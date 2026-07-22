Участники КТО смогут поступать в вузы по отдельной квоте

Сейчас обе категории – участники спецоперации и те, кто отражал вооруженное вторжение на территорию РФ, – признаны ветеранами боевых действий. В случае их гибели супруги могут до официального вступления в наследство пользоваться автомобилем, который зарегистрирован на имя погибшего. Но при этом остаются законодательные акты, где их статусы не уравнены, говорится в пояснительной записке. Инициатива направлена на их сближение, сказано там же.