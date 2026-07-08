Госдума приняла закон с изменениями в уплате налогов мигрантами и членами их семей

Закон дифференцирует базовую сумму фиксированного НДФЛ – для иностранцев, работающих у физлиц для домашних и иных подобных нужд, она составит 1700 руб. в месяц, для работающих в организациях или у ИП – 1200 руб. Сумма может быть больше с учетом ежегодного коэффициента-дефлятора и регионального коэффициента. Кроме того, для подтверждения временного или постоянного проживания иностранцам предлагается ввести требование предоставлять документ, подтверждающий наличие легальных доходов в России. Согласно принятому закону, дети мигрантов старше 18 лет должны иметь законные основания для пребывания или проживания в стране или получить патент с уплатой фиксированного авансового платежа по НДФЛ.