Региональные власти и муниципалитеты смогут обеспечивать школы интернетом

Централизация может дать положительный эффект: с ее помощью могут появиться единые требования к скорости, информационной безопасности, фильтрации запрещенной информации и контента, вредного для детей, а также к технической поддержке, перечисляет Скворцов. Кроме того, крупный заказчик, например региональный орган власти, потенциально способен получить более выгодные условия, чем отдельная школа с небольшим контрактом. В то же время в телекоме конкуренция обычно напрямую влияет на цену и качество услуги, делает оговорку эксперт. Когда у провайдеров есть конкуренты, у них больше стимулов быстрее устранять аварии, модернизировать сеть, предлагать более высокие скорости и гибкие условия. Если же значительная часть школьных подключений в регионе будет сосредоточена у одного исполнителя без конкурентных процедур, эти стимулы могут ослабнуть, указывает он.