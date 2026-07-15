Работодателям установят срок для ответов на запросы профсоюзов

Кроме того, в Белом доме предложили синхронизировать изменения с законом о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. Сейчас он закрепляет право профсоюзов запрашивать у работодателей информацию по социально-трудовым вопросам, но не содержит сроков ее предоставления. Еще одно замечание касается срока вступления закона в силу. В правительстве также считают, что положение о вступлении закона в силу необходимо привести в соответствие с законом об обязательных требованиях в РФ. Согласно ему, нормативные акты, которые вводят новые обязанности или ограничения для бизнеса, могут вступать в силу не ранее чем через 90 дней после официального опубликования и только с 1 марта или с 1 сентября соответствующего года.