Запас жизненно необходимых лекарств в РФ составляет восемь месяцев

В декабре 2025 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на восемь наименований. По его словам, список регулярно обновляется. В начале 2025 г. перечень расширили на 18 новых наименований.