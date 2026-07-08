Госдума приняла закон с изменениями в уплате налогов мигрантами и членами их семей

Госдума приняла закон с изменениями в уплате налогов мигрантами и членами их семейТакже вырастет порог минимальной зарплаты для высококвалифицированных мигрантов
Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет законов, которые вводят обязанность уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ для членов семьи иностранного работника, уточняют методику расчета стоимости патента и обязывает налоговые органы предоставлять в МВД России информацию о доходах иностранцев в автоматическом режиме.
Закон дифференцирует базовую сумму фиксированного НДФЛ – для иностранцев, работающих у физлиц для домашних и иных подобных нужд, она составит 1700 руб. в месяц, для работающих в организациях или у ИП – 1200 руб. Сумма может быть больше с учетом ежегодного коэффициента-дефлятора и регионального коэффициента. Кроме того, для подтверждения временного или постоянного проживания иностранцам предлагается ввести требование предоставлять документ, подтверждающий наличие легальных доходов в России. Согласно принятому закону, дети мигрантов старше 18 лет должны иметь законные основания для пребывания или проживания в стране или получить патент с уплатой фиксированного авансового платежа по НДФЛ.
Также принятые поправки в Налоговый кодекс повышают минимальную зарплату для признания иностранных граждан высококвалифицированными специалистами (ВКС). При этом сроки повышения по просьбе бизнеса сдвинулись с 1 сентября 2026 г., которые предлагались в изначальной версии законопроекта, на 1 марта 2027 г. Когда изменения вступят в силу, для большинства мигрантов порог составит 717 000 руб. в месяц. При этом для отдельных категорий специалистов (например, для медицинских, педагогических, научных работников, а также при трудоустройстве на территории международного медицинского кластера, «Сколково», «Сириуса», особых экономических зон) эта сумма будет вдвое меньше – 358 500 руб.
Ко второму чтению в тексте законопроекта также появилась специальная норма о том, что иностранцы, которые получили статус ВКС до 1 марта 2027 г., смогут без выезда из РФ получить патент или разрешение на работу.
«Все предлагаемые решения позволят нам, безусловно, одновременно достичь целей как миграционного, так и налогового контроля, в том числе обеспечить возможность выявления трудовых мигрантов и их работодателей, уклоняющихся от уплаты налогов и иных обязательных платежей», – пояснил депутат Артем Кавинов, представляя законопроект. Изменения предоставят регионам возможность пополнить бюджет за счет повышения собираемости платежей по патентам и обязанности мигрантов оплачивать пребывание членов их семей в России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Иностранный бизнес просил правительство России о переносе сроков внедрения нового порога доходов для ВКС. Об этом заявляли президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи и председатель правления Ассоциации европейского бизнеса Ульф Шнайдер в ходе ПМЭФ-2026. Директор департамента развития социальной сферы Минэкономразвития Анастасия Золотухина тогда в ходе сессии подтвердила, что обсуждаются новые сроки вступления в силу. Отсрочка до 1 марта даст бизнесу возможность в течение года определиться и сделать соответствующие миграционные разрешительные документы, сказала директор департамента.
Депутаты не прислушались к позиции российского бизнеса, который ранее критиковал повышение порога оплаты труда для статуса ВКС. Увеличение зарплат высококвалифицированных мигрантов до уровня свыше 700 000 руб. фактически убьет этот институт, заявлял «Ведомостям» президент «Опоры России» Александр Калинин. Установить ежемесячную зарплату в размере 717 000 руб. в качестве критерия входа в категорию «высококвалифицированная рабочая сила» – это явный барьер, на рынке мало таких зарплат даже для российских работников, подчеркивал глава РСПП Александр Шохин.
Сейчас зарплаты для ВКС варьируются в зависимости от рода деятельности и территории, на которой они работают, согласно закону «О правовом положении иностранных граждан». Для большинства таких специалистов сумма дохода составляет 750 000 руб. за квартал (250 000 руб. в месяц). Оплата может быть меньше, если иностранного работника приглашает резидент особых экономических зон, бизнес из Крыма, а также для медицинских работников. Увеличение минимальных зарплат должно помешать легализовывать иностранных граждан более низкой квалификации в качестве ВКС за счет льготного порядка привлечения, указывали авторы законопроекта в пояснительной записке.