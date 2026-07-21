Учителя смогут обращаться за бесплатной юридической помощью для защиты прав

Вопрос состоит в специфике юридической помощи, отмечает Луховицкий. Много специалистов в сфере трудового законодательства готовы помогать работодателям, при этом небольшое количество оказывает поддержку именно работникам, считает он. Кроме того, не ясно, откуда будет финансироваться бесплатная юридическая помощь, указывает эксперт. В вопросе наставничества нужно обязательно определить, сколько человек будет получать за него и сколько времени на это должно уходить, говорит Луховицкий. Помимо этого необходимо определить порядок назначения наставников, добавил он.