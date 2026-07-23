Заключить контракт смогут осужденные еще по 11 составам УК

Заключить контракт смогут осужденные еще по 11 составам УКСреди них организация незаконной миграции и контрабанда
Депутаты Госдумы приняли сразу в трех чтениях закон, расширяющий круг лиц с судимостью, которые могут подписывать контракт с Вооруженными силами (ВС) РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время. Вместе с ним парламентарии 22 июля поддержали закон, освобождающий осужденных по этим статьям от уголовной ответственности при заключении контракта.
Оба документа разработало правительство. Первый вносит изменения в закон о воинской обязанности и военной службе, второй – в Уголовный кодекс (УК) РФ.
Из перечня преступлений, препятствующих заключению контракта, исключили 11 составов, сообщил замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин на пленарном заседании.
Речь идет об утрате документов, содержащих гостайну, а также о незаконном вмешательстве в работу критически важных объектов, контрабанде стратегически важных товаров, культурных ценностей и иных предметов, предусмотренной ст. 226 УК РФ. Помимо этого подписать контракт с ВС РФ смогут осужденные за контрабанду наркотиков, денежных средств и инструментов, участие в преступном сообществе и нападениях в составе банды, организацию незаконной миграции и т. д.
Закон позволит увеличить ресурс потенциальных кандидатов для поступления на военную службу и будет способствовать достижению планов показателей отбора граждан для комплектования ВС РФ в 2026 г. для участия в спецоперации, сказал Горемыкин.
Запрет на службу сохраняется для граждан, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, диверсии, шпионаж, госизмену и т. д.
Координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев поинтересовался, разработало ли военно-политическое управление «какие-то меры, чтобы синдром «Вагнера» не проявился. Горемыкин ответил, что над этим законом работал весь силовой блок, включая Генпрокуратуру, Следственный комитет и Верховный суд.
Член комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Мархаев (КПРФ) также спросил, как командование будет обеспечивать дисциплину в подразделениях. Горемыкин ответил, что бывшие осужденные будут служить в специальных подразделениях, отдельно от военнослужащих по контракту без судимостей.
По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ Евы Меркачевой, важно уделить внимание пробации вернувшихся с фронта бывших заключенных. На проблемы личности накладывается военная травма, продолжает она.
В начале июля депутаты приняли закон о праве на постпенитенциарную пробацию для осужденных, отправившихся на фронт из мест лишения свободы. В рамках пробации им должны помочь найти работу и получить образование, оказать психологическую и медицинскую помощь.
Государственная система помощи этой категории граждан должна быть ориентирована на индивидуальные потребности каждого, считает адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.