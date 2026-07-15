Правительству рекомендовали вести учет случаев травли в школах

Одним введением понятия травли в закон вряд ли получится решить проблему – нужно воспитывать у детей нетерпимость к унижению других, считает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. По его мнению, выявлять и фиксировать факты травли будет сложно. Не до конца понятно, что делать после их выявления: какие меры принимать к родителям, к самому ребенку, который издевается над сверстниками, а также где проходит граница между безобидной «кнопкой на стуле» и систематической травлей, добавил он.