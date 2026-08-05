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Главная / Общество /

Что известно о покушении на создателя дронов «Упырь» Владимира Ткачука

Гендиректор «Уралдронзавода» ранен, водитель погиб, возбуждено дело о покушении
Михаил Беляев
Донат Сорокин / ТАСС
Донат Сорокин / ТАСС

В Свердловской области был подорван автомобиль, который принадлежал гендиректору предприятия – производителя FPV-дронов «Упырь» Владимир Ткачук. Он ранен, его водитель-охранник погиб. Следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство. «Ведомости» собрали главное о происшествии.

Обстоятельства происшествия

Инцидент произошел вечером 4 августа в поселке Большой Исток Свердловской области. По данным источников, взрыв раздался в автомобиле Mercedes. Один из собеседников агентства «РИА Новости» сообщил, что взрыв раздался прямо за спиной Ткачука.

В результате взрыва погиб водитель. «Водитель и по совместительству охранник Владимира Ткачука погиб при попытке покушения на него под Екатеринбургом», – сказал источник агентства.

Состояние пострадавшего

Ткачук получил ранения и находится в реанимации. Врачи борются за его жизнь.

Telegram-канал «Повернутые на войне», администратором которого является Ткачук, сообщил что тот находится в стабильном состоянии. В сообщении также подчеркивается, что канал продолжает свою работу, а производство дронов не останавливается.

Заместитель генерального директора ВГТРК, вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев подтвердил эту информацию: «Володя в реанимации. Ситуация у него стабильная. Как верно написано, производство дронов не останавливается. «Упыри» и дальше будут лететь и работать на нашу победу».

Следственные действия и украинский след

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Владимир Ткачук является генеральным директором компании, производящей FPV-дроны «Упырь». Он числится в базе данных украинского сайта «Миротворец», где его обвиняют в «организации и финансировании промышленного производства средств» ведения войны против Украины. На этом ресурсе 5 августа появилась отметка о его «ликвидации» с комментарием: «Подорвали, но выжил».

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