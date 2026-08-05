Директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук пострадал при взрыве машины

Екатеринбургский «Уралдронзавод» был основан создателями FPV-дрона «Упырь», который активно применяется в зоне боевых действий на Украине. В период проведения спецоперации дроны начали серийно поставлять в войска Центрального военного округа, они активно используются на всех направлениях боев.