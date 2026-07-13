Иностранцы получат пособия по беременности только со страховым стажем 6 месяцев

Иностранцы получат пособия по беременности только со страховым стажем 6 месяцевЭто коснется держателей как РВП, так и ВНЖ
Иностранцы с видом на жительство (ВНЖ) или разрешением на временное проживание (РВП) в России смогут получать социальные пособия в связи с материнством и пособия на погребение при наличии как минимум шестимесячного страхового стажа, т. е. официального трудоустройства в течение полугода.
Законопроект с таким содержанием одобрило правительство, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности, другой – в Белом доме. Его внесли в Госдуму еще в июне 2025 г., правительство ранее отправляло инициативу на доработку.
Согласно действующему законодательству, иностранцы, временно пребывающие в России (за исключением высококвалифицированных специалистов), имеют право на страховое обеспечение пособия по временной нетрудоспособности. При этом они также должны отчислять страховые взносы не менее шести месяцев. Аналогичное правило, согласно законопроекту, будет распространяться и на иностранцев с ВНЖ.
Законопроект разработали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, председатель думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР) и др. Изменения вносятся в закон об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В случае принятия законопроекта поправки вступят в силу с 1 января 2027 г.
Инициатива, как сказано в пояснительной записке, позволит оптимизировать расходы бюджета Соцфонда РФ. Предлагаемый механизм выплаты пособий гарантирует, что размер страхового обеспечения будет соответств овать сумме страховых взносов, которые работодатель уплатил за время работы иностранцев в России. Об этом говорится в отзыве правительства на законопроект. Там же отмечается, что права и интересы россиян в сфере обязательного соцстрахования на случай временной нетрудоспособности и материнства затронуты не будут.
5,7 млн
Если у иностранца есть ВНЖ, значит, он стабильно живет в России, работает, имеет доход и, вероятно, семью, отмечает руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов. Те, кто работают с ВНЖ, уже точно живут в России более шести месяцев, отмечает он. Коженов предположил, что ущемленной будет категория людей, которые вновь получают ВНЖ. По закону ВНЖ заменяется при достижении человеком возраста 14, 20 и 45 лет.
В последнее время прослеживается тенденция по соблюдению работодателями всех правил оформления иностранных граждан в законном порядке, говорит председатель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина. Нововведение еще больше подтолкнет организации принимать иностранных граждан, неукоснительно соблюдая все требования законодательства, считает эксперт.
«Ведомости» направили запросы в Соцфонд и Минтруд, чтобы уточнить, какую сумму страховых выплат таким образом получат мигранты, а также в «Опору России» и «Деловую Россию».