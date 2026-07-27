За первое полугодие 2026 года в России пропали более 1000 детей

Побеги подростков из дома могут быть связаны с тяжелой обстановкой в семье: например, домашним насилием, регулярными конфликтами, эмоциональным отвержением, считает подростковый психолог и основатель клуба для родителей подростков «Лоза» Александра Изюменко. Она рассказала, что работала с 13-летним мальчиком, регулярно убегающим из дома и ночующим в подвалах и на чердаках. После очередного побега ему становилось страшнее возвращаться домой из-за ожидания критики и наказания. По словам Изюменко, подростку диагностировали расстройство поведения и эмоций, которое лечили медикаментозно и с помощью психотерапии.