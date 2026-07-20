Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RAGR56,5+2,62%CNY Бирж.00%IMOEX1 958,43-3,16%RTSI786,94-3,26%RGBI110,8-0,08%RGBITR742,59+0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Рособрнадзоре назвали полностью оправданным перенос старта ЕГЭ на 1 июня

Ведомости

Перенос первой даты ЕГЭ в 2026 г. на 1 июня полностью себя оправдал и не встретил возражений, сообщил ТАСС глава Рособрнадзора Антон Музаев.

«Оно оправдало себя в любом случае, потому что возмущения мы не встретили. <…> Абсолютно спокойно и правильно вся система образования встретила это. Учителям действительно легче – раньше вокруг 25 мая всегда были последние звонки, <…> и экзамен иногда начинался даже 23 мая, когда последние звонки еще не состоялись», – отметил он.

По словам Музаева, перенос первого экзамена на 1 июня позволил ученикам и учителям спокойно провести последний звонок и подготовиться к тестированию.

8 июля министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что 330 000 выпускников в 2026 г. набрали свыше 70 баллов на едином государственном экзамене. Это на 52 000 человек больше, чем годом раньше. По словам главы ведомства, такой результат показал почти каждый второй школьник.

6 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что число стобалльников по итогам ЕГЭ-2026 в столице достигло 3175. Экзамены сдали более 93 000 человек, в том числе 72 000 выпускников текущего года.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте