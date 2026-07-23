Заключить контракт смогут осужденные еще по 11 составам УК

Речь идет об утрате документов, содержащих гостайну, а также о незаконном вмешательстве в работу критически важных объектов, контрабанде стратегически важных товаров, культурных ценностей и иных предметов, предусмотренной ст. 226 УК РФ. Помимо этого подписать контракт с ВС РФ смогут осужденные за контрабанду наркотиков, денежных средств и инструментов, участие в преступном сообществе и нападениях в составе банды, организацию незаконной миграции и т. д.