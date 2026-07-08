Кравцов: 330 000 выпускников набрали более 70 баллов на ЕГЭ
330 000 выпускников в 2026 г. набрали свыше 70 баллов на едином государственном экзамене. Это на 52 000 человек больше, чем годом раньше, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании у президента России Владимира Путина.
«Это, фактически, каждый второй школьник», – отметил министр.
6 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что число стобалльников по итогам ЕГЭ-2026 в столице достигло 3175. Экзамены сдали более 93 000 человек, в том числе 72 000 выпускников текущего года.
По словам Собянина, впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ выпускница школы № 1409 Екатерина Малкова получила максимальные 500 баллов по пяти предметам. Еще пять московских школьников набрали по 400 баллов за четыре экзамена. Кроме того, число выпускников, набравших 200 баллов по двум предметам, выросло до 341, а 300 баллов по трем предметам получили 34 человека.
3 июля Рособрнадзор также сообщал, что более трети участников ЕГЭ по математике базового уровня получили пятерки. Доля выпускников, не преодолевших минимальный порог, составила 3,7%. Экзамен по базовой математике оценивается по пятибалльной шкале, а для получения аттестата достаточно оценки не ниже тройки.