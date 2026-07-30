Бюджет регионов РФ на поддержку волонтерства за пять лет увеличился в 2 раза

Бюджет регионов РФ на поддержку волонтерства за пять лет увеличился в 2 разаРасходы на добровольчество в расчете на одного молодого жителя в год увеличились в 8 раз
За пять лет совокупный объем бюджетов регионов России на поддержку добровольчества увеличился более чем в 2 раза. К такому выводу пришло Министерство экономического развития, проанализировав отчетность 81 субъекта РФ. Показатели предоставила «Ведомостям» платформа «Добро.РФ». В анализе не учитывались Тверская область, Калмыкия, Тува, Забайкальский край, Пензенская область, Пермский край, Ингушетия и Чечня.
Если в 2021 г. общий объем бюджетов субъектов составлял почти 710 млн руб., то в 2025 г. он вырос до почти 1,8 млрд руб. В топ регионов по объему финансирования в прошлом году в том числе вошли Красноярский край (128 млн руб.), Республика Башкортостан (106 млн руб.), Ханты-Мансийский автономный округ (103 млн руб.), Херсонская область (90 млн руб.), Московская область (88 млн руб.). Согласно федеральному закону о благотворительной деятельности и волонтерстве, органы государственной власти и местного самоуправления могут оказывать волонтерам организационную, информационную, имущественную и финансовую поддержку, в том числе в виде грантов и субсидий.
Ряд регионов в динамике пяти лет демонстрируют сокращение финансирования добровольчества. К 2025 г. оно сократилось в 2 раза в Брянской области до 5 млн руб., в 2,5 раза в Томской до 2 млн руб. В 4,7 раза оно упало в Ульяновской области, которая в 2021 г. выделила на тот момент рекордные 76 млн руб. на поддержку волонтерства против 16 млн в прошлом году.
Средние ежегодные расходы на добровольчество в расчете на одного молодого жителя увеличились в 2021–2025 гг. в 8 раз, также сообщили в «Добро.РФ», ссылаясь на данные Минэкономразвития. В 2021 г. на одного человека тратилось 35 руб., а в прошлом году – почти 288 руб.
Еще пять лет назад системного финансирования добровольчества в РФ не было, говорит председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель «Добро.РФ» Артем Метелев («Единая Россия»). Но после принятия поправок в Конституцию в 2020 г. РФ стала единственной страной в мире, где обязанность государства поддерживать добровольчество оказалась закреплена на уровне Основного закона. Вслед за этим был обновлен базовый федеральный закон, запущены федеральные программы «Регион добрых дел» и «Регион для молодых», а уровень развития волонтерства вошел в перечень показателей эффективности губернаторов, напомнил он.
До 14,4 млн
Ключевую роль в поддержке волонтерства играет и продвижение образа волонтера в информационном пространстве как человека, который помогает и делает это безвозмездно, считает директор Научно-образовательного центра «Общественно-государственное взаимодействие, некоммерческий сектор и социальное предпринимательство» РАНХиГС Оксана Коротеева. Большую вовлеченность в волонтерство видно на примере студентов: они активно помогают детям, жителям новой территории и участникам спецоперации, работают в приютах для животных, рассказала эксперт.
Важно понимать, что участие в волонтерстве – это во многом вопрос сформированной привычки помогать, говорит директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. По оценкам НИУ ВШЭ, в России очень развито неформальное, неорганизованное волонтерство: более половины участников волонтерского труда организовывают свою деятельность самостоятельно, рассказала эксперт. Но сейчас человеку, который уже привык помогать самостоятельно, действительно стало гораздо легче перейти к организованному добровольчеству, соглашается она.
«Ведомости» направили запрос в Минэкономразвития с просьбой подтвердить расчеты.