Больше трети участников ЕГЭ по базовой математике получили пятерки

25 июня министр просвещения России Сергей Кравцов на форуме учителей географии и студентов профильных вузов заявил, что средний результат ЕГЭ по географии в 2026 г. составил 54,4 балла. Глава Минпросвещения отметил, что интерес к предмету продолжает расти. По его словам, в нынешнем году число выпускников, выбравших географию для сдачи ЕГЭ, увеличилось на 4500 человек. По словам Кравцова, в 2025 г. средний показатель составлял 54,8 балла.