КС расширил возможности граждан по пересмотру кадастровой стоимости недвижимости

Бухмиллер столкнулась с аналогичной ситуацией, после того как в 2024 г. получила уведомление об уплате налога на имущество за 2022 г. Ранее эта недвижимость в налоговых уведомлениях не упоминалась. Налог был рассчитан исходя из кадастровой стоимости около 53,5 млн руб., хотя, согласно отчету оценщика, рыночная стоимость объекта на начало 2021 г. лишь немногим превышала 1,4 млн руб. Тогда Бухмиллер обратилась в Центр государственной кадастровой оценки Оренбургской области, чтобы установить кадастровую стоимость недвижимости в размере рыночной, но ее заявление также вернули без рассмотрения из-за пропуска шестимесячного срока.