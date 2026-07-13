Иностранцы получат пособия по беременности только со страховым стажем 6 месяцев

Инициатива, как сказано в пояснительной записке, позволит оптимизировать расходы бюджета Соцфонда РФ. Предлагаемый механизм выплаты пособий гарантирует, что размер страхового обеспечения будет соответств овать сумме страховых взносов, которые работодатель уплатил за время работы иностранцев в России. Об этом говорится в отзыве правительства на законопроект. Там же отмечается, что права и интересы россиян в сфере обязательного соцстрахования на случай временной нетрудоспособности и материнства затронуты не будут.