Учителя смогут обращаться за бесплатной юридической помощью для защиты прав

Учителя смогут обращаться за бесплатной юридической помощью для защиты правЭто действенный механизм, но нужно определить порядок ее предоставления, говорят эксперты
Учителя получат право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью, включая защиту трудовых прав и получение мер соцподдержки. Такой указ подписан президентом РФ и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу 20 июля и закрепляет особый статус учителя и общественную значимость профессии.
Согласно указу, учителям гарантируются условия для профессионального развития на протяжении всей карьеры, включая дополнительное образование и непрерывное методическое сопровождение. Для педагогов, впервые приступивших к работе, вводится обязательное наставничество продолжительностью не менее одного года. Также учителя получат право бесплатно пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами, в том числе цифровыми библиотеками и учебно-методическими материалами.
Документ также предусматривает ряд социальных гарантий. Педагогам со стажем не менее 25 лет будет присваиваться звание «Ветеран труда». Кроме того, учителя получат право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц. Отдельно в указе закреплено право учителей на защиту от угрозы причинения вреда жизни и здоровью в связи с исполнением профессиональных обязанностей.
Правительство должно будет за шесть месяцев утвердить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя, пересмотреть требования к режиму рабочего времени и объему учебной нагрузки педагогов, а также подготовить необходимые изменения в законодательство для реализации новых мер поддержки.
Региональным властям рекомендовано предусмотреть первоочередной прием детей педагогов в государственные и муниципальные детские сады. Помимо этого при необходимости установить дополнительные меры поддержки за счет регионов.
Учителя обращаются за юридической защитой заметно реже, чем реально сталкиваются с нарушениями, говорит руководитель практики образовательного права МКА «Яковлев и партнеры» Мария Асманская. По ее словам, причина этого в том, что педагог зависит от распределения нагрузки, стимулирующих выплат и решений администрации, поэтому многие опасаются открытого конфликта. Чаще всего споры связаны с учебной нагрузкой и оплатой труда: неоплаченными заменами, дополнительными обязанностями, снижением количества часов, непрозрачным распределением стимулирующих выплат. Помимо этого возникают конфликты из-за дисциплинарных взысканий, увольнений, жалоб родителей, публикаций в соцсетях, а также из-за привлечения учителей к работе, которая не предусмотрена трудовым договором, отметила Асманская.
В суд обычно попадают уже самые острые случаи – восстановление на работе, отмена взысканий, взыскание заработной платы и признание незаконным изменение условий труда. Бесплатная юрпомощь может стать действительно востребованной мерой, потому что большинство педагогов не понимают, где заканчивается законное управленческое решение и начинается нарушение их трудовых прав. Но эта мера будет работать только в том случае, если помощь окажется независимой и практической, добавила Асманская.
Сейчас у учителей есть несколько механизмов защиты своих прав, говорит юрист-эксперт «Актион образования» (входит в группу «Актион») Виктория Ярцева. Они могут обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, органы управления школой или региональную комиссию по защите чести и достоинства педагогов. Однако наиболее эффективный способ – обращение в суд, которое зачастую требует квалифицированной юридической помощи, добавила Ярцева.
Юристы профсоюза «Учитель» постоянно работают с многочисленными запросами учителей из разных регионов, говорит его сопредседатель Всеволод Луховицкий. Педагоги обращаются в профсоюз с такими проблемами, как невыплата полной зарплаты в срок и принуждение к выполнению неоплачиваемой работы, которая не входит в их трудовой договор, а также превышение рабочего времени.
Вопрос состоит в специфике юридической помощи, отмечает Луховицкий. Много специалистов в сфере трудового законодательства готовы помогать работодателям, при этом небольшое количество оказывает поддержку именно работникам, считает он. Кроме того, не ясно, откуда будет финансироваться бесплатная юридическая помощь, указывает эксперт. В вопросе наставничества нужно обязательно определить, сколько человек будет получать за него и сколько времени на это должно уходить, говорит Луховицкий. Помимо этого необходимо определить порядок назначения наставников, добавил он.
В последние годы участились случаи, когда учителя сталкиваются с агрессивным поведением со стороны отдельных учеников, а администрации школ не всегда готовы или могут эффективно защищать их, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Конфликты порой замалчиваются, в том числе из-за опасений негативной реакции вышестоящих органов. Илюхин добавил, что развитие системы наставничества также имеет большое значение: несмотря на необходимость дополнительных расходов, эта мера может стать одним из наиболее эффективных способов удержания молодых специалистов в школе.