибает более половины клеток этой структуры, пояснил ученый. Любые медицинские рекомендации работают для большинства людей, но не для всех. Главная задача сейчас – подобрать профилактические мероприятия и подходы к лечению максимально индивидуально, начиная именно с этапа доклинической диагностики, добавил Пирадов.
В России проживает около 35,6 млн людей старше 60 лет, говорил в сентябре 2025 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко. Это чуть больше 24% всего населения страны – 146,1 млн человек, по данным Росстата. По прогнозам Минздрава, в ближайшие годы доля пожилых граждан будет только расти. К 2030 г. на них придется больше 25% населения, а к 2046 г. – почти треть (30%). В конце мая 2026 г. был утвержден приказ Минздрава о введении новой медицинской специальности «врач здорового долголетия».