Минздрав рекомендовал включить в перечень ЖНВЛП девять новых препаратов

Для включения в ЖНВЛП препарат должен быть зарегистрирован в России и рекомендован комиссией Минздрава. По словам Ходанович, такая система не всегда позволяет оперативно реагировать на «жизненные ситуации». В качестве примера она привела комбинацию препаратов (ивакафтор, элексакафтор, тезакафтор и ивакафтор) для терапии муковисцидоза – ее рассмотрение не раз откладывали из-за отсутствия подтверждения GMP на производственной площадке. 7 августа комиссия не рекомендовала комбинацию к включению в ЖНВЛП. Хотя контроль качества – оправданное требование, системе необходимы более оперативные инструменты для урегулирования «технических» проблем. Это позволит пациентам не тратить годы на ожидание жизненно важного лечения, объяснила Ходанович.