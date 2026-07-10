В РФ оценили недополученный ВВП из-за предотвратимых смертей от онкологии

В РФ оценили недополученный ВВП из-за предотвратимых смертей от онкологииЭто почти 2,5 трлн рублей ежегодно
ВВП России ежегодно недополучает почти 2,5 трлн руб. из-за предотвратимой смертности от онкологии и болезней системы кровообращения (БСК). Об этом 10 июля сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».
«В среднем человек старше 70 лет потребляет в пять с половиной раз больше ресурсов системы ОМС [обязательного медицинского страхования], чем человек в 30 лет», – также рассказал министр. Люди старше трудоспособного возраста составляют менее 25% населения РФ, но потребляют более 30% госпитализаций и вызовов скорой помощи и более 50% высокотехнологичных операций, говорится в материалах Минздрава к форуму.
По данным министерства, которые озвучил Мурашко, 54% людей старше трудоспособного возраста имеют по крайней мере одно хроническое неинфекционное заболевание, 66% – синдром старческой астении, 20% – инвалидность, преимущественно по причине возраст-ассоциированных заболеваний. Оценивают свое здоровье как «хорошее» только 25% людей.
Как указано в материалах Минздрава, один рубль затрат на профилактику заболеваний возвращает семь рублей инвестиций. «Недожитая» жизнь населения страны в экономически активном возрасте составляет порядка 6 млн лет, что эквивалентно примерно 4% ВВП, сообщил Мурашко. Задача здравоохранения состоит в том, чтобы переориентироваться с «болезни» на здоровье: увеличить количество здоровых и уменьшить число «больных» лет жизни.
Вызовы, возможности и решения
Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что сейчас среди пациентов довольно распространена боязнь обследований. В его области работы речь идет теперь не только об онконастороженности или о канцерофобии (навязчивой боязни заболеть раком. – «Ведомости»). Некоторые пациенты, например, боятся на регулярной основе получать радиологическую дозу, которая необходима для лечения, сообщил Каприн.
Есть восемь основных принципов сердечно-сосудистого здоровья, отметила директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Минздрава РФ Елена Голухова. Это здоровое питание, физическая активность, сон, отказ от курения, а также контроль веса, артериального давления, уровня холестерина и глюкозы в крови. По ее словам, врачи сейчас не лечат «цифры» высокого давления или холестерина. «Мы лечим те факторы, которые высоко ассоциированы с тяжелыми фатальным сценариями», – пояснила Голухова. В качестве примера она привела нарушение липидного обмена.
Около 35,6 млн
Приоритетными направлениями для вложений являются борьба с диабетом, ожирением, курением и профилактика падений у пожилых людей, рассказала директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина. Как указано в ее материалах к форуму, эти направления имеют самый высокий коэффициент окупаемости. В них же утверждается, что государственное регулирование эффективнее адресных программ: налоги на сахар и табак, а также маркировка отличаются существенным экономическим эффектом по сравнению с индивидуальными мерами.
Специалисты Минздрава видят перспективы профилактики в развитии технологий. По состоянию на 1 июля в России зарегистрировано 58 отечественных ИИ-решений, сообщила Драпкина. Среди перспективных разработок она назвала скрининг сердечно-сосудистого риска по данным маммографии и бесконтактное измерение артериального давления. Но искусственный интеллект не замещает врача – он дополняет клиническое решение.