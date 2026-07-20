В Рособрнадзоре назвали полностью оправданным перенос старта ЕГЭ на 1 июня
Перенос первой даты ЕГЭ в 2026 г. на 1 июня полностью себя оправдал и не встретил возражений, сообщил ТАСС глава Рособрнадзора Антон Музаев.
«Оно оправдало себя в любом случае, потому что возмущения мы не встретили. <…> Абсолютно спокойно и правильно вся система образования встретила это. Учителям действительно легче – раньше вокруг 25 мая всегда были последние звонки, <…> и экзамен иногда начинался даже 23 мая, когда последние звонки еще не состоялись», – отметил он.
По словам Музаева, перенос первого экзамена на 1 июня позволил ученикам и учителям спокойно провести последний звонок и подготовиться к тестированию.
8 июля министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что 330 000 выпускников в 2026 г. набрали свыше 70 баллов на едином государственном экзамене. Это на 52 000 человек больше, чем годом раньше. По словам главы ведомства, такой результат показал почти каждый второй школьник.
6 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что число стобалльников по итогам ЕГЭ-2026 в столице достигло 3175. Экзамены сдали более 93 000 человек, в том числе 72 000 выпускников текущего года.