Правительству рекомендовали вести учет случаев травли в школах

Правительству рекомендовали вести учет случаев травли в школахФиксировать их будет сложно, как и разграничить степень ответственности, говорят эксперты
Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова рекомендовала правительству нормативно закрепить понятие травли. Об этом говорится в ее докладе о работе в 2025 г. Белому дому также посоветовали разработать систему учета случаев травли в школах, а Министерству просвещения – составить критерии, оценивающие эффективность служб примирения и медиации в них.
В РФ термин «травля» законодательно не определен, отмечается в докладе. При этом защита от нее обеспечивается законодательством: дети обеспечены правом на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.
Сотрудники аппарата уполномоченного принимали участие в подготовке законопроекта комитета Госдумы по молодежной политике, который предлагает закрепить понятие «травля» и ввести меры ее профилактики. Как сообщается в докладе, сейчас законопроект рассматривает правительство. О том, что он разработан, «Ведомости» писали еще в июле 2025 г. Под травлей в нем подразумевается поведение, направленное на унижение чести и достоинства личности. Законопроект предусматривает, что советы по профилактической работе в образовательных организациях будут рассматривать случаи травли и принимать решения о дальнейших действиях.
в 86%
С 2013 г. Минпросвещения инициировало создание в школах служб примирения и медиации, одна из их задач состоит в том, чтобы работать со случаями травли. Как следует из доклада уполномоченной, педагоги и родители мало осведомлены о школьной медиации. Кроме того, службам не хватает кадров и сами учащиеся недостаточно вовлечены в разрешение конфликтов. Согласно докладу, 72% россиян не знакомы с понятием «школьная служба примирения и медиации». Большая часть школьных конфликтов разрешается конфликтующими сторонами самостоятельно (26%) или при участии администрации (22%).
Одним введением понятия травли в закон вряд ли получится решить проблему – нужно воспитывать у детей нетерпимость к унижению других, считает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. По его мнению, выявлять и фиксировать факты травли будет сложно. Не до конца понятно, что делать после их выявления: какие меры принимать к родителям, к самому ребенку, который издевается над сверстниками, а также где проходит граница между безобидной «кнопкой на стуле» и систематической травлей, добавил он.
501
Как считает директор Центра общего и дополнительного образования им. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Иван Иванов, устойчивые результаты возникают там, где правовое регулирование соединено с общешкольным подходом. В него должны входить понятные правила, доступные и конфиденциальные способы сообщить о происходящем, обучение педагогов, работа с классом и свидетелями, поддержка пострадавшего ребенка, взаимодействие с семьей.
Обязательный учет обращений нужен, но административная статистика не показывает истинной распространенности травли – она отражает прежде всего случаи, которые были замечены, признаны и зарегистрированы, отмечает Иванов. Значительная часть происходящего остается невидимой, поскольку дети опасаются последствий, не доверяют взрослым или воспринимают унижение и исключение как привычную часть школьной жизни, говорит эксперт. В этом вопросе в школах должны во взаимосвязи работать три составляющие: единый учет поступивших сообщений и действий школы, регулярный анонимный мониторинг среди учащихся и независимые исследования (опросы детей, педагогов, родителей, анализ школьного климата, положения наиболее уязвимых групп), пояснил Иванов.
Доклад о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в 2025 г. официально в аппарат правительства не поступил, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Белого дома в ответ на запрос, ведется ли работа по данным рекомендациям.
«Ведомости» также направили запрос в Минпросвещения и председателю комитета Госдумы по молодежной политике Артему Метелеву.