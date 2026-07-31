Что изменится для россиян в августе

С 6 августа заработают поправки, разрешающие винодельням размещать наружную рекламу в тех регионах, где они расположены. В объявлениях можно рассказывать о видах продукции (например, вино или игристое вино), но нельзя использовать сами бренды и изображения бутылок. Допустимые форматы – билборды вдоль дорог, конструкции на крышах и стенах зданий и другие площадки. Как отмечали участники рынка, далеко не все производители могут позволить себе рекламу по ТВ, а россияне зачастую просто не знают о существовании отечественных виноделен.