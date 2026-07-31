Что изменится для россиян в августе

Что изменится для россиян в августеНалоговые уведомления на «Госуслугах», бесплатный мобильный трафик в Max и наружная реклама виноделен
С августа будут проиндексированы отдельные пенсионные выплаты. Уведомления об имущественном налоге начнут приходить на «Госуслуги», а пользователи Max получат бесплатный мобильный трафик. Об этих и других нововведениях последнего месяца лета – в подборке «Ведомостей».
Накопительные пенсии увеличатся
С 1 августа Социальный фонд России (СФР) автоматически проиндексирует накопительные пенсии на 17,3%. Этот процент рассчитан на основе результатов инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Мера затронет около 136 000 человек.
Еще заметнее – на 19,3% – вырастут выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений, а также родителям, направившим материнский капитал на пенсию, и гражданам, самостоятельно формировавшим накопления вне программы. Кроме того, СФР проведет перерасчет и страховых пенсий тех, кто работал в 2025 г. (максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента).
Налоговые уведомления поступят на «Госуслуги» автоматически
С 1 августа Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет автоматически направлять физлицам уведомления по имущественным налогам через «Госуслуги». Ранее для этого нужно было подать специальное заявление. Речь идет о пользователях с подтвержденной учетной записью. На портале также будут появляться требования об уплате задолженности и решения о ее взыскании. Тем, у кого нет подтвержденной записи либо доступа к «личному кабинету налогоплательщика для физлиц», уведомления доставят по почте в бумажном виде.
Мобильный трафик на Max станет бесплатным
С 1 августа использование национального мессенджера Max не будет расходовать пакеты мобильного трафика и подлежать тарификации. Обнуление коснется звонков, сообщений, отправки файлов и работы встроенных цифровых сервисов. Соответствующие условия закрепили в соглашении руководители «большой четверки» (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2) и мессенджера.
В июне Max стал крупнейшим мессенджером в России по месячному охвату аудитории. По данным Mediascope, сервисом хотя бы один раз воспользовались 86,2 млн жителей страны старше 12 лет.
Ужесточается ответственность за преступления в цифровой сфере
С 6 августа вступит в силу закон, совершенствующий меры противодействия преступлениям с использованием информационно‑телекоммуникационных технологий. В Уголовный кодекс добавят новую статью 274.6, которая предполагает ответственность за нарушение правил заключения договоров мобильной связи с иностранными гражданами. К примеру, наказуемой станет продажа сим‑карты иностранному гражданину без указания в договоре IMEI‑кода устройства либо с внесением заведомо ложных сведений. По этой статье предусмотрен штраф 300 000–500 000 руб., обязательные или исправительные работы либо лишение свободы на срок до 12 месяцев.
Закон также вносит поправки в статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и 138 УК РФ (нарушение тайны переписки). Если такие преступления совершены из корыстных побуждений либо группой лиц по предварительному сговору, виновным грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
За недопуск операторов связи в дома вводятся штрафы
С 6 августа начнут действовать административные штрафы для лиц и компаний, управляющих многоквартирными домами, за недопуск операторов связи для размещения и эксплуатации сетей. Для должностных лиц штрафы составят 10 000–40 000 руб., для юрлиц – 100 000–500 000 руб. При повторном нарушении санкции ужесточатся: для сотрудников штраф вырастет до 50 000 руб. (или последует дисквалификация на срок до трех лет), для организаций – до 1 млн руб. Авторы законопроекта отмечали, что зачастую возникают ситуации, когда управляющие компании уклоняются от расторжения ранее заключенных договоров, навязывают дополнительные условия, предусматривающие внесение операторами платы.
Винодельни появятся на наружной рекламе в регионах
С 6 августа заработают поправки, разрешающие винодельням размещать наружную рекламу в тех регионах, где они расположены. В объявлениях можно рассказывать о видах продукции (например, вино или игристое вино), но нельзя использовать сами бренды и изображения бутылок. Допустимые форматы – билборды вдоль дорог, конструкции на крышах и стенах зданий и другие площадки. Как отмечали участники рынка, далеко не все производители могут позволить себе рекламу по ТВ, а россияне зачастую просто не знают о существовании отечественных виноделен.
Начнется эксперимент с картами «Мир» для соцподдержки
С 1 августа стартует эксперимент по использованию карт «Мир» для предоставления мер соцзащиты отдельным категориям льготников: многодетным семьям, студентам, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Если гражданин зарегистрирует на «Госуслугах» свою карту «Мир» (выпущенную любым банком), он сможет автоматически получать льготы при оплате проезда в общественном транспорте, посещении продуктовых магазинов, аптек и учреждений культуры. Пилотный проект реализуют в Башкирии, Ростовской и Тюменской областях.
Добровольцам предоставят дополнительные сутки отдыха
С 26 августа вступит в силу закон, предоставляющий бойцам-добровольцам дополнительные сутки отдыха. Конкретный список таких случаев утвердит Минобороны РФ.
Кроме того, документ закрепит преимущественное право на зачисление в 5–11-е классы кадетских училищ и аналогичных учреждений для детей добровольцев, погибших при исполнении обязанностей или умерших вследствие полученных ранений или заболеваний. Такие формирования получили в России официальный статус в 2022 г., а их бойцов приравняли к военнослужащим по контракту. Сейчас добровольческий корпус Минобороны включает около 30 подразделений.
Справку об участии в спецоперации можно будет получить быстрее
С 27 августа справку об участии в спецоперации на Украине можно будет получить быстрее. В электронном виде ее будут выдавать за пять минут при подаче заявления через «Госуслуги». Соответствующие изменения в порядок предоставления сведений были внесены приказом министра обороны. Документ нужен для получения ряда льгот. Аналогичная оперативность будет и при ответе на ведомственные запросы. Прежде стандартный срок ответа Минобороны составлял два рабочих дня.
Контроль над освобожденными по УДО упорядочат
С 11 августа вступят в силу поправки в Уголовно-исполнительный кодекс России, регламентирующие контроль за поведением лиц, условно‑досрочно освобожденных от отбывания наказания. Согласно документу, надзор за гражданскими лицами возложен на уголовно‑исполнительные инспекции, а за освобожденными военнослужащими – на командование воинских частей.
Сами освобожденные обязаны соблюдать общественный порядок, выполнять предписания суда и регулярно являться на регистрацию. Если местонахождение такого гражданина не удастся установить в течение 30 дней (для военнослужащего – 48 часов), его признают скрывающимся от контроля.