Почти 40% молодых специалистов опасаются автоматизации своих рабочих мест

Молодые тревожатся не на пустом месте: ИИ лучше всего выполняет функционал, который берет на себя молодой специалист, говорит руководитель лаборатории иммерсивных технологий в образовании Школы управления «Сколково» Артем Егоров. Риск при этом лежит на компаниях не меньше, чем на молодых сотрудниках, говорит он. Убрав начальную ступень, компания через 5–7 лет обнаруживает, что растить некого – старшие ушли, средние не выросли, потому что опыт набирается на той скучной работе, которую отдали алгоритму, отметил эксперт.