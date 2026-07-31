Только 41% матерей в России продолжают грудное вскармливание больше полугода

Только 41% матерей в России продолжают грудное вскармливание больше полугодаПоддержку кормящих женщин в Минздраве считают инвестицией в систему здравоохранения
В 2025 г. треть младенцев не получали материнское молоко после третьего месяца жизни, а дольше полугода детей кормили грудью только 41% женщин. При этом 90% матерей начинали грудное вскармливание в роддомах, сообщила замдиректора департамента медпомощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Юлия Шугина на пресс-конференции. Российский показатель она назвала «очень хорошим»: для сравнения – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует довести долю детей, получающих грудное молоко до шести месяцев, до 60% лишь к 2030 г.
Шугина уточнила, что грудное вскармливание является инвестицией в систему здравоохранения и позволяет экономить ресурсы государства за счет укрепления здоровья младенцев в долгосрочной перспективе. В частности, недоношенные дети восстанавливаются быстрее, если получают материнское молоко, сказала она. Кроме того, грудное вскармливание снижает риск развития у детей функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта, респираторных заболеваний, ожирения и сахарного диабета, подчеркнул президент Российской ассоциации грудного вскармливания (РАГВ) Борис Скуратов.
Он отметил, что детские заболевания ежегодно влекут за собой многомиллиардные расходы, а возрождение «культуры грудного вскармливания» как биологической нормы приведет к «значительной экономии бюджета страны». Это также будет способствовать росту российского ВВП, считает Шугина. По ее словам, грудное вскармливание улучшает когнитивные способности детей и, соответственно, повышает производительность их труда в будущем.
Продолжительное кормление грудью также позволяет снизить расходы семьи, отметила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель правления «Совета матерей» Татьяна Буцкая («Единая Россия») на пресс-конференции. По подсчетам организации, российская семья может тратить на заменители грудного молока 100 000–150 000 руб. в год в зависимости от потребностей младенца. При этом выплаты на питание ребенка до года в регионах составляют в среднем 1000–3000 руб. в месяц, или 12 000–36 000 руб. в год.
Эксперты РАГВ считают, что популяризировать грудное вскармливание можно при помощи социальной рекламы, господдержки кормящих матерей и закона о запрете пропаганды искусственного вскармливания, отметил Скуратов. Действенными методами в ассоциации признают также внесение изменений в программы обучения медиков, проведение тематических мероприятий и маркировку аудиовизуального контента, демонстрирующего искусственное вскармливание. Он должен содержать информацию о рисках необоснованного отказа от кормления грудью, объяснил Скуратов на пресс-конференции.
Грудное молоко закладывает основы метаболизма, иммунитета и когнитивного развития ребенка, влияет на здоровье человека в течение всей жизни, подтвердила «Ведомостям» заведующая учебной частью кафедры неонатологии с курсами неврологии и акушерства-гинекологии факультета послевузовского и дополнительного профессионального образования СПбГПМУ Лариса Федорова. Основные положения о пользе грудного вскармливания и принципах его поддержки регламентированы программой оптимизации вскармливания детей первого года жизни в РФ, утвержденной Союзом педиатров России. В нее также включены рекомендации ВОЗ по поддержке грудного вскармливания, уточнила она.
На 8,8%
Состав грудного молока индивидуален для каждой пары мать – ребенок и меняется в зависимости от их иммунологического статуса, продолжительности каждого кормления и возраста младенца, а значит, заменить грудное молоко не может ни одна смесь, добавила эксперт. При этом, по словам Федоровой, грудное вскармливание приносит пользу не только ребенку, но и самой женщине: снижает вероятность развития у нее рака груди и яичников, сахарного диабета II типа, остеопороза, ожирения и артериальной гипертонии. Оно также служит профилактикой послеродовой депрессии и хронической боли после кесарева сечения, способствует более быстрому восстановлению массы тела после родов и снижает риск ранней естественной менопаузы.
Инвестиции в поддержку грудного вскармливания действительно окупаются – на каждый вложенный доллар можно получить до 139% прибыли, рассказала «Ведомостям» ведущий эксперт «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Наталья Журавлева, сославшись на исследование, опубликованное в международном журнале Discover Public Health в 2025 г. При этом эксперт отметила, что многие матери отказываются от грудного вскармливания, чтобы не выпадать из производственного процесса. Длительный декретный отпуск (1,5 года) снижает их доход и профессиональную востребованность, из-за чего найти работу становится «крайне сложно».
Увеличение продолжительности грудного вскармливания в России возможно, если обеспечить комфорт для кормящих матерей на работе, считает Журавлева. По ее словам, работодатели уже сейчас обязаны предоставлять женщинам для сцеживания или кормления 30 оплачиваемых минут каждые 3 часа, но без специально оборудованных помещений эта мера недостаточно эффективна. Также эксперт указала на необходимость вовлечения отцов в заботу о младенцах. Их участие в школах подготовки к родам увеличивает продолжительность грудного вскармливания на 30%, отметила Буцкая на пресс-конференции.