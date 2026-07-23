Ямпольская поддержала введение устного ЕГЭ по гуманитарным предметам

Ямпольская поддержала введение устного ЕГЭ по гуманитарным предметамОтдельный предмет «культура речи» в школах не нужен, считает она
Советник президента РФ Елена Ямпольская поддержала введение устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Отвечая на вопрос «Ведомостей», она заявила, что это важно не только из-за развития нейросетей – школьник, завершая свое обучение, должен уметь общаться.
По ее словам, человек, получивший среднее общее образование, должен уметь давать аргументированные ответы: грамотно и четко формулировать свои мысли, быстро реагировать на дополнительные вопросы, слышать вопрос и понимать его.
При этом Ямпольская убеждена, что отдельный предмет «культура речи» в школах не нужен. «Культура речи, – я вам это обещаю, – будет очень широко представлена в новых единых государственных учебниках по русскому языку и литературе», – сказала она. Ее формирование занимает значительное место в новых учебниках, уточнила она.
Ямпольская также высоко оценила то, что средний балл ЕГЭ по русскому языку в этом году увеличился – до 63,06 балла. Она напомнила, что стобалльников в этом году по русскому языку почти 2000 человек, а год назад было менее 1500 человек.
Советник президента уверена, что показатели улучшатся, когда в соответствии с поручением президента контрольно-измерительные материалы ЕГЭ будут синхронизированы с материалами единых государственных учебников. Это, по ее подсчетам, произойдет в июне 2029 г.
«Ребенок будет уверен в том, что если он учился, если он учебники открывал, то никаких сюрпризов и неожиданностей для него в ходе сдачи единого государственного экзамена быть не должно», – отметила она.
О том, что на ЕГЭ по гуманитарным предметам может появиться устная часть, стало известно 17 июля. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев тогда сообщил, что разработка начнется в ближайшее время. К новой модели планируют перейти до 2030 г.