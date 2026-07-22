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Участники КТО смогут поступать в вузы по отдельной квоте

Это право также распространится на детей погибших или раненых бойцов этой категории
Татьяна Акиншина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Граждане, которые выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, получат право поступать в вузы по отдельной квоте. Этой льготой смогут воспользоваться лица, которые заключили контракт с организацией, содействующей выполнению возложенных на Вооруженные силы РФ задач. Такой закон во втором и третьем чтении приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании 21 июля. Он вступит в силу со дня официального опубликования.

В пояснительной записке указано, что речь идет об участниках контртеррористической операции (КТО) на территориях Белгородской, Курской и Брянской областей.

При поступлении в вузы, колледжи и техникумы отражение вооруженного вторжения в РФ будет считаться индивидуальным достижением. Льгота также распространяется на детей погибших или раненых бойцов этой категории. Ранее отдельная квота была доступна только участникам спецоперации и их детям, детям медработников, умерших от COVID‑19, а также Героям России и гражданам, награжденным тремя орденами Мужества. Ежегодно вузы устанавливают для них отдельную квоту размером не менее 10% от общего объема бюджетных мест.

Где сохраняется режим КТО

Режим КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях объявил в ночь на 10 августа 2024 г. директор ФСБ Александр Бортников. Это было сделано, чтобы пресечь угрозу терактов от диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинской армии. До освобождения в марте 2025 г. Курская область была частично оккупирована. В 2025 г. ФСБ сообщала об уничтожении ДРГ в Брянской области. Режим КТО в этих регионах продолжает действовать до сих пор.

Сейчас обе категории – участники спецоперации и те, кто отражал вооруженное вторжение на территорию РФ, – признаны ветеранами боевых действий. В случае их гибели супруги могут до официального вступления в наследство пользоваться автомобилем, который зарегистрирован на имя погибшего. Но при этом остаются законодательные акты, где их статусы не уравнены, говорится в пояснительной записке. Инициатива направлена на их сближение, сказано там же.

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Принятый закон также упрощает для семей процедуру признания бойцов безвестно пропавшими или умершими. Если участник КТО погиб в период выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, то заявить в МФЦ о его смерти обязан командир воинской части. Если медицинское свидетельство о смерти выдать невозможно, то оформляется документ установленной формы. Он является основанием для госрегистрации смерти в органах ЗАГС. Наличие документа о смерти военнослужащего позволит его семье воспользоваться мерами соцзащиты по потере кормильца, а также получить выплаты.

Отражающий вооруженное нападение на РФ может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года нет сведений о месте его пребывания. Если он пропал без вести, то суд может объявить его умершим не ранее чем через два года после окончания боевых действий, говорится в тексте принятого закона.

Сближение статусов участников КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях и участников СВО абсолютно необходимо, считает депутат Госдумы Александр Бородай («Единая Россия»), принимающий участие в боевых действиях. По его словам, добровольческий корпус принял важное участие в освобождении Курской области от оккупации ВСУ. Отдельно он отметил бойцов бригады «Ветераны», принимавших участие в операции «Труба».

Авторы инициативы

Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов, среди которых председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов, зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин и член комитета по бюджету и налогам Виктор Селиверстов (все – «Единая Россия»). Изменения вносятся в ряд законов, в том числе о воинской обязанности и военной службе, статусе военнослужащих, денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат, об образовании в РФ и в другие.

Среди отражавших атаку ВСУ в Судже были местные жители без боевого опыта, рассказали «Ведомостям» двое из них, которым в 2024 г. было по 18 лет. Они подписывали контракты с добровольческим отрядом «Арбат».

В России появилось большое количество категорий, имеющих льготы для поступления в вузы, и для увеличения бюджетных мест нужно предусмотреть ресурс, говорит профессор Финансового университета Александр Сафонов. В противном случае это может привести к тому, что либо те, кто имеет право, не поступят, либо все бюджетные места будут отданы льготникам, продолжил он. Тогда возникает вопрос, как быть с абитуриентами, набравшими высокие баллы на ЕГЭ, рассуждает эксперт.

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