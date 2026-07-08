Кравцов: 330 000 выпускников набрали более 70 баллов на ЕГЭ

По словам Собянина, впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ выпускница школы № 1409 Екатерина Малкова получила максимальные 500 баллов по пяти предметам. Еще пять московских школьников набрали по 400 баллов за четыре экзамена. Кроме того, число выпускников, набравших 200 баллов по двум предметам, выросло до 341, а 300 баллов по трем предметам получили 34 человека.