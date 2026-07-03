Больше трети участников ЕГЭ по базовой математике получили пятерки
Около 116 000 человек, 36,4% от общего числа участников, получили оценку «5» за ЕГЭ-2026 по математике базового уровня. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.
По данным ведомства, доля участников, не преодолевших минимальный порог, составила 3,7%. В основной день экзамен по базовой математике сдавали около 319 000 человек – это на 9800 меньше, чем годом ранее.
ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, в отличие от профильного уровня, где используется стобалльная система. Для получения школьного аттестата достаточно получить оценку не ниже «3».
25 июня министр просвещения России Сергей Кравцов на форуме учителей географии и студентов профильных вузов заявил, что средний результат ЕГЭ по географии в 2026 г. составил 54,4 балла. Глава Минпросвещения отметил, что интерес к предмету продолжает расти. По его словам, в нынешнем году число выпускников, выбравших географию для сдачи ЕГЭ, увеличилось на 4500 человек. По словам Кравцова, в 2025 г. средний показатель составлял 54,8 балла.
23 июня Кравцов сообщил, что количество выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ по истории, увеличилось со 155 человек в 2025 г. до 260 в текущем. Министр также отметил положительную динамику по другим показателям: средний тестовый балл ЕГЭ по истории вырос с 55,8 до 57,8, а доля высокобалльников увеличилась с 11,7 до 15%.
17 июня руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский сообщил, что почти 2000 участников ЕГЭ по русскому языку получили максимальные 100 баллов. В тот же день стало известно, что число стобалльников на ЕГЭ по литературе превысило 1700 человек – на 291 больше, чем в прошлом году.