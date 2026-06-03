Запас жизненно необходимых лекарств в РФ составляет восемь месяцев
Запас лекарств из списка жизненно необходимых в России составляет восемь месяцев. Об этом замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев сообщил на фармацевтическом завтраке «Лекарственная безопасность» в рамках ПМЭФа.
«Сегодня запас необходимых и важнейших лекарств у нас составляет восемь месяцев», – сказал он (цитата по ТАСС).
Глаголев обратил внимание на работу российского правительства. По его словам, именно из-за действий кабмина поступление лекарств на рынок ускорилось, а уровень обеспеченности ими стал стабильнее.
В декабре 2025 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на восемь наименований. По его словам, список регулярно обновляется. В начале 2025 г. перечень расширили на 18 новых наименований.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня под девизом «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что в деловом мероприятии примут участие около 20 000 человек.