Бюджет регионов РФ на поддержку волонтерства за пять лет увеличился в 2 раза

До 14,4 млн

человек в 2025 г. выросло число россиян в возрасте 14–35 лет, участвующих в волонтерской деятельности через центры и объединения при образовательных, некоммерческих организациях, а также при государственных и муниципальных учреждениях, писали «Ведомости» в апреле со ссылкой на данные Росмолодежи. В 2022 г. волонтеров из этой категории было около 9,7 млн человек, т. е. рост за четыре года составил 48%