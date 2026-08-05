Что известно о покушении на создателя дронов «Упырь» Владимира Ткачука

Владимир Ткачук является генеральным директором компании, производящей FPV-дроны «Упырь». Он числится в базе данных украинского сайта «Миротворец», где его обвиняют в «организации и финансировании промышленного производства средств» ведения войны против Украины. На этом ресурсе 5 августа появилась отметка о его «ликвидации» с комментарием: «Подорвали, но выжил».