В Рособрнадзоре назвали полностью оправданным перенос старта ЕГЭ на 1 июня

«Оно оправдало себя в любом случае, потому что возмущения мы не встретили. <…> Абсолютно спокойно и правильно вся система образования встретила это. Учителям действительно легче – раньше вокруг 25 мая всегда были последние звонки, <…> и экзамен иногда начинался даже 23 мая, когда последние звонки еще не состоялись», – отметил он.