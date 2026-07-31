Только 41% матерей в России продолжают грудное вскармливание больше полугода

Состав грудного молока индивидуален для каждой пары мать – ребенок и меняется в зависимости от их иммунологического статуса, продолжительности каждого кормления и возраста младенца, а значит, заменить грудное молоко не может ни одна смесь, добавила эксперт. При этом, по словам Федоровой, грудное вскармливание приносит пользу не только ребенку, но и самой женщине: снижает вероятность развития у нее рака груди и яичников, сахарного диабета II типа, остеопороза, ожирения и артериальной гипертонии. Оно также служит профилактикой послеродовой депрессии и хронической боли после кесарева сечения, способствует более быстрому восстановлению массы тела после родов и снижает риск ранней естественной менопаузы.