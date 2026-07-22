Участники КТО смогут поступать в вузы по отдельной квоте

Участники КТО смогут поступать в вузы по отдельной квотеЭто право также распространится на детей погибших или раненых бойцов этой категории
Граждане, которые выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, получат право поступать в вузы по отдельной квоте. Этой льготой смогут воспользоваться лица, которые заключили контракт с организацией, содействующей выполнению возложенных на Вооруженные силы РФ задач. Такой закон во втором и третьем чтении приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании 21 июля. Он вступит в силу со дня официального опубликования.
В пояснительной записке указано, что речь идет об участниках контртеррористической операции (КТО) на территориях Белгородской, Курской и Брянской областей.
При поступлении в вузы, колледжи и техникумы отражение вооруженного вторжения в РФ будет считаться индивидуальным достижением. Льгота также распространяется на детей погибших или раненых бойцов этой категории. Ранее отдельная квота была доступна только участникам спецоперации и их детям, детям медработников, умерших от COVID‑19, а также Героям России и гражданам, награжденным тремя орденами Мужества. Ежегодно вузы устанавливают для них отдельную квоту размером не менее 10% от общего объема бюджетных мест.
Где сохраняется режим КТО
Сейчас обе категории – участники спецоперации и те, кто отражал вооруженное вторжение на территорию РФ, – признаны ветеранами боевых действий. В случае их гибели супруги могут до официального вступления в наследство пользоваться автомобилем, который зарегистрирован на имя погибшего. Но при этом остаются законодательные акты, где их статусы не уравнены, говорится в пояснительной записке. Инициатива направлена на их сближение, сказано там же.
Принятый закон также упрощает для семей процедуру признания бойцов безвестно пропавшими или умершими. Если участник КТО погиб в период выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, то заявить в МФЦ о его смерти обязан командир воинской части. Если медицинское свидетельство о смерти выдать невозможно, то оформляется документ установленной формы. Он является основанием для госрегистрации смерти в органах ЗАГС. Наличие документа о смерти военнослужащего позволит его семье воспользоваться мерами соцзащиты по потере кормильца, а также получить выплаты.
Отражающий вооруженное нападение на РФ может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года нет сведений о месте его пребывания. Если он пропал без вести, то суд может объявить его умершим не ранее чем через два года после окончания боевых действий, говорится в тексте принятого закона.
Сближение статусов участников КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях и участников СВО абсолютно необходимо, считает депутат Госдумы Александр Бородай («Единая Россия»), принимающий участие в боевых действиях. По его словам, добровольческий корпус принял важное участие в освобождении Курской области от оккупации ВСУ. Отдельно он отметил бойцов бригады «Ветераны», принимавших участие в операции «Труба».
Авторы инициативы
Среди отражавших атаку ВСУ в Судже были местные жители без боевого опыта, рассказали «Ведомостям» двое из них, которым в 2024 г. было по 18 лет. Они подписывали контракты с добровольческим отрядом «Арбат».
В России появилось большое количество категорий, имеющих льготы для поступления в вузы, и для увеличения бюджетных мест нужно предусмотреть ресурс, говорит профессор Финансового университета Александр Сафонов. В противном случае это может привести к тому, что либо те, кто имеет право, не поступят, либо все бюджетные места будут отданы льготникам, продолжил он. Тогда возникает вопрос, как быть с абитуриентами, набравшими высокие баллы на ЕГЭ, рассуждает эксперт.