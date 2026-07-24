Региональные власти и муниципалитеты смогут обеспечивать школы интернетом

Региональные власти и муниципалитеты смогут обеспечивать школы интернетомЦентрализованные закупки должны повысить надежность подключения
Региональные органы власти смогут разделить с муниципальными траты на услуги связи для школ, включая доступ к интернету и государственным информационным системам. Такой закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях на пленарном заседании 23 июля. Документ вносит изменения в закон об образовании и вступит в силу с 1 сентября 2026 г. Сейчас обеспечением муниципальных школ доступом в интернет занимаются органы местного самоуправления.
Закон разработало правительство для исполнения указа президента. В пояснительной записке говорится, что ранее глава государства также поручил обеспечить государственные и муниципальные школы, а также колледжи и техникумы высокоскоростным и безопасным доступом к интернету за счет средств региональных и местных бюджетов. Кроме того, распоряжением президента ПАО «Ростелеком» стало единственным исполнителем закупок отдельных услуг связи для государственных и муниципальных образовательных организаций в 2026–2027 гг.
Авторы закона объясняют необходимость изменений тем, что федеральные государственные образовательные стандарты требуют обеспечивать школьникам доступ к цифровой образовательной среде, электронным учебникам и образовательным ресурсам, а также организовывать общение и взаимодействие учеников и учителей в том числе при дистанционном обучении. Новый закон также учитывает обновленный стандарт среднего общего образования, который предусматривает доступ через интернет к учебным программам, электронным учебным материалам и сервисам взаимодействия между учителями, учениками и родителями.
Счетная палата в 2025 г. выявила неэффективное расходование средств федерального бюджета при подключении школ к интернету в 2022–2023 гг. Аудиторы отмечали, что услуги связи «Ростелекома» не отвечали потребностям образовательных организаций в резервном канале связи для проведения ЕГЭ, и указывали на отсутствие внешнего IP-адреса организаций, что препятствует организации в школах видеонаблюдения и настройки систем оповещения и пожарной сигнализации. Также фильтр контента наряду с запрещенными ресурсами блокировал необходимые для обучения сайты. Расходы федерального бюджета на подключение школ и территориальных избиркомов к интернету в 2019–2025 гг. составляли около 39 млрд руб., уточняли в Минцифры. Но этот объем может незначительно измениться по результатам приемки услуг, сделали оговорку в ведомстве.
Новая норма позволяет оптимизировать механизмы обеспечения школ интернетом, говорит ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Алексей Тищенко. Если органы власти субъектов будут централизованно закупать телекоммуникационные услуги, то это повысит надежность обеспечения школ интернетом. В таком случае исключаются риски несвоевременного проведения закупочных процедур и проблем с финансированием на местном уровне, отметил он. При этом муниципалитеты и школы смогут сократить затраты и административные издержки.
По словам Тищенко, потребности школ в скорости интернет-соединения систематически возрастают: скорость в 100 Мбит/с не удовлетворяет потребности учебных заведений. К 2036 г., по его оценкам, школам будет нужна средняя скорость в 1 Гбит/с. При этом потребности конкретной школы целесообразно определять с учетом количества учебных компьютеров, образовательных программ и планов внеурочной деятельности, добавил эксперт.
Для школ доступ к сети сегодня критически важен: это электронные журналы, образовательные платформы, видеосвязь, доступ к государственным и муниципальным информационным системам, говорит основатель сервиса Dominternet.ru Сергей Скворцов. При этом не каждая школа и не каждый муниципалитет обладают достаточными компетенциями, чтобы самостоятельно закупать, контролировать и развивать такую услугу, обращает внимание он.
Централизация может дать положительный эффект: с ее помощью могут появиться единые требования к скорости, информационной безопасности, фильтрации запрещенной информации и контента, вредного для детей, а также к технической поддержке, перечисляет Скворцов. Кроме того, крупный заказчик, например региональный орган власти, потенциально способен получить более выгодные условия, чем отдельная школа с небольшим контрактом. В то же время в телекоме конкуренция обычно напрямую влияет на цену и качество услуги, делает оговорку эксперт. Когда у провайдеров есть конкуренты, у них больше стимулов быстрее устранять аварии, модернизировать сеть, предлагать более высокие скорости и гибкие условия. Если же значительная часть школьных подключений в регионе будет сосредоточена у одного исполнителя без конкурентных процедур, эти стимулы могут ослабнуть, указывает он.
Представитель «Ростелекома» воздержался от комментариев и перенаправил запрос в Минцифры. Министерство будет осуществлять методическое сопровождение региональных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию мероприятий по обеспечению государственных и муниципальных образовательных организаций доступом к интернету, сказал «Ведомостям» представитель Минцифры. Сейчас идет работа над проектом механизма реализации закона, добавил он. При этом требования к подключению образовательных организаций к интернету уже установлены действующими приказами Минцифры и Минпросвещения, напомнил он. По его словам, определение «Ростелекома» единственным исполнителем услуг связи в 2026–2027 гг. дает право на подключение муниципальных школ по единой модели, но не обязывает к этому.