Работодателям установят срок для ответов на запросы профсоюзов

Работодателям установят срок для ответов на запросы профсоюзовДепутаты предлагают делать это в течение двух недель, правительство – в течение месяца
Работодателей могут обязать предоставлять профсоюзам информацию для контроля за соблюдением трудового законодательства не позднее чем через две недели после получения запроса. Сейчас этот срок не установлен. Такой законопроект поддержала при условии доработки правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – в Белом доме, второй – близкий к комиссии. В своем отзыве правительство предлагает установить срок в один месяц.
Законопроект внесли в Госдуму председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов и член того же комитета Андрей Исаев («Единая Россия»). Изменения предлагается внести в ст. 370 Трудового кодекса (ТК), которая дает профсоюзам право контролировать соблюдение работодателями трудового законодательства. «Ведомости» ознакомились с содержанием документа.
Законопроект также предлагает сохранить действующую норму, по которой работодатель в течение недели должен сообщить профсоюзу, как рассмотрено требование об устранении выявленных нарушений и какие меры приняты.
Авторы инициативы поясняют, что отсутствие установленного срока приводит к затягиванию предоставления документов или игнорированию запросов профсоюзов. В результате при рассмотрении подобных споров суды зачастую исходят из принципа «разумного срока», что формирует неодинаковую судебную практику. Установление конкретного срока позволит сделать применение законодательства более единообразным и повысить эффективность профсоюзного контроля, говорится в пояснительной записке. Требование отвечать на запросы профсоюзов в течение двух недель позволит уйти от формального подхода к их запросам и поможет оперативнее предотвращать и разрешать трудовые конфликты, сказал Нилов «Ведомостям».
В своем заключении правительство обратило внимание, что в ст. 51 ТК уже закреплено, что при контроле за выполнением коллективного договора стороны должны предоставить друг другу необходимую информацию в течение месяца после получения запроса. Поэтому правительство предлагает установить такой же срок и для случаев, когда профсоюзы запрашивают информацию в рамках контроля за соблюдением трудового законодательства и выполнением условий коллективных договоров.
Кроме того, в Белом доме предложили синхронизировать изменения с законом о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. Сейчас он закрепляет право профсоюзов запрашивать у работодателей информацию по социально-трудовым вопросам, но не содержит сроков ее предоставления. Еще одно замечание касается срока вступления закона в силу. В правительстве также считают, что положение о вступлении закона в силу необходимо привести в соответствие с законом об обязательных требованиях в РФ. Согласно ему, нормативные акты, которые вводят новые обязанности или ограничения для бизнеса, могут вступать в силу не ранее чем через 90 дней после официального опубликования и только с 1 марта или с 1 сентября соответствующего года.
В большинстве случаев социально ответственные работодатели находятся на связи со своими профсоюзными организациями, своевременно обрабатывают запросы и активно взаимодействуют для решения возникающих вопросов, говорит председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев. Проблемы возникают в тех случаях, когда работодатель находится в конфликте с организацией или коллективом, пытается ограничить доступ профсоюзов к информации или проигнорировать запрос, отметил он. В таких ситуациях профсоюзы сталкиваются с задержкой предоставления данных, неполными сведениями или формальным реагированием, что затрудняет контроль за соблюдением трудового законодательства и защиту прав работников. Именно поэтому закрепление конкретного срока предоставления информации и механизмов взаимодействия критически важно для обеспечения эффективности общественного контроля, добавил Черногаев.
Две недели – это срок, который дисциплинирует и заставляет работодателя быть собранным, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова. При этом для крупной компании с разветвленной структурой и горой документации такой срок – это «спринт с препятствиями». Собрать, проверить, согласовать и направить запрашиваемую информацию, которая может касаться разных отделов, – это серьезная административная нагрузка, пояснила она.
Мамажанова также обратила внимание на замечание правкомиссии, которое связано со ст. 51 ТК. По ее словам, на практике один и тот же запрос может одновременно подпадать под обе нормы, что создает неопределенность в выборе применимого срока, отметила она. Мамажанова считает, что можно установить дифференцированные сроки в зависимости от сложности и объема запрашиваемой информации или оставить двухнедельный срок как общий, но с возможностью его продления по соглашению сторон в особых случаях.
По словам адвоката Виталия Ревзина, при предоставлении данных профсоюзам у работодателей практически не возникает дополнительной административной нагрузки. Такая обязанность уже существует, а срок в две недели является стандартным для делового оборота, добавил он.
«Ведомости» направили запросы в Российский союз промышленников и предпринимателей и «Деловую Россию» с просьбой оценить, насколько реалистичным для компаний разных размеров и отраслей является двухнедельный срок предоставления ответа.