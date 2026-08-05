Директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук пострадал при взрыве машины

Директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук пострадал при взрыве машиныОн является главой предприятия, которое производит FPV-дроны «Упырь»
Директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук получил ранения при взрыве машины, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
«В результате взрыва автомобиля пострадал Владимир Ткачук, он в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь», – говорится в сообщении.
Екатеринбургский «Уралдронзавод» был основан создателями FPV-дрона «Упырь», который активно применяется в зоне боевых действий на Украине. В период проведения спецоперации дроны начали серийно поставлять в войска Центрального военного округа, они активно используются на всех направлениях боев.
В августе 2024 г. «Уралдронзавод» попал под санкции США, в декабре 2024 г. – под ограничения Евросоюза.