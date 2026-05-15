ГД одобрила засекречивание данных о ряде объектов на публичной кадастровой карте

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что данные, которые указаны в кадастровых картах, не содержат государственной или охраняемой законом тайны. При этом действующее законодательство не позволяет скрывать такие данные или восстанавливать их обратно. Такой механизм необходимо разработать на фоне возросших угроз в отношении оборонных и гражданских объектов, сказано там же. Законопроект предусматривает, что сведения об объекте останутся в ЕГРН даже после того, как их уберут с кадастровых карт. Их можно будет получить в обычном порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации недвижимости.