Почти 40% молодых специалистов опасаются автоматизации своих рабочих мест

Почти 40% молодых специалистов опасаются автоматизации своих рабочих местОни боятся конкуренции с искусственным интеллектом
Автоматизации рабочих мест больше всего опасаются молодые специалисты 18–30 лет. В прошлом году 39% молодых людей считали, что их знания и навыки уязвимы перед ней. К такому выводу пришли исследователи из Лаборатории нейронаук и поведения человека «Сбера», результаты их исследования есть у «Ведомостей».
В других возрастных категориях доля респондентов, которые считают свои профессиональные знания уязвимыми перед автоматизацией, ниже, чем у молодых специалистов. Среди респондентов в возрасте 31–45 лет в прошлом году таких было 37%, а среди опрошенных в категории 46–55 лет – 34%.
Ключевыми причинами, по которым компании могут предпочесть ИИ, респонденты называют скорость работы и экономическую эффективность, пришли к выводу исследователи. Причем характер тревоги у разных поколений отличается: молодые боятся не угнаться за искусственным интеллектом в профессии, а старшие – не разобраться в новых программах и интерфейсах.
Профессиональные компетенции все так же максимально необходимы, ведь именно человек ставит ИИ задачу, определяет условия ее выполнения, контролирует ход работ и интерпретирует результат, говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, не все можно и нужно алгоритмизировать, поэтому главное – понять, что мы хотим делегировать ИИ, а что лучше оставить за собой.
Молодые тревожатся не на пустом месте: ИИ лучше всего выполняет функционал, который берет на себя молодой специалист, говорит руководитель лаборатории иммерсивных технологий в образовании Школы управления «Сколково» Артем Егоров. Риск при этом лежит на компаниях не меньше, чем на молодых сотрудниках, говорит он. Убрав начальную ступень, компания через 5–7 лет обнаруживает, что растить некого – старшие ушли, средние не выросли, потому что опыт набирается на той скучной работе, которую отдали алгоритму, отметил эксперт.
Специфика современного ИИ состоит в том, что он заменяет конкретные трудовые действия, т. е. трансформирует сам процесс взаимодействия работника с предметом труда, говорит руководитель Института ИИ ИТМО Александр Бухановский. По его мнению, от внедрения пострадают сферы, где ИИ от «помогатора» становится «трансформатором».
К ним в первую очередь относятся информационные технологии, поскольку в этой сфере ИИ меняет профессиональные роли. Вместо системных аналитиков, программистов, тестировщиков возникают комплексные роли специалистов, способных с помощью ИИ реализовать весь процесс: от высокоуровневого проектирования до внедрения программного решения в конкретной предметной области.
Как проводили исследование
Аналогичные процессы происходят и в инженерном деле, когда дело касается ранних этапов инновационного цикла с высокой неопределенностью, говорит эксперт. Раньше, чтобы детально поставить задачу на проектирование сложных объектов или систем, нужно было приглашать специалистов, способных проводить прикладные исследования и изыскания, которые завершались созданием макета. Теперь же с помощью ИИ такой макет может быть создан самим квалифицированным заказчиком – как следствие, прослойка инженеров-исследователей истончается, привел пример Бухановский.
Внедрение ИИ в профессиональные сферы является угрозой работникам только в случае, если они не готовы трансформироваться и обучаться работе с ним, продолжил он. Даже в рамках одной профессии применение ИИ дает избирательный эффект: квалифицированные работники выигрывают и становятся еще более эффективными, а слабые становятся еще слабее и выпадают из конкуренции, добавил он.
В первую очередь автоматизации подвержены процессы простые, легко алгоритмизируемые, повторяющиеся – и такие, где ошибка при выполнении не является катастрофичной, добавил ведущий научный сотрудник Общеакадемического факультета РАНХиГС Ринат Файзуллин. Особенность состоит в том, что прежние этапы автоматизации касались главным образом рутинного физического труда, а генеративный ИИ берется за рутинную когнитивную работу: подготовку типовых текстов, документов, стандартных ответов и отчетов.
ИИ отлично справляется с так называемыми «закрытыми» задачами, где есть четкий набор вводных, правил и желаемый, измеримый результат, отмечает генеральный директор IT-компании SocRat Альмир Янборисов. По его словам, под ударом в первую очередь окажется любая рутинная когнитивная деятельность. Из профессий автоматизация в большей степени затронет операторов колл-центров первого уровня; техническую поддержку, работающую по строгим скриптам; референтов-переводчиков в части стандартных деловых и технических текстов.