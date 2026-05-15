ГД одобрила засекречивание данных о ряде объектов на публичной кадастровой карте

ГД одобрила засекречивание данных о ряде объектов на публичной кадастровой картеАвторы инициативы объясняют это возросшими угрозами для оборонных и гражданских объектов
В России может появиться возможность исключать из публичной кадастровой карты сведения о режимных и оборонных объектах, а также об объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортной инфраструктуры. Такой законопроект 14 мая приняли в первом чтении депутаты Госдумы. Это также касается данных о земельных участках, на которых находятся эти объекты, за исключением сведений о границах участков, границах зон с особыми условиями использования и действующих в них ограничениях.
Изменения предлагается внести в закон о государственной регистрации недвижимости. Авторами законопроекта стали первый зампредседателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов («Единая Россия») и председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).
Кадастровые карты – это составленные на картографической основе тематические карты, на которых в графической и текстовой формах отражены данные, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). На них изображены границы всех зарегистрированных земельных участков, зданий и сооружений в России. Карта позволяет найти объект по адресу или номеру, а также уточнить его кадастровую стоимость, площадь, категорию земель и разрешенное использование. Публичная кадастровая карта предназначена для использования неограниченным кругом лиц: пользователи могут ознакомиться с ней бесплатно и без подачи запросов.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что данные, которые указаны в кадастровых картах, не содержат государственной или охраняемой законом тайны. При этом действующее законодательство не позволяет скрывать такие данные или восстанавливать их обратно. Такой механизм необходимо разработать на фоне возросших угроз в отношении оборонных и гражданских объектов, сказано там же. Законопроект предусматривает, что сведения об объекте останутся в ЕГРН даже после того, как их уберут с кадастровых карт. Их можно будет получить в обычном порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации недвижимости.
Законопроект также наделяет Росреестр правом создать специальную комиссию, которая будет рассматривать обращения о скрытии данных о таких объектах или их восстановлении. В состав войдут представители Росреестра, Роскадастра, правообладатели объектов и профильные федеральные органы власти. Если заявление поступит от последних или госкорпораций «Росатом» или «Роскосмос», то сведения смогут скрывать или возвращать на карту без дополнительных решений комиссии, говорится в пояснительной записке.
Исключение сведений из публичной кадастровой карты не означает, что аналогичные данные автоматически исчезнут из карт «Яндекса», Google, 2ГИС и т. д., считает старший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Роман Ляпунов. Помимо кадастровой карты сервисы используют собственные базы, спутниковые снимки, пользовательские данные, открытые источники и коммерческие справочники, уточнил он. Скрытие сведений о стратегически значимых объектах – это вопрос безопасности, который является первоочередным в текущей повестке, добавила руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова.
«Ведомости» направили запрос в «Яндекс» и 2ГИС, чтобы узнать, намерены ли компании удалять со своих карт сведения, которые пропали из кадастровой карты.