Минздрав рекомендовал включить в перечень ЖНВЛП девять новых препаратов

Минздрав рекомендовал включить в перечень ЖНВЛП девять новых препаратовТолько четыре из них производятся на мощностях российских фармпредприятий, следует из ГРЛС
Комиссия по формированию лекарственных перечней Минздрава России рекомендовала включить в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) девять новых лекарств. Соответствующее предложение было сформулировано по итогам заседаний 5 и 7 августа. Для внедрения расширенного списка препаратов в практическое здравоохранение рекомендации профильной комиссии должно одобрить правительство РФ.
По итогам первого заседания 5 августа Минздрав рекомендовал включить в перечень четыре препарата. Это, в частности, мосунетузумаб для лечения рака лимфатической системы (Roche), белумосудил для терапии одного из осложнений после трансплантации костного мозга (Sanofi) и отечественный препарат дантролен – он позволяет купировать связанные с генетическим заболеванием нежелательные реакции на препараты для общего наркоза («ОнкоТаргет»).
Также комиссия одобрила включение в список ЖНВЛП сахароснижающего эртуглифлозина. Он находился в перечне до 2022 г., но был исключен после ухода с российского рынка компании-производителя MSD. Сейчас препарат импортозаместили в фармкомпании «Лайф Сайнсес ОХФК», следует из данных Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС). Субстанция для эртуглифлозина производится в Индии.
На втором заседании 7 августа комиссия приняла решение о включении в перечень ЖНВЛП трастузумаба дерукстекана для терапии рака молочной железы (AstraZeneca). Это создает прецедент – ранее новые препараты не рекомендовались ко включению по конкретному показанию, сказал «Ведомостям» и. о. директора по корпоративным вопросам в сфере организации здравоохранения и общественного здоровья AstraZeneca Максим Химич. До этого комиссия трижды отклоняла заявку на включение трастузумаба дерукстекана в список ЖНВЛП из-за потенциально большой нагрузки на бюджет, добавили в пресс-службе компании. В июле 2026 г. пациентская организация «Ореол жизни» направила в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой письмо с просьбой о включении препарата в перечень.
Помимо прочего, в список жизненно необходимых препаратов рекомендовали внести энкорафениб и биниметиниб для терапии меланомы (Pierre Fabre), а также российские лекарства равидасвир для лечения хронического вирусного гепатита С («Химрар Фарма») и веренафусп альфа для терапии синдрома Хантера («Генериум»). Последний препарат также предложили включить в программу 14 высокозатратных нозологий. Всероссийский союз пациентов (ВСП) ожидает выхода соответствующего постановления правительства в ноябре 2026 г., сказал «Ведомостям» сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Одобренные им препараты должны быть доступны пациентам с начала 2027 г., уточнил он.
Цены на лекарства из перечня ЖНВЛП регулирует государство: оно устанавливает предельные отпускные цены производителей, а также максимальные оптовые и розничные надбавки к фактической стоимости лекарств. Список жизненно необходимых препаратов обновляется ежегодно и определяет наполнение других нормативных документов в сфере здравоохранения, включая программу госгарантий бесплатной медицинской помощи.
В большинстве случаев включение в перечень дорогостоящих и предназначенных для небольших групп пациентов лекарств оправдано, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Без внесения в реестр препарат может закупаться только в ограниченных объемах по жизненным показаниям конкретных пациентов или в рамках обязательств фонда «Круг добра». Оба механизма позволяют закрывать потребности только части пациентов.
Для производителя попадание в перечень – это, прежде всего, гарантированный рынок сбыта, подчеркнула генеральный директор сервиса Pharmedu Татьяна Ходанович. Препараты из этого списка закупаются государством для стационаров и льготников, что обеспечивает стабильный спрос. Для пациента главный плюс заключается в повышении доступности терапии. Лекарство из ЖНВЛП с большей вероятностью будет в наличии в аптеках или стационарах и его можно получить бесплатно или по льготной программе, рассказала эксперт.
Для включения в ЖНВЛП препарат должен быть зарегистрирован в России и рекомендован комиссией Минздрава. По словам Ходанович, такая система не всегда позволяет оперативно реагировать на «жизненные ситуации». В качестве примера она привела комбинацию препаратов (ивакафтор, элексакафтор, тезакафтор и ивакафтор) для терапии муковисцидоза – ее рассмотрение не раз откладывали из-за отсутствия подтверждения GMP на производственной площадке. 7 августа комиссия не рекомендовала комбинацию к включению в ЖНВЛП. Хотя контроль качества – оправданное требование, системе необходимы более оперативные инструменты для урегулирования «технических» проблем. Это позволит пациентам не тратить годы на ожидание жизненно важного лечения, объяснила Ходанович.
Сам по себе списочный подход к формированию объема госгарантий не вполне эффективен и вызывает вопросы в части прозрачности решений, возможности злоупотреблений и т. д., считает Беспалов. Список ЖНВЛП – это всегда компромисс между финансовыми возможностями государства и необходимостью системы здравоохранения в конкретной терапии. Безусловно, в качестве временной меры текущий подход может существовать, но в перспективе систему лекобеспечения придется перестраивать, в том числе с использованием страховых инструментов, отметил эксперт.